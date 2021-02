Dailyletter n. 4973 del 15 febbraio 2021

Telecoms La Commissaria Vestager risponde a Key4biz e smentisce il via libera di Bruxelles alla Rete Unica di Raffaele Barberio In risposta ad una nostra specifica domanda (fatta pervenire alla Commissione lo scorso 11 febbraio e riportata in basso), la Vice Presidente Margrethe Vestager ha inequivocabilmente chiarito il significato della sua risposta all’interrogazione di Antonius Manders, europarlamentare olandese del PPE,…

Telecoms Hedberg (WindTre) ‘Le Tlc hanno bisogno di una politica industriale’ di Redazione Key4biz In tempo di Covid “come industria abbiamo risposto alle nostre responsabilità, collegando famiglie, scuole e aziende, attuando una politica industriale senza che ce ne fosse una. Benjamin Franklin invitava a ‘non confondere mai il movimento con l’azione’. In Italia c’è così tanto movimento che nessuno…

Internet 5G, web e fibra ottica: le priorità del neo ministro Vittorio Colao di Paolo Anastasio Limitare l’uso del contante, promuovendo a tutto tondo l’uso della moneta digitale; un maggior utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto nella Pubblica Amministrazione. Fibra ottica in tutti gli edifici della PA, con particolare attenzione a scuole e strutture socio sanitarie e amministrazioni…

Internet La transizione ecologica di Cingolani e il muro burocratico: la necessità di riformare il sistema di Flavio Fabbri La transizione verde è al centro dell’azione europea per il rilancio dell’economia e il contrasto ai cambiamenti climatici. Lo è anche per l’azione del Governo italiano, che ora dovrà saper definire un piano nazionale di ripresa centrato proprio sull’asset ambientale ed ecologico. Il Governo Draghi…

Internet Vuoi più bene allo zio Mario o ad Elon Musk? di Rosa Giovanna Barresi Elon Musk e la “new generation crypto” Anche quando non lancia i suoi razzi nello spazio (SpaceX) o annuncia nuovi modelli di auto elettriche (Tesla Motors), Elon Musk trova comunque il modo di fare notizia. Oltre ad essere la persona più ricca del mondo (con un patrimonio valutato 185 miliardi…

Media Governo Draghi fra deficit di comunicazione e nodo Rai di Angelo Zaccone Teodosi Se – come suol dirsi – il buon giorno si vede dal mattino, quello del Governo Draghi non è un buon inizio: se è vero che il neo Premier ha ritenuto di lasciare Roberto Speranza alla guida del Ministero della Salute, non possiamo credere che il titolare del dicastero non si sia consultato con il Presidente…

Internet Se il bitcoin fosse una nazione, sarebbe tra le prime 30 più energivore. Lo studio di Flavio Fabbri Leggi il Report “Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index” La criptovaluta bitcoin ha sfiorato i 50 mila dollari di valore domenica 14 febbraio. L’effetto Elon Musk non è ancora finito, probabilmente, ma forse, nonostante gli ostacoli regolatori ancora alti, è l’inizio di una nuova stagione…

Smart City Lombardia e mobilità pulita, dal 1° marzo nuovi incentivi: fino a 13 mila euro per l’elettrico di Flavio Fabbri Sostituire la vecchia automobile che inquina troppo con una nuova a basse/zero emissioni nocive, la Regione Lombardia ha annunciato per il 1° marzo prossimo il via ai nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, a idrogeno o con motori a benzina/diesel euro 6D, ma anche a metano e Gpl. Gli…

Internet Editoria, Google e Facebook vicino ad un accordo con l’Australia di Piermario Boccellato Google e Facebook sono vicini a concludere “importanti accordi commerciali” con i media australiani per il pagamento delle news. Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro Josh Frydendberg, uno dei responsabili della legislazione sull’editoria per i giganti del web, il “codice di condotta vincolante”…

Internet Privacy, sicurezza e cyber risk. Live webinar gratuito di Asso Dpo il 26 febbraio di Redazione Key4biz Sono molteplici gli elementi a cui prestare attenzione per un sano sviluppo digitale di imprese, PA, e più in generale per l’intero sistema Paese per poter garantire efficacia, efficienza e sicurezza di infrastrutture e di dati. Con questo obiettivo, il prossimo 26 febbraio 2021, ASSO…

Internet Entro il 2030 si spenderanno 42 miliardi di dollari nelle tecnologie dell’idrogeno verde di Flavio Fabbri Il Governo Conte II aveva già iniziato a lavorare su più piani dedicati all’ecologia e all’efficienza energetica, tra cui quello per la produzione di idrogeno. La transizione ecologica in Italia, probabilmente, inizierà ufficialmente con la nascita del primo ministero omonimo dell’era Draghi. Con…

Internet YouTube e canali aziendali, consigli per una corretta presenza online di Andrea Boscaro – The Vortex YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo e questa sua caratteristica, insieme al cambiamento, nel tempo, dell’algoritmo che determina il favore che la piattaforma attribuisce ai diversi video deve invitare le aziende che se ne servono a ripensare la propria presenza online ed i contenuti che…

Internet Il 15 febbraio 1564 nasce Galileo Galilei di Inarea Datemi una graffetta e vi solleverò il mondo. Pardon, quello era Archimede. Oggi vogliamo invece parlare di Galileo, nato a Pisa quel 15 febbraio di un po’ di anni fa.Non vogliamo oggi ripassare il suo contributo al metodo sperimentale, ma, come sotto la torre, ci piace inseguire l’ombra portata dei…

Mappamondo Lepida ottiene la quinta certificazione ISO di Redazione Key4biz Dal 15 dicembre 2020 le certificazioni di Lepida hanno raggiunto il numero di 5, grazie all’ottenimento della ISO 45001:2018 (norma standard internazionale dedicata alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro). Nuova certificazione che, assieme alla ISO 9001 (norma standard sulla qualità dei prodotti…

Mappamondo Anitec-Assinform, Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale: candidature al via di Redazione Key4biz Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria, lancia la seconda edizione del «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale», un’iniziativa promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e diretta alle istituzioni…