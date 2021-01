Dailyletter n. 4954 del 19 gennaio 2021

Internet Regolare i big tech, Germania e Francia non aspettano le nuove regole dell’Ue di Luigi Garofalo Può suonare come una beffa alla Commissione europea, in particolare a Thierry Breton, Commissario Ue al Mercato Interno, e a Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue e titolare della Concorrenza. Germania e Francia, i Paesi guidati da Merkel e Macron, i due principali…

Internet Conte: “Digitalizzare Pa e imprese”. Ma chi gestirà i 60 miliardi del Recovery plan per il digitale? di Luigi Garofalo Il premier Giuseppe Conte promette la lotta al digital divide in Italia. Nelle comunicazioni al Senato sulla crisi di Governo in atto, il presidente del Consiglio ha indicato la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e delle imprese e la riduzione del divario digitale nel Paese le attività…

Telecoms Recovery Plan, Verdone (Wilab, CNIT) ‘Ultrabroadband per tutti. Sul 5G bisogna aiutare gli operatori’ di Paolo Anastasio Il Recovery Plan prevede fondi consistenti da 4,2 miliardi di euro destinati a banda larga, 5G e satellite. Ma come dovrebbero essere allocati in concreto questi fondi? Quali le priorità per il nostro paese, in un orizzonte temporale di 3-5 anni? Al netto della crisi politica, si tratta di una cifra…

Cybersecurity Quali rischi preoccupano di più le aziende italiane? Gli incidenti informatici. Il report di Piero Boccellato In Italia, per la prima volta in assoluto, gli Incidenti informatici si classificano come il più importante rischio per le aziende a livello locale. Lo rivela l’indagine annuale “Allianz Risk Barometer” sui rischi aziendali globali di Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), indagine che…

Internet L’Ue lancia l’intelligenza artificiale “on demand”, 30 milioni di euro per i primi sei progetti di Flavio Fabbri Le soluzioni di intelligenza artificiale (IA) legate al mondo delle imprese e dell’industria si stanno trasformando sempre più in servizi. L’IA deve diventare un ecosistema “as a service”, perché solamente in questo modo sarà possibile promuovere e diffondere l’innovazione nell’economia. L’Intelligenza…

Internet Big tech, Breton: “Serve alleanza tra Usa ed Europa per nuove regole” di Piero Boccellato Dopo la decisione di bandire il presidente americano Donald Trump dalle piattaforme social, il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, è tornato a dire la sua riguardo lo strapotere dei big tech. “Come alleati del mondo libero, l’Unione Europea e gli Stati Uniti dovrebbero lavorare…

Cybersecurity Cybercrime, il sito fake ‘IT-Immuni.it’ diffonde malware di Piero Boccellato Un sito internet fake che, imitando il portale ufficiale di Immuni, l’app di contact tracing lanciata dal Governo Italiano, diffonderebbe applicazioni malevole ai danni di utenze italiane. Lo rivela il Cert-Agid, la struttura del Governo che si occupa di cybersicurezza. Secondo l’ente i criminali…

Cybersecurity Cloud e cybersecurity, l’Enisa presenta le linee guida per il settore sanitario di Piero Boccellato L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa) ha pubblicato un nuovo report che fornisce linee guida sulla sicurezza informatica per le organizzazioni sanitarie, per aiutarle a digitalizzare ulteriormente con i servizi cloud. “Cloud Security for Healthcare Services” valuta i…

Internet Cashback, non vedi pagamenti con PagoBancomat? “Recuperati domani” di Luigi Garofalo Solo oggi hanno tirato un sospiro di sollievo i cittadini che partecipano al cashback e che dal 10 gennaio non vedono sull’app IO le transazioni effettuate con PagoBancomat utili per cercare di raggiungere a fine giugno il rimborso. In mattinata è spuntato il seguente avviso: “Entro il 20 gennaio…

Internet Poste italiane: “Pagamenti digitali di Natale +40%, l’online vola a +70%” di Redazione Key4biz Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, il gruppo Poste italiane guidato dall’AD Matteo Del Fante ha registrato un incremento del 40% nei pagamenti digitali rispetto al 2019, con un picco del +70% nelle transazioni eCommerce. I numeri, resi noti dal Tg Poste, confermano il ruolo di leader…

Cybersecurity Sanità mondiale sotto tiro, registrati 187 milioni di cyber attacchi al mese di Flavio Fabbri Appena sono partiti i primi vaccini contro il Covid-19, lo scorso dicembre, si è registrato un incredibile aumento di attacchi informatici rivolti ad organizzazioni sanitarie di tutto il mondo. Nel solo mese di dicembre si è avuto un aumento del +51%. Attacchi web app in aumento In un nuovo studio…

Smart City Idrogeno verde per la mobilità urbana di Parigi, Londra e Bruxelles di Flavio Fabbri Il futuro degli spostamenti in automobile è il motore elettrico, lo sappiamo bene ormai. In generale, i trasporti dovranno contribuire ad abbattere sensibilmente le emissioni inquinanti, soprattutto in città, ma servono altre fonti energetiche pulite. L’idrogeno verde, ottenuto tramite elettrolisi…

Internet Bando ‘Educare insieme’, 10 milioni di euro per il contrasto della povertà educativa di Sercam Advisory L’Avviso pubblico promuove il finanziamento di progetti in grado di intervenire sul benessere psico-fisico, sugli apprendimenti e sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità perché in situazioni di povertà, di…

Mappamondo Lepida presenta il Piano industriale 2021-2023 di Redazione Key4biz Durante l’Assemblea Straordinaria, i Soci hanno votato all’unanimità una modifica dell’oggetto sociale, introducendo la “gestione del Servizio Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112 e delle relative componenti tecniche”, e due modifiche allo Statuto di Lepida riguardanti l’emissione delle…

Mappamondo L’accordo Aruba – Leonardo per una filiera nazionale del cloud e della cybersecurity di Redazione Key4biz Aruba e Leonardo hanno annunciato una partnership per commercializzare insieme soluzioni cloud sicure rivolte al mercato italiano ed europeo. Un cloud nazionale Dopo l’ingresso di entrambe le società come “Day-1 Member” in GAIA-X, l’iniziativa per lo sviluppo di un cloud europeo, le due eccellenze…