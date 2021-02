Dailyletter n. 4978 del 23 febbraio 2021

Media TIM, accordo con DAZN. Ma la rete (40% in rame) può reggere la Serie A? di Paolo Anastasio C’è davvero TIM dietro a DAZN nella corsa ai diritti per la serie A. A confermare l’indiscrezione che circola da qualche tempo, rilanciata con tanto di dettagli finanziari ieri da parte di Bloomberg (non confermati da TIM), è stata la stessa compagnia telefonica che in una nota diffusa ieri sera ha…

Internet Facebook ripristina le news in Australia, perché ora decide il prezzo da pagare: se non accetti, sei fuori di Luigi Garofalo Nei prossimi giorni Facebook consentirà di nuovo agli utenti in Australia di leggere e condividere le news. Sembra una buona notizia, ma leggendo l’accordo raggiunto tra la società (è intervenuto Mark Zuckerberg in persona) e il ministro delle Finanze, Josh Frydenberg, si comprende che né il governo…

Telecoms Rete unica. Butti (FdI): ‘Cosa pensa il Tesoro dell’ingresso di CDP nel Cda TIM?’ di Paolo Anastasio Depositata oggi l’interrogazione urgente di Fratelli d’Italia al ministro dell’Economia e delle Finanze sull’ingresso di CDP nel Cda di TIM. L’interrogazione (a firma dei deputati Alessio Butti, Marco Silvestroni, Mauro Rotelli) al ministro dell’Economia Daniele Franco per sapere cosa ne pensa della…

Cybersecurity La resilienza delle infrastrutture critiche tra strategia nazionale e norme Ue. Il webinar venerdì ore 12 di Luigi Garofalo In questi giorni una tempesta di neve sta affliggendo il Texas con effetti drammatici sulla vita dei suoi cittadini. Non solo il freddo ha provocato in modo diretto circa 40 morti, a causa sia di fenomeni di assideramento che di incidenti stradali, ma soprattutto ha comportato paralisi ed…

Internet L’I3A di Torino sarà un faro di innovazione, forte e autorevole. Intervista a Don Luca Peyron di Luca Sambucci Chi ha la passione per la tecnologia, si sa, predilige il fare al parlare. Don Luca Peyron ha fatto e sta facendo molto, assieme all’attivo sostegno dell’Arcidiocesi e di tutta la città, per portare a Torino il progetto dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (I3A). Un progetto che non deve…

Telecoms 5G ed elettromagnetismo, Suigo (INWIT) ‘L’Italia non può permettersi di auto sabotarsi’ di Paolo Anastasio Come coinvolgere le realtà locali nell’adozione del 5G? Questo il tema centrale del secondo webinar del ciclo TalkFor5G, organizzato oggi da INWIT in collaborazione con la Fondazione Ottimisti&Razionali dal titolo “5G ed elettromagnetismo: coinvolgere le comunità e contrastare le fake news”. Leggi…

Internet L’accordo di Fb sulle news? Una ‘variante’ australiana di Michele Mezza Facebook riprende a profilare i suoi venti milioni di utenti australiani. Raggiunto infatti nella notte l’intesa con il governo di Canberra per la normativa che prevede il pagamento delle news e dei link prodotti dalle testate editoriali. Un accordo che in qualche modo riprende e si adatta all’intesa…

Internet Transizione verde e digitale: ecco i partenariati Ue da 10 miliardi di euro di Flavio Fabbri Favorire, accelerare e rendere più concreta la transizione verde e digitale in tutti i Paesi dell’Unione europea (Ue) è uno degli obiettivi primari della presidenza Ursula von der Leyen. Oggi da Bruxelles arriva la notizia dell’istituzione di 10 nuovi partenariati tra Ue, Stati membri e industria…

Cybersecurity Il cybercrime costerà oltre 10 trilioni di dollari all’anno sino al 2025. Il report di Piermario Boccellato Secondo un report pubblicato da Cybersecurity Ventures, i costi del cybercrime cresceranno del 15% all’anno nei prossimi cinque anni, raggiungendo i 10,5 trilioni di dollari all’anno entro il 2025, contro i 3 trilioni di dollari del 2015. In poche parole, se il crimine informatico fosse misurato…

Media Formula E: si riparte il 26 febbraio, tappa a Roma il 10 aprile. Le gare in diretta su Sky di Flavio Fabbri Il 26 e 27 febbraio prossimi, a Dir’iyya, in Arabia Saudita, si aprirà ufficialmente la seconda serie di gare dell’ABB FIA Formula E World Championship 2020/2021. Calendario Formula E 2021 e incognita Covid-19 A causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive in termini…

Internet Yellen contro il bitcoin, che perde il 17%: “Instabile e spesso impiegato in attività illegali” di Flavio Fabbri È bastata una dichiarazione del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, e il bitcoin è subito diventato il gigante dai piedi di argilla. Dopo il record di 58.000 dollari, infatti, il bitcoin ha perso fino al 17% del suo valore, scendendo sotto i 49.000 dollari (fin verso i 46.000 dollari…

Internet #Mwc21. 5G IoT per l’industria 4.0: entro il 2030 impatto sul PIL globale fino a 650 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Si sente parlare di nuova industria o industria 4.0 da molto tempo, ma forse sinora è mancato il giusto livello di connettività tra le macchine per far decollare questo modello di produzione avanzato. Secondo un articolo pubblicato sul sito ufficiale del Mobile World Congress di Shanghai, partito…

Internet 5G, IoT, industria 4.0 e smart mobility: al via secondo Ipcei per la microelettronica di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico ha riaperto il bando rivolto alle imprese che vogliono manifestare il proprio interesse in un secondo Importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei) nella catena del valore della microelettronica. Un’Ipcei per la microelettronica Un settore strategico,…

Internet Bando per le Comunità educanti. C’è tempo fino al 30 aprile 2021 di Sercam Advisory Con il presente bando ‘Con i Bambini’ si propone di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti che, in modo accessibile e aperto, prevedano l’attivazione e la partecipazione di tutti gli attori territoriali nei processi educativi e, in particolare, il pieno coinvolgimento dei bambini…

Internet Il 23 febbraio 1909 negli Stati Uniti si svolge la prima Giornata Internazionale della Donna di Inarea La scelta di far cadere la giornata della donna l’8 marzo sembra legata a un incendio divampato in una fabbrica di New York all’inizio del ‘900. Evento però mai completamente accertato. È un fatto, invece, che il primo Woman’s Day nasce grazie all’impegno di Corinne Brown, un’appassionata attivista…

Bibliotech Il Dizionario della Privacy di Redazione Key4biz Il Dizionario della Privacy è un vero e proprio vademecum sulla protezione dei dati, completo e di facile consultazione. Al suo contenuto, naturalmente tecnico, fa da contraltare il carattere divulgativo dell’esposizione, che lo rende accessibile anche a chi si avvicini alla materia occasionalmente…

Meteo4You Sempre bel tempo, possibili nebbie e nubi basse sul Tirreno (Video) di Centro Meteo Italiano Previsioni del tempo per mercoledì 24 febbraio Al Nord Al mattino possibili nebbie e nubi basse tra bassa Lombardia e delta del Po, altrove sereno. Nel corso del pomeriggio e in serata non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno. Al Centro Locali foschie al mattino su…

Mappamondo 5G, Xu Ziyang (ZTE): ‘Costruire competenze forti per superare le incertezze’ di Redazione Key4biz il presidente di ZTE Xu Ziyang ha tenuto oggi il suo discorso alla cerimonia di apertura del Mobile World Congress (MWC) di Shanghai 2021. Tema centrale il 5G, che si trova ancora nella sua fase embrionale, e la trasformazione digitale e intelligente del nuovo standard che ha già preso pieno…