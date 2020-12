Dailyletter n. 4034 del 15 dicembre 2020

Telecoms NeXXt Generation 2025, Calcagno (Fastweb): ‘In cinque anni copriremo tutto il Paese a un Giga’ di Paolo Anastasio Fastweb ha lanciato oggi il suo piano a cinque anni per connettere a un gigabit al secondo milioni di famiglie con un mix tecnologico composto da Ultra FWA, raddoppio della performance dell’FTTH e il via del 5G mobile a partire da Milano, Roma, Bologna e Napoli nel 2021. Il piano, denominato NeXXt…

Telecoms Rete unica e oltre. F. De Leo: ‘L’unione tra energia, tlc e automotive dà all’Italia chance importanti che vanno colte’ di Redazione Key4biz Nuovo appuntamento con la consueta intervista settimanale a Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partners di Madrid. Questa volta l’attenzione e focalizzata sulla convergenza di settori come Energia, Telecomunicazioni e Automotive. Si tratta di un paradigma nuovo che ibrida i tre settori…

Telecoms Rete unica, tavoli in competizione tra Governo e Parlamento? di Paolo Anastasio Diversi appuntamenti in questi giorni sul fronte del progetto di rete unica voluto da Tim, che nei giorni scorsi ha registrato molte novità su molti aspetti rilevanti. Patuanelli apre un secondo tavolo ‘governativo’ con gli operatori Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha parlato…

Internet MEF e partecipazioni statali, 32 aziende e 241,4 miliardi di fatturato. Il report CoMar di Piero Boccellato Nel 2019 il fatturato delle 32 società industriali e di servizi controllate dallo Stato attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato di 241,4 miliardi di euro, gli utili hanno superato i 26,8 miliardi, gli investimenti vicini ai 35 miliardi, con 471.284 dipendenti. E’ quanto emerge…

Internet Servizi e mercati digitali, stretta dell’Ue: aumentano responsabilità e sanzioni per i GAFA di Flavio Fabbri La trasformazione digitale in atto ci sta preparando per una nuova fase storica in cui industria, imprese, economia, cittadini e le società nel loro complesso saranno chiamati ad un nuovo modo di vivere gli ambienti online e di immaginare la crescita. Affinché questo accada, però, è necessario che…

Internet Vestager vs Breton, la Ue divisa su come affrontare le Big Tech Usa? di Paolo Anastasio Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue e titolare della Concorrenza, e Thierry Breton, commissario degli Affari Interni. Sono loro i due protagonisti dell’offensiva europea nei confronti dei Big Tech made in Usa. E sono i loro volti che insieme compaiono a corredo della nuova normativa…

Internet Programma Digitale, c’è l’accordo in Europa sul piano da 7,5 miliardi di euro di Flavio Fabbri Intesa raggiunta tra Parlamento europeo e Stati membri dell’Unione europea (Ue) sul programma di interventi finalizzati a sostenere la ripresa economica e la trasformazione digitale in Europa. Programma Europa Digitale Sta quindi per vedere la luce il Programma Europa digitale da 7,5 miliardi…

Internet Perché siamo tutti dentro un unico computer planetario di Domenico Talia Se in passato qualcuno aveva espresso dei dubbi, questi dieci mesi di pandemia hanno dimostrato senza alcun timore di smentita che viviamo buona parte delle nostre giornate tutti dentro un unico computer globale. Siamo ormai stati risucchiati dentro una grande macchina digitale che è stata molto utile…

Internet L’IA nella evoluzione delle Tlc: visione e analisi di mercato di Comarch di Luigi Garofalo La videointervista di Raffaele Barberio, direttore Key4biz, a Massimo Luciani, Sales Director Telco Italy di Comarch. …

Cybersecurity 5G e cybersecurity, l’Enisa pubblica il report sulle nuove minacce cyber di Piero Boccellato L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha pubblicato una versione aggiornata del suo rapporto di valutazione delle minacce informatiche nelle reti 5G. Il nuovo rapporto ENISA Threat Landscape for 5G Networks è un importante aggiornamento dell’edizione precedente in quanto…

Smart City Auto elettriche: le vendite volano a +350%. Ad un passo ormai dal 30% del mercato nazionale di Flavio Fabbri La mobilità in Italia sembra aver preso una strada ben precisa: quella dell’elettrificazione. A novembre 2020 le nuove immatricolazioni di auto elettriche 100% a batteria sono aumentate del +350% in un anno. Le auto elettriche conquistano l’Italia Si è passati dalle 1.068 vetture a batteria di…

Internet Mercato elettrico nazionale sempre più green, in Italia le rinnovabili al 42% di Flavio Fabbri Cresce la quota di energia elettrica generata da fonti energetiche rinnovabili all’interno del mercato elettrico nazionale, nell’ultimo anno. Il Rapporto sul mercato elettrico nazionale Secondo i nuovi dati del Gme, Gestore mercati energetici, per il mese di ottobre 2020, la quota delle transazioni…

Cybersecurity La scuola nel mirino dei criminal hacker, il rapporto del CISA statunitense di Salvatore Lombardo Il CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) in modo congiunto con l’FBI (Federal Bureau of Investigation ) e l’MS-ISAC (Multi-State Information Sharing and Analysis Center) hanno lanciato un allarme riguardo a una nuova tendenza di attacco dei criminal hacker che sta sempre più…

Internet Bando Formazione Lavoro 2020, contributo a fondo perduto fino al 70% di Sercam Advisory Al fine di favorire un rapporto costante tra il mondo del lavoro e quello della formazione la Camera di commercio indice il “Bando formazione e Lavoro 2020” per sostenere il livello occupazionale del territorio e l’acquisizione di nuove competenze formative presso le imprese di Roma e…

Mappamondo Lepida e la nuova infrastruttura big data di Redazione Key4biz L’infrastruttura big data di Lepida è stata avviata in ambiente di produzione, dopo un periodo di studio e di sperimentazione e una valutazione delle possibili soluzioni alternative. Tra queste è stato scelto il Cloud Oracle e in particolare il servizio Oracle Big Data Service (BDS) costituito da…

Mappamondo Poste, al via il nuovo modello innovativo per calcolare il valore degli investimenti in sostenibilità di Redazione Key4biz Uno strumento innovativo per calcolare il valore finanziario, sociale e ambientale generato dagli investimenti in sostenibilità. A offrirlo è un modello evoluto di analisi che Poste Italiane ha adottato per misurare sia l’impatto economico, sia il ritorno degli investimenti in termini di beneficio…

Mappamondo Vodafone TV, il servizio Starzplay disponibile per tutti i clienti di Redazione Key4biz Da oggi tutti i contenuti esclusivi del servizio streaming Starzplay, la piattaforma internazionale con film e serie tv on demand del network Starz, saranno integrati su Vodafone TV e accessibili in modo semplice e veloce, direttamente dal Vodafone TV Box al costo aggiuntivo di €4.99 al mese. Lo comunica…

Mappamondo Masterchef Italia da giovedì 17 dicembre su Sky e NOW TV di Redazione Key4biz MASTERCHEF ITALIA, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, spalanca le porte delle sue cucine per la decima edizione, in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Con entusiasmo e determinazione riparte la ricerca del migliore chef amatoriale…

Mappamondo Nuovo record per la rete di Open Fiber, raggiunti gli 800 Gigabit al secondo di Redazione Key4biz La dorsale in fibra ottica di Open Fiber, ZION, ha raggiunto gli 800 Gigabit per secondo (Gbps) per canale ottico. Il risultato registrato sul backbone nazionale segna un nuovo record dell’azienda che ha raggiunto per prima in Italia tale velocità. Questo traguardo, che si aggiunge a quello registrato…