Dailyletter n. 4031 del 10 dicembre 2020

Internet Dibattito su rete unica ad una svolta. Blocco delle operazioni e confronto in Parlamento? di Raffaele Barberio Svolta nelle vicende sulla rete unica? Pare proprio di si. Negli ultimi giorni le uscite di autorevoli rappresentanti della maggioranza indicano che la partita non può essere più un affare privato tra TIM e CDP. Né oggetto d’intese riservate tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e l’amministratore…

Internet Cookie: la Francia sanziona Google e Amazon per 135 milioni di euro di Flavio Fabbri Dopo lunghe indagini durate quasi un anno, la Francia ha inflitto dure sanzioni a Google ed Amazon per il mancato rispetto della legislazione nazionale sui cookie. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), l’Autorità amministrativa indipendente francese incaricata di…

Internet Banda larga e innovazione. Quale modello per l’Italia? di Alessandro Bruni, Fondatore Naima Consulting – Andrea Bonaccorsi, Professore ordinario di Ingegneria Gestionale all’Università di Pisa Con la diffusione della banda larga in tutti i paesi europei si stanno moltiplicando gli studi accademici che esaminano l’impatto sull’economia e sulla società. I paesi che hanno raggiunto una elevata penetrazione possono già vedere i risultati diffusi. Possiamo trarre molte importanti lezioni per il…

Smart City Nuova strategia Ue per la smart mobility: 100 città a impatto climatico zero entro il 2030. Arriva la mobilità automatizzata di Flavio Fabbri I trasporti e la mobilità personale sono considerati nodi fondamentali per la crescita dell’Unione e hanno un peso specifico notevole all’interno dei processi che sostengono la trasformazione verde e digitale dei Paesi membri. La Commissione europea ha appena presentato la nuova “Strategia per una…

Internet Dati Bene Comune. Covid-19 e aree territoriali: i dati contano, se rac-contano bene di Fulvio Ananasso, Presidente Stati Generali Innovazione, Socio onorario UNINFO e Consigliere CDTI – Domenico Natale, Presidente Commissione UNI CT 504 Ingegneria del software, Socio onorario UNINFO, Consigliere CDTI e Socio SGI Si propone un confronto tra le recenti aree gialle e arancioni individuate con l’utilizzo dei 21 indicatori dal Ministero della Salute (MS) / Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’indice sulla morbosità Covid-19, già introdotto nell’articolo di key4biz del 27 ottobre, adeguato con diverse soglie. I…

Internet Cookie: Garante Privacy avvia consultazione pubblica sulle regole di utilizzo di Redazione Key4biz Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica sulle regole per l’uso dei cookie da parte dei gestori dei siti. Il Regolamento europeo in materia di privacy, infatti, pur non avendo modificato la disciplina relativa ai cookie e agli altri strumenti di tracciamento,…

Internet Huawei TrustInTech 2020: ‘Pandemia leva di sviluppo. Ma sul 5G serve fiducia’ di Paolo Anastasio Il ruolo centrale delle nuove tecnologie, dal 5G all’AI passando per il Cloud, nella gestione della pandemia. Ma anche la necessità di creare un contesto di collaborazione e di fiducia globale, per sviluppare appieno le potenzialità dirompenti di queste nuove tecnologie, superando chiusure e sfiducia…

Telecoms Dalla fibra al 5G, quali reti per l’Italia post Covid-19? di Paolo Anastasio La tecnologia 5G assume un ruolo sempre più rilevante per la crescita del Paese, soprattutto in ottica post pandemica. Il 5G ha prestazioni 200 volte più veloci del 4G, sarà essenziale per l’intelligenza artificiale, la costruzione di smart city, i pagamenti digitalizzati e consentirà di aprire le porte…

Internet Bando ‘Educare in comune’, contributo a fondo perduto per il contrasto della povertà educativa di Sercam Advisory L’avviso mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici: un avviso pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche…

Meteo4You Domani mattina poco nuvoloso, poi nuovo peggioramento (Video) di Centro Meteo Italiano Le previsioni per domani venerdì 11 dicembre AL NORD Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali al mattino ma con tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. Peggiora al pomeriggio ed in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia,…

Who is who Alessandro Bruni di Redazione Key4biz FondatoreNaìma Laureato in Filosofia, è fondatore di Naìma, Brain Trust dedicato allo sviluppo d’impresa. Ha contribuito al lancio di diverse start-up a sfondo tecnologico fra cui Abla, azienda leader nel campo del linguaggio automatico applicato alle transazioni di business. E’ Certified Trainer…

Mappamondo Emilia Romagna: nuove opportunità di interconnessione per gli operatori Tlc di Redazione Key4biz Per far fronte al continuo cambiamento dello scenario globale delle telecomunicazioni, Lepida ha recentemente implementato diverse politiche e opportune azioni verso gli Internet Exchange (IX). È stata infatti completata l’attivazione del link verso VSIX con capacità di traffico fino a 200Gbps (analoga…

Mappamondo Fatturazione elettronica Aruba per 550.000 aziende e 10.000 commercialisti di Redazione Key4biz Aruba, cloud provider italiano e fornitore di servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC, registrazione domini e Gestore Certificato PEC, ha analizzato i dati interni relativi alla fatturazione elettronica, confermando il successo del servizio che di fatto rappresenta un grande passo avanti per…

Mappamondo Cambiamenti climatici: Poste Italiane nella fascia “Leadership” secondo il Carbon Disclosure Project di Redazione Key4biz Poste Italiane conferma il suo ruolo di azienda all’avanguardia mondiale anche nel contrasto al cambiamento climatico. L’azienda figura infatti nella fascia “Leadership” con rating A- della classifica annuale stilata da CDP (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione indipendente no profit specializzata…

Mappamondo Vodafone lancia il nuovo servizio Digital Privacy & Security di Redazione Key4biz Vodafone lancia Digital Privacy & Security, il nuovo servizio flessibile e completo per proteggere tutti i dispositivi della propria famiglia. Digital Privacy & Security nasce per rispondere alle nuove esigenze di protezione di tutta la famiglia e avere un servizio semplice, flessibile ed…