dailyletter n. 4039 del 22 dicembre 2020

Telecoms Rete unica, interrogazione della Meloni alla Vestager ‘Rischio aiuti di Stato a Tim da Recovery Fund’ di Paolo Anastasio Sul progetto rete unica di Tim, Fratelli d’Italia si rivolge direttamente alla vicepresidente della Commissione Ue responsabile della Concorrenza Margrethe Vestager, con una interrogazione presentata dal Gruppo Conservatori e Riformisti Europei al Parlamento europeo di cui fa parte. Dopola mozione in…

Internet Manovra, i big tech come le telco. Dovranno iscriversi al Roc e pagare l’1,5 per mille dei ricavi all’Agcom di Piero Boccellato “I fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online (da Amazon a Google), anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia” sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (Roc) dell’Agcom. E’ quanto stabilisce un emendamento alla manovra…

Internet Per spiare i giornalisti di Al Jazeera usati server anche in Italia? di Luigi Garofalo “L’infrastruttura utilizzata in questi attacchi includeva server in Germania, Francia, Regno Unito e Italia”, si legge anche questo nello scandalo rivelato dal Citizen Lab dell’università di Toronto, secondo cui 36 dipendenti dell’emittente televisiva Al Jazeera, nella sede di Qatar, (giornalisti,…

Internet Tik Tok, il Garante: “A rischio la privacy dei minori. Aperta indagine”. Le 4 violazioni di Luigi Garofalo Scarsa attenzione alla tutela dei minori, divieto di iscrizione ai più piccoli facilmente aggirabile, poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, impostazioni predefinite non rispettose della privacy. “L’urgenza di aprire un procedimento formale” Sono queste le principali…

Telecoms FiberCop, indagine Antitrust sui rischi per la concorrenza di Paolo Anastasio L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali Italia e KKR, il fondo americano che ha offerto 1,8 miliardi in cambio di una quota del 37,5% nella newco della rete secondaria di Tim….

Internet Banda 60 GHz per l’FWA, opportunità di business con tecnologia Terragraph. Videointervista ad Alessio Murroni (Cambium Networks) e JP Chaib (Facebook) di Paolo Anastasio e Luigi Garofalo Le opportunità di business legate alla banda 60 GHz, in particolare in ottica di FWA (Fixed Wireless Access), in attesa del via libera da parte del Ministero dello Sviluppo economico al loro utilizzo non licenziato. Il MiSe ha concluso il 18 settembre scorso la consultazione pubblica sull’uso della…

Internet Brexit, GDPR e le questioni nascenti per le imprese europee. Che fare? di D&L Net Nel 2016, con un limitato scarto di voti, la Gran Bretagna ha deciso di lasciare l’Unione Europea. Nel marzo dell’anno successivo ha notificato alla Commissione Europea la sua decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea. Posticipata una prima data di effettiva…

Telecoms Telemedicina al Gemelli di Roma: parte l’assistenza digitale da remoto ai malati di Covid-19 di Flavio Fabbri Facilitare la comunicazione con il proprio medico, favorire il distanziamento sociale, evitare l’affollamento ed il congestionamento delle strutture ospedaliere, consentire ai malati di Covid-19 la degenza a casa, sono alcune delle possibilità offerte dalla telemedicina, anche nel nostro Paese. Parte…

Energia Idrogeno verde, in Italia si produce da acqua e sole di Flavio Fabbri È una tecnologia tutta italiana quella sviluppata dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) per produrre idrogeno a partire semplicemente dall’acqua e dal sole. Grazie ad un nuovo processo ideato e impiegato nei laboratori dei Centri Ricerche…

Internet Democrazia europea, le tre direzioni del piano d’azione della Commissione Ue di Fernando Bruno, Giornalista e scrittore La democrazia non può essere data per scontata. Contenuta nella pagina iniziale della Comunicazione sul Piano d’azione per la democrazia europea del 3 dicembre scorso, questa affermazione, nella sua lapalissiana apparente innocuità, racchiude il senso profondo del documento e anticipa molto bene la…

Internet Intelligenza artificiale, chi controlla cosa? di Isabella Corradini e Luciana Delfini L’inarrestabile sviluppo della tecnologia, in particolare dei sistemi di Intelligenza Artificiale, fa presagire scenari innovativi, ma pone questioni etiche e sociali di estrema rilevanza, considerato che sempre più nel prossimo futuro le persone si troveranno ad interagire con tali sistemi. Questo…

Smart City Vendute un milione di auto elettriche in Europa nel 2020, +40% in un anno di Flavio Fabbri È un punto di nono ritorno questo, stavolta però in positivo: il mercato automotive europeo ha raggiunto e superato il primo milione di auto elettriche vendute in un anno. Il dato è contenuto nel recente Report pubblicato da Schmidt Automotive Research, secondo cui su un totale di 11 milioni di vetture…

Internet Comunità Solidali 2020, 6 milioni di euro per i progetti di volontariato di Sercam Advisory Il presente bando è rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale affinchè realizzino una serie di progetti negli ambiti sotto elencati. Comunità solidali 2020: beneficiari I beneficiari del presente Avviso, per le risorse ordinarie 2020 sono le Organizzazioni…

Mappamondo Rinnovamento area del fiume Tevere, il progetto di Poste italiane di Redazione Key4biz Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane e Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane, hanno illustrato i contenuti di un progetto promosso da Poste Italiane in accordo con la Regione Lazio per la riqualificazione…

Mappamondo FSE, nuove disposizioni: le esperienze nelle Aziende sanitarie dell’Emilia Romagna di Redazione Key4biz La Regione Emilia-Romagna è stata la prima ad adeguarsi a quanto previsto dalle disposizioni nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) contenute nel ‘Decreto Rilancio’ dello scorso maggio. FSE, nuove disposizioni La modifica principale, che sta già producendo effetti nei percorsi di…

Mappamondo Sviluppo sociale, culturale ed economico: nasce la Fondazione CDP di Redazione Key4biz Dall’impegno del Gruppo CDP per supportare la crescita del Paese nasce la nuova Fondazione CDP, costituita per perseguire specifiche finalità di sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico, con particolare attenzione alle iniziative a favore delle giovani generazioni e a sostegno del capitale…

Mappamondo Sky Sport, questa sera #SkyBuffaRacconta Pelé O REI di Redazione Key4biz Dopo l’ultimo turno infrasettimanale in programma oggi e domani (22 e 23 dicembre 2020), la Serie A ripartirà nel 2021 con un super gennaio ricco di calcio e di emozioni da vivere live su Sky e in streaming su NOW TV. Sky Media è la concessionaria pubblicitaria ufficiale…

Mappamondo INWIT, mille filiali di banca con copertura indoor multi operatore di Redazione Key4biz La banca del futuro diventa realtà. Grazie a INWIT è stata coperta la millesima filiale bancaria full digital, attraverso l’installazione indoor di micro-antenne che offrono una copertura mobile multi operatore in tutti gli spazi aperti al pubblico, assicurando la fruizione dei servizi di e-banking…