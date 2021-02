Dailyletter n. 4971 dell’11 febbraio 2021

Internet Transizione ecologica: il superministero di Draghi al centro del piano investimenti di Flavio Fabbri Una delle prime affermazioni del Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, è stata proprio sul possibile programma di Governo, dove il tema green e sostenibilità è inteso come punto chiave in cui si innervano tutti gli ambiti di investimento, nell’ottica di una riconversione ambientale del…

Internet Clubhouse, scatta il ban ai bot e a chi non rispetta le policy. Rivedi il talk di Key4biz di Redazione Key4biz “Clubhouse da oggi ha iniziato a bannare chi non rispetta le sue regole. Il ban è scattato nei confronti dei bot, che consentono di essere, nello stesso momento, in più room per salire il ranking di influencer sul social e nei confronti di chi si è reso protagonista di contenuti di odio (come parolacce)”….

Internet Transizione digitale nell’Ue: accordo del Consiglio sulla revisione delle norme ePrivacy di Flavio Fabbri La digitalizzazione della vita quotidiana, il nostro continuo esporci ai nuovi mezzi tecnologici e soprattutto alle piattaforme web e alla loro economia, implica da parte delle Istituzioni un aggiornamento della direttiva ePrivacy vigente. Riguardo questi delicati argomenti, proprio nell’avvio della…

Telecoms Rete unica, Vestager ‘Concorrenza imprescindibile per la Commissione’ di Paolo Anastasio Il fatto che le regole Ue sulla concorrenza non precludano a priori l’integrazione verticale in quanto tale, non significa che Bruxelles ammetta automaticamente questo modello di operatore. Al contrario. Ogni fusione di dimensioni comunitarie deve prima passare al vaglio del regolatore europeo in…

Internet Starlink, internet satellitare si allarga in Europa. In arrivo anche in Italia di Paolo Anastasio I satelliti a banda ultralarga di SpaceX, l’azienda del miliardario Elon Musk che ha lanciato in orbita un migliaio di satelliti della costellazione Starlink, alla conquista del mondo. Dopo Usa e Canada, la prossima meta è il Regno Unito. Ma anche l’Italia scalda i motori con la fase pre-commerciale…

Cybersecurity EDPB, pubblicate le linee guida su 18 casi d’uso riguardanti la notifica di violazione dei dati di Valentino Vescio di Martirano L’European Data Protection Board (“EDPB”) ha pubblicato, in consultazione, le linee guida 01/2021 sugli esempi relativi alla notifica di violazione dei dati (“data breach”). I contributi a tali linee guida dovranno pervenire entro il 2 marzo e nel frattempo possiamo analizzare nel dettaglio quanto…

Internet Bando Selfiemployment. A. Diano: “Un occasione per i giovani che hanno idee e spirito d’iniziativa” di Piermario Boccellato Nuovo bando e nuove occasioni per coloro che hanno un progetto nel cassetto e che vorrebbero avviare una nuova strada per il proprio futuro. E’ il bando Selfiemployment e ne parliamo con Alessandro Diano, commercialista romano ed esperto di bandi regionali, per elencare assieme a lui le opportunità…

Internet M. Del Fante (Poste Italiane): “Su sostenibilità e innovazione siamo in linea con il Recovery plan” (Video) di Redazione Key4biz Si è svolta oggi la quarta edizione del Multistakeholder Forum 2021 di Poste Italiane. L’appuntamento di quest’anno, con l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Condirettore Generale Giuseppe Lasco, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi dello sviluppo…

Cybersecurity LodaRAT, il trojan bancario affina lo spying e diventa multipiattaforma di Salvatore Lombardo Una campagna malspam in corso distribuirebbe una variante del malware LodaRAT capace di infettare non solo sistemi operativi Windows ma anche dispositivi Android. Lo rendono noto i ricercatori di Cisco Talos sul loro blog. Da quanto si apprende gli attori della minaccia, nascosti dietro LodaRAT,…

Internet La transizione energetica costerà alle Petro-Nazioni 13.000 miliardi di dollari entro il 2040 di Flavio Fabbri La transizione energetica che ci farà superare i combustibili fossili genererà una marcata diminuzione delle entrate nelle casse pubbliche di molti Stati produttori di petrolio, gas naturale e in minor misura di carbone. Secondo un nuovo Rapporto, elaborato dal think-tank Carbon Tracker, a causa…

Internet Formazione e lavoro, quali sono le tre competenze chiave per il futuro? di Alessandra Lomonaco, CEO & Founder di Huky srl SB Il Covid ha portato in evidenza il bisogno di soft skills, quali la capacità di adattamento, di comunicazione digitale e il remote management. Per il 90% degli HR la formazione è strategica per affrontare il cambiamento in corso. Una recente ricerca condotta da Cegos indaga i trend del mondo…

Internet Come funziona il “Bando Connessi” per le strategie digitali di Sercam Advisory La Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi ha approvato il bando CONneSSi – CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – edizione 2021, per sostenere le MPMI nella definizione di strategie di espansione e consolidamento della propria competitività anche sui mercati…

Internet 11 febbraio, Giovedì Grasso di Inarea Il giullare della nostra opera buffa ci ricorda che la parola carnevale arriva dal latino carnem levare che significa “toglier la carne”, in riferimento alla Quaresima alle porte.L’accenno teatrale non è casuale perché, un tempo, il Carnevale iniziava il 26 dicembre, quando si inauguravano le stagioni…

Mappamondo La decarbonizzazione delle infrastrutture portuali, sei azioni chiave di Redazione Key4biz Nella lotta alla crisi climatica un importante contributo può arrivare dalla decarbonizzazione del trasporto marittimo, reso possibile grazie ai progressi tecnologici che consentono oggi l’elettrificazione dei consumi navali in porto oltre che della logistica e della attività portuali di terra. Un…