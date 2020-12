Dailyletter n. 4033 del 14 dicembre 2020

Internet Digital Services Act, in arrivo le nuove norme Ue per arginare lo strapotere dei GAFA di Paolo Anastasio La Commissione Ue pronta a svelare domani le nuove regole con cui spera di arginare lo strapotere dei GAFA e delle grandi piattaforme del web. L’obiettivo di Bruxelles con l’emanazione del Digital Services Act e del Digital Market Act è di creare le condizioni per un mercato europeo più armonizzato…

Media Digital service act, l’industria culturale e creativa italiana scrive al Commissario Gentiloni di Flavio Fabbri Il prossimo 15 dicembre la Commissione europea presenterà le nuove misure contenute nel Digital service act, cioè il Regolamento sui servizi digitali nell’Unione europea. Il Digital service act e le piattaforme online L’obiettivo di questo dispositivo normativo è sviluppare un nuovo sistema di…

Internet L’Europa e la resilienza della democrazia, mentre gli Usa dichiarano guerra ai big tech di Fernando Bruno, giornalista e scrittore Questa settimana inizia in Parlamento a Strasburgo l’esame del pacchetto di misure rivolte ad aggiornare la direttiva del 2000 sul commercio elettronico ed a stabilire per via legislativa nuove misure di contrasto del crescente potere di gatekeeping delle piattaforme digitali globali, sia in ambito…

Cybersecurity L’era Biden inizia con un cyber attacco al Governo americano. Dito puntato contro Mosca di Flavio Fabbri È partita oggi, lunedì 14 dicembre 2020, la nuova presidenza Biden. Il Collegio elettorale nazionale si riunisce per ratificare ufficialmente l’elezione di Joe Biden a 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. Biden è il 46° Presidente USA Chiusi tutti gli scrutini, respinte anche le cause…

Internet Google down, hackerato il gigante del web di Luigi Garofalo Google down. Hackerato il gigante del web dalle 12.30 alle 14.00. Sulla pagina YouTube è apparso il messaggio “qualcosa non è andato storto”. I servizi di Google sono risultani bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca…

Telecoms 5G in Francia: 2 miliardi di euro il conto per il bando di Huawei di Paolo Anastasio SFR e Bouygues Telecom vogliono che il conto dello smantellamento delle antenne cinesi dalle loro reti sia a carico dello Stato. Ma Parigi si rifiuta di pagare. Secondo il quotidiano L’Exrpess, i due operatori SFR e Bouygues Telecom hanno fatto causa contro la novella normativa francese che, in nome…

Internet Matteo Colombo (Asso DPO): “Digital Services Act? Gli utenti avranno il diritto all’anonimato sui siti eCommerce” di Luigi Garofalo L’intervista, trasmessa in live streaming, a Matteo Colombo, Ad Labor Project e presidente di ASSO DPO. I temi dell’intervista: Cashback, privacy e conservazione dei dati personali sull’app IO Digital service act ePrivacy – …

Internet Alessandro La Volpe (IBM): “Con 5G ed edge computing grandi possibilità di business per le aziende” di Luigi Garofalo Intervista a Alessandro La Volpe, Vice President, IBM Cloud and Cognitive Software, Italy, in occasione della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è svolta l’1-2-3 Dicembre 2020. …

Internet 5G, Giuseppe Bianchi (CNIT): “Così collaboriamo con ZTE sulla cybersicurezza” di Luigi Garofalo L’intervista a Giuseppe Bianchi – Professore di Telecomunicazioni e Sicurezza delle Reti presso l’Università di Roma Tor Vergata/CNIT, nel corso della Conferenza “Perché avere paura del 5G? – Quando la conoscenza crea valore” organizzata da ZTE Italia il 10 dicembre 2020 sia online sia onsite. Bianchi…

Media Accordo Sky-Amazon, Prime Video su Sky Q e Now Tv. Ibarra: “Partnership strategica” di Redazione Key4biz Sky e Amazon annunciano una nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e NOW TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l’app NOW TV sarà disponibile sui dispositivi Fire TV. Grazie a questa partnership gli abbonati ad entrambi…

Telecoms Pagamenti digitali in automobile, transazioni globali per un miliardo di dollari entro il 2023 di Flavio Fabbri Pagare un parcheggio o il pieno (di serbatoio o ricarica batteria), acquistare vestiti, abbonarsi a servizi, fare la spesa o comprare un brano musicale o un film, direttamente alla propria automobile, sono operazioni già possibili oggi, ma presto saranno la normalità per tutti. Entro il 2023, i…

Internet Interoperabilità tecnica, nuove linee di indirizzo per lo sviluppo dei sistemi informatici delle PA di Redazione Key4biz Con la circolare numero 1 del 9 settembre 2020 e i relativi allegati, AgID ha definito la Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica che individua le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni (PA) devono tenere in considerazione nella realizzazione dei propri sistemi…

Internet Quali sono i buyer migliori per un negozio online di Enzo Rimedio Il comparto e-retail è pronto a un approccio relazionale con il proprio buyer o la corsa alla digitalizzazione è avvenuta solo a metà? I primi mesi dell’anno, segnati dal lockdown dovuto alla pandemia, hanno registrato eccezionali consumi mediatici, sospingendo gli acquisti online. Per mantenere…

Internet Tofu, Mofu, Bofu spiegati bene ai futuri social media marketer di Andrea Boscaro – The Vortex Se vi occupate di social media marketing, da qualche tempo avrete sentito questi termini che si stanno imponendo nel gerco del social advertising per indicare una strategia di gestione degli annunci pubblicitari volta a predisporre a pubblici diversi annunci diversi ed a comporre questi pubblici in…

Media Cosa guardare in Tv a Natale: “I Delitti del BarLume” di Patrizia Romani E’ stato per tutti un anno difficile questo 2020 e non ne siamo ancora usciti purtroppo, ma nell’approssimarsi delle festività natalizie, con la fantasia e con l’aiuto di film e serie tv che le varie piattaforme ci offrono, cerchiamo di abbandoniamoci un po’ al sorriso. Facciamolo ad esempio con…

Mappamondo Cashback di Stato, anche senza autenticazione Spid di Redazione Key4biz Enel X Pay aderisce a Italia Cahsless, il programma messo a punto dal Governo per incentivare i pagamenti digitali che, con l’Extra Cashback di Natale, permetterà di ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre con carte di credito, carte…

Video del giorno ZTE ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Tutti i video della Live Conference di Paolo Anastasio L’Intervento di Pietro Guindani, Presidente di Asstel ZTE ‘Perché avere paura del 5G?Quando la conoscenza crea valore’. Intervento di Mirella Liuzzi (M5S) ZTE ‘Perché…

Mappamondo Da domani su Sky nuova miniserie di Federico Buffa dedicata a Pelè di Redazione Key4biz Dopo i docufilm dedicati alle bandiere del calcio azzurro, Gaetano Scirea e Gigi Riva, #SkyBuffaRacconta torna su Sky Sport per rendere omaggio con il suo tocco inconfondibile a uno dei personaggi più amati della storia del calcio, dentro e fuori dal campo. Federico Buffa dedica a Pelé il suo…

Mappamondo Vodafone Business lancia soluzione IoT per il risparmio energetico di Redazione Key4biz Vodafone Business lancia una nuova soluzione di Energy Data Management per monitorare i dati energetici delle imprese, ottimizzare la produzione di energia e ridurre i consumi grazie alla tecnologia IoT. Sviluppata insieme a Elettra Investimenti – PMI operante nella produzione di energia elettrica e…