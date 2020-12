Dailyletter n. 4041 del 24 dicembre 2020

Internet Legge di Bilancio: dalla DAD al bonus smartphone al DVB-T2. Le misure per il digitale di Piero Boccellato La Camera ha approvato il pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio 2021, che portano novità per quanto riguarda il digitale. Per la scuola in particolare, ma anche per il bonus smartphone al DVB-T2 al fondo per l’innovazione per il sud: ecco tutte le misure. Scuola: fondi per DAD e kit…

Cybersecurity Attacco hacker SolarWinds, Italia coinvolta? Riunito il nucleo di sicurezza cibernetica di Piero Boccellato “L’Italia ha attivato dalle prime fasi della scoperta dell’attacco hacker della piattaforma SolarWinds Orion che ha coinvolto i sistemi informatici di enti governativi statunitensi, il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica per monitorare un potenziale impatto sulla sicurezza nazionale”. E’ questo…

Media Mediaset-Vivendi, il Tar del Lazio scongela le quote francesi di Paolo Anastasio Vivendi mette segno una vittoria importante nella sua lotta contro Mediaset. Il Tar del Lazio ha annullato la delibera del 10 aprile 2017 dell’Agcom, con cui l’Autorità ha imposto a Vivendi di scegliere tra la partecipazione rilevante in Tim (23,9%) e la presenza quasi al 30% in Mediaset. Leggi…

Internet Superbonus 110%. Tutte le novità e le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi di cittadini, professionisti e imprese di Luigi Garofalo Con la circolare n. 30/E l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano…

Internet 2020. Un anno di CDTI. Il bilancio di Massimo Di Virgilio di Massimo Di Virgilio, Presidente di CDTI Ezio Bosso ricorda nel suo magistrale “Che cosa è la musica” le parole del Maestro Claudio Abbado quando diceva che: “….nessuno sta ad ascoltare….”, raccomandando ai suoi allievi che “ …bisogna fare silenzio per ascoltare..”. Per questa ragione, siamo andati a sentire le diverse realtà del…

Internet 5 trend visti in crescita per il mercato IoT nel 2021 di Paolo Anastasio Una delle principali conseguenze del Covid-19 è stata la crescente necessità di affidarsi alla tecnologia per organizzare la nostra vita professionale e privata. E di certo dovremo convivere ancora a lungo con il virus, anche se ormai il rapporto più stretto con il digitale è diventato un qualcosa che…

Cybersecurity Estensioni browser infette da malware, a rischio la sicurezza di milioni di utenti di Salvatore Lombardo Il team di ricercatori del Threat Intelligence di Avast ha identificato di recente, nascosto in almeno 28 estensioni realizzate da terze parti per i browser Google Chrome e Microsoft Edge, un malware con grande capacità di elusione in grado di reindirizzare il traffico di rete verso annunci o siti di…

Internet Edilizia circolare, innovazione e un cambio di mindset per migliorare le prospettive future di Angelica Donati A livello globale, l’industria edilizia è responsabile del 40% delle emissioni di CO2 e produce un terzo di tutti i rifiuti, classificandosi tra i comparti industriali più inquinanti al mondo. In Europa, più nello specifico, circa il 30% dei 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti è inscrivibile…

Internet I robot vedono come noi (Video) di Flavio Fabbri Il Premio 2020 per l’innovazione e l’imprenditorialità nella robotica e l’automazione (IERA Award) è andato a Photoneo e la sua tecnologia “MotionCam-3D” ad alta risoluzione. Grazie ad un avanzato scanner in 3D, i robot sono in grado di vedere il mondo attorno a loro in maniera nitida e chiara, con…

Internet Condizioni instabili per Natale in tutto lo Stivale (video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Condizioni meteo in prevalenza instabili sulle regioni settentrionali del Paese con piogge diffuse e nevicate in montagna al mattino. Precipitazioni assenti solo sul Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve in calo al pomeriggio ed in serata con fiocchi fino a 200 metri. AL CENTRO Giornata…