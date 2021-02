Dailyletter n. 4972 del 12 febbraio 2021

Media Mediaset-Vivendi, i tempi si allungano. Francesi interessati alla Serie A? di Paolo Anastasio Ci vorranno almeno due mesi prima che i giudici di Milano giungano ad na sentenza sulla lite fra Mediaset-Fininvest e Vivendi sulla mancata acquisizione di Premium e la successiva scalata, definita ostile al Biscione, dei francesi, bloccati a suo tempo dall’Agcom. La chiave per arrivare ad un…

Cybersecurity IA e guida autonoma, l’Ue: “Troppi rischi informatici, serve più sicurezza”. Il report di Piermario Boccellato I sistemi di IA dei veicoli a guida autonoma, come tutti i sistemi IT, sono vulnerabili ad attacchi informatici che possono comprometterne il funzionamento. Lo ha dichiarato l’Agenzia dell’Unione Europea per la cybersicurezza, Enisa, nel rapporto sui rischi legati all’utilizzo dell’Intelligenza…

Smart City Auto elettriche, ora valgono il 10% del mercato europeo. Chiesti 3 milioni di punti ricarica entro il 2029 di Flavio Fabbri Migliorano trimestre dopo trimestre le vendite di auto elettriche negli Stati dell’Unione europea. Secondo stime dell’European automobile manufacturers association (Acea), nel 2020 il dato è triplicato rispetto all’anno passato, raggiungendo il 10,5% del totale delle vendite di automobili in…

Internet Clubhouse, 7 tool: dall’anteprima più bella delle room al cerchio colorato della foto di Rachele Zinzocchi Sempre più numerose sono ormai le persone pazze per Clubhouse, il social basato sulla voce di cui tanto si parla negli ultimi tempi. Clubhouse è nata da neppure un anno: una “creatura della pandemia” che ha visto la luce, appunto, nel marzo 2020, grazie a Paul Davison e Rohan Seth, rispettivamente ex…

Internet Come funziona il Live Commerce, la tendenza che parte dalla Cina di Neosperience Team In Cina il fenomeno della vendita di prodotti tramite eventi live sui social è già diffuso da tempo. Con la pandemia, però, si è assistito a un vero e proprio boom di queste iniziative. Fino ad alcuni mesi fa molte aziende non avevano mai sentito nominare il cosiddetto live-commerce – la vendita…

Media La Rai verso la denuncia a Mediaset per gli attacchi di Striscia la Notizia di Angelo Zaccone Teodosi La notizia non è stata ripresa da nessun quotidiano, fatta eccezione de “il Fatto Quotidiano” di oggi, ma non può sfuggire all’occhio di un mediologo attento: l’agenzia stampa Adnkronos (non smentita) ha scritto ieri che – secondo fonti interne della tv pubblica – la Rai starebbe preparando un’azione…

Cybersecurity Sanità, +177% di cyber attacchi agli ospedali di tutto il mondo. L’IoT aumenta l’esposizione ai data breach di Flavio Fabbri Nella seconda metà dell’anno passato si è assistito ad un aumento considerevole degli attacchi informatici alle strutture ospedaliere e sanitarie di tutto il mondo. Crescono i cyber attacchi ad ospedali e strutture sanitarie Secondo il nuovo Report CI Security, la violazione/sottrazione di dati…

Smart City Un aeroporto per auto elettriche volanti a Birmingham, sarà pronto per novembre 2021 (Video) di Flavio Fabbri La fantascienza esce dai libri ed entra nella nostra vita quotidiana, come in Inghilterra, nella cittadina di Conventry, a pochi km da Birmingham, dove sarà realizzato un aeroporto per auto elettriche volanti (“flying cars”). Al momento, si legge in un articolo pubblicato sul sito del World Economic…

Smart City Londra, Milano e altre 4 città Ue hanno investito 250 milioni di euro in smart tech per la transizione ecologica di Flavio Fabbri Aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici e di sostenibilità ambientale delle attività economiche, con un miglioramento concreto della qualità della vita delle persone, sono gli obiettivi del progetto “Sharing Cities”, attraverso cui le Città di Londra, Lisbona, Milano, Bordeaux, Burgas…

Internet Il Covid spinge il mercato della robotica di consumo a 10 miliardi nel 2020 di Paolo Anastasio La pandemia e il lockdown forzato sono le leve che hanno spinto la crescita del mercato della robotica domestica nel 2020. Dispositivi e robot domestici, come ad esempio aspirapolvere autonomi (cleaner), hanno registrato un giro d’affari complessivo di 10,4 miliardi di dollari nel 2020, una cifra superiore…

Telecoms I social network? Ora li vogliamo esclusivi di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Il successo di una startup è misurabile ben prima che cominci a produrre un solo centesimo di utile, grazie agli investimenti che i finanziatori scelgono di concedere a qualche nuovo prodotto giudicato di grandi potenzialità. Non sempre questa strategia funziona (il caso Theranos, una delle più grandi…

Internet Clubhouse, il fenomeno social tra vantaggi e rischi privacy. Il podcast di Key4biz di Luigi Garofalo Un podcast per raccontare e capire il fenomeno Clubhouse. Ecco il podcast del talk “Il fenomeno Clubhouse, la radio social e la voce, un dato prezioso tra condivisione e tutela”, trasmesso nel programma “In Primo Piano” di Key4biz. Gli ospiti: Marta Basso, ambassador in Italia del social, Massimiliano…

Internet DIG.eat 2021, il finale con il decalogo privacy ed etica ispirato all’eredità di G. Buttarelli di Redazione Key4biz Al culmine di 4 settimane di eventi in streaming che hanno raccontato il digitale a 360 gradi attraverso le parole di esperti, manager, accademici e professionisti del settore, il DIGeat 2021 chiude il suo programma con un incontro dedicato al ‘Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella…

Telecoms Bigme S3: ebook reader a colori in arrivo a marzo di Silvio Spina SosTariffe.it Che chi li considera un flop, chi invece una porzione di mercato importantissima, soprattutto in tempi di pandemia: gli ebook, secondo gli ultimi dati forniti da Nielsen, hanno segnato un aumento di copie vendute del 36,6% rispetto al 2019, contro lo il -0,8% dei libri cartacei, soprattutto a causa…

Energia Cinque elementi da valutare quando si sceglie un’offerta luce e gas di Davide Raia SosTariffe.it Il risparmio sulle bollette di luce e gas pasa da una scelta attenta delle tariffe. I margini per ridurre l’importo delle bollette sono considerevoli ed una famiglia ha la possibilità di ottenere un risparmio mensile di diverse decine di euro andando a valutare con attenzione le tariffe luce e gas da…

Internet Il 12 febbraio 1809 nasce Charles Darwin di Inarea Ne «L’origine delle specie» (1859) Darwin sostiene che gli individui che si adattano meglio all’ambiente sono i vincitori, perché riescono più degli altri a procacciarsi il cibo e a riprodursi.Così, un’iguana che cammina su un prato aguzzo potrebbe essere, a tal proposito, un’iperbole finissima.Ma l’errore…

Mappamondo MasterChef Italia, successo di ascolti: 1 milione 120 mila spettatori medi e 3,9% di share di Redazione Key4biz La prova “a staffetta” e la cucinata per i critici gastronomici sono da sempre due degli scogli più temuti dagli aspiranti chef di MasterChef Italia: trovarle nella stessa serata non poteva che creare scompiglio in una Masterclass piena di cuochi determinati che, a questo punto, già assaporano…

Mappamondo Huawei Global Connectivity Index, in Italia migliora IoT, AI e banda larga di Redazione Key4biz Huawei ha presentato la ricerca Global Connectivity Index (GCI) 2020, l’analisi che per il settimo anno consecutivo misura lo stato della trasformazione digitale di 79 Paesi – che rappresentano il 95% del PIL globale e l’84% della popolazione mondiale – fornendo una mappatura completa dell’economia…