Dailyletter n. 4035 del 16 dicembre 2020

Telecoms Rete unica o banda ultralarga? Oggi e domani inutili convocazioni degli operatori Tlc presso il MiSE. Parlamento mortificato? di Raffaele Barberio Oggi e domani una ventina tra operatori e associazioni di settore saranno auditi presso il MiSE sul tema della Banda Ultralarga. Anzi le audizioni sono già in corso da qualche ora. In effetti il dubbio è se il tema sia effettivamente questo o non sia invece quello della rete unica. Sono infatti due…

Internet Internet Services Act, le nuove regole dividono i GAFA di Paolo Anastasio Le nuove regole proposte dalla Commissione Ue per normare i servizi e i mercati online (Digital Services Act e Digital Markets Act) sono ancora lontane dall’entrare in vigore. Ci vorranno ancora mesi di discussioni per trovare il via libera dei 27 Stati membri e poi dell’Europarlamento, ma orami il…

Internet Rapporto Tech, media e Tlc: boom telemedicina, virtuale e cloud nel 2021 di Flavio Fabbri La pandemia di Coronavirus ha cambiato il nostro mondo sotto diversi punti di vista. Nuove urgenze determinano nuove esigenze, quindi ulteriori servizi e prodotti di avanzata concezione, dove l’innovazione tecnologica gioca un ruolo centrale. Il nuovo Report di Deloitte dal titolo “TMT Predictions”…

Telecoms Rete unica, Butti (FdI): ‘Tavolo al Mise con sei mesi di ritardo’. Ma è un tavolo? di Paolo Anastasio Il tema rete unica al centro dell’agone politico. A suscitare polemiche l’annuncio da parte del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli di un tavolo con operatori e Autorità al Mise. L’iniziativa però non convince il deputato di Fratelli d’Italia, Alessio Butti. “Il ministro Patuanelli,…

Internet Roma nell’Anagrafe digitale. Certificati in un clic e cambio di residenza senza fare più su e giù per l’Italia di Luigi Garofalo Il Comune di Roma è, finalmente, subentrato, si dice così tecnicamente, nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Su ANPR sono state registrate le informazioni anagrafiche di 2.823.283 residenti a Roma, alle quali si aggiungono i dati relativi a 340.959 cittadini residenti…

Internet Cookie di profilazione: cosa sono, a cosa servono e perché bisogna informarsi di D&L Net La peculiarità della situazione emergenziale che stiamo vivendo ha contribuito ad un aumento esponenziale dell’utilizzo di internet. Piccoli e grandi, esperti e non, ricorrono quotidianamente al world wide web – tramite smartphone, pc e altri dispositivi – per lavoro, per informarsi, fare acquisti,…

Internet Vito Cozzoli (Sport e Salute): ‘Momento migliore per investire nello sport. Oltre 80 aziende interessate all’acceleratore di startup’ di Redazione Key4biz Lo sport come bisogno primario per uno stile di vita stile sano, come lavoro e investimento per il rilancio di un importante settore dell’economia. WeSportUp, primo programma di accelerazione di startup in ambito sport e wellness, firmato da Sport e Salute S.p.A. e StartupBootcamp, sta riscuotendo grande…

Smart City Taxi elettrici volanti per spostare rapidamente medici in tutta la Germania di Flavio Fabbri Il tempo è un fattore fondamentale per salvare vite umane. In caso di incidente o di malore improvviso, prima i medici riescono a raggiungere il paziente, più possibilità ci sono di salvarlo. Per diminuire il tempo che intercorre tra la chiamata di emergenza e l’intervento di un sanitario, in Germania…

Internet Perché avere paura del 5G? Il podcast della Conferenza di ZTE Italia di Luigi Garofalo Il podcast della Conferenza “Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore” organizzata da ZTE Italia il 10 dicembre 2020. L’agenda in PDF Ascolta su Spotify Ascolta qui il podcast con tutti i panel. Ascolta su…

Internet Strategie di re-engagement, nuovo ebook MailUp sulla gestione dei contatti inattivi di Flavio Fabbri Terza uscita per la Collana MailUp Data sulle strategie di email marketing, dedicata interamente al modo migliore di pianificare e realizzare una campagna di riattivazione dei contatti silenti. Scarica ora gratuitamente l’ebook di MailUp L’ebook MailUp sulle campagne di riattivazione Si tratta…

Internet Covid-19: Lepida potenzia il fascicolo sanitario elettronico e la gestione digitale dei tamponi di Flavio Fabbri L’attuale fase emergenziale dettata dalla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese ha determinato un nuovo impegno da parte delle Regioni nell’offerta di servizi innovativi nel settore sanitario, con l’impiego di strumenti digitali a disposizione di personale medico e pazienti. In Emilia Romagna, come…

Internet Sostegni alle associazioni culturali della Regione Lazio di Sercam Advisory Le Associazioni culturali e Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono presentare una sola domanda per una delle categorie di seguito indicate, fermo restando che non è possibile partecipare ad entrambe le categorie: a) Contributo a fondo perduto di importo pari ad € 5.500,00…

Media Cosa guardare in Tv: The Wilds su Amazon Prime Video di Patrizia Romani E’ una serie teen tutta al femminile, la prima serie giovanile prodotta da Amazon Prime Video insieme a ABC STUDIOS, appena approdata sulla piattaforma, ma è in grado di catturare tutti, donne, uomini ,adulti e non. Ideata e prodotta da Sarah Streicher(Sex and the City, Daredavil) insieme a Amy…

Mappamondo Poli europei di innovazione digitale, selezionati 45 progetti nazionali di Redazione Key4biz Al termine della procedura prevista dal bando sui Poli europei di innovazione digitale, sono 45 i progetti nazionali selezionati dalla cabina di regia costituita tra Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero per l’Innovazione tecnologica e la…

Mappamondo Corporate Startup Procurement Award 2020 per ENEL, tra le 10 aziende europee più innovative di Redazione Key4biz Enel è tra le 10 aziende riconosciute come più attive nel campo dell’Open Innovation nei Corporate Startup Stars Awards di quest’anno, la prestigiosa classifica annuale lanciata nell’ambito dell’iniziativa Startup Europe Partnership (SEP) della Commissione Europea dal 2016. La classifica premia…

Mappamondo A ZTE Italia il premio HR mission 2020 di AIDP di Redazione Key4biz ZTE Italia si aggiudica il premio HR mission 2020 di AIDP (Associazione Italiana Direzione del Personale) nella categoria dedicata all’Innovazione grazie a due concetti chiave per affrontare il periodo di pandemia: il potenziamento tecnologico, già patrimonio di ZTE, e lo smart working (il lavoro…

Mappamondo Vodafone e Ast SpaceMobile, pronto il piano di lancio della prima rete mobile spaziale di Redazione Key4biz Vodafone e Ast SpaceMobile annunciano il piano di lancio della prima rete mobile spaziale a connettersi direttamente a smartphone 4G e 5G, senza necessità di un telefono satellitare. Il progetto iniziale mira a coprire dal 2023 i 49 paesi più grandi delle regioni equatoriali, tra cui Repubblica Democratica…

Mappamondo VatiVision, in esclusiva il documentario ‘Un luogo, una carezza’ di Redazione Key4biz Su VatiVision il documentario diretto da Marco Marcassoli sull’ideazione e la realizzazione della cappella dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. S’intitola ‘Un luogo, una carezza’ ed è una anteprima esclusiva nell’ambito del ricco catalogo natalizio della piattaforma digitale. Il percorso…