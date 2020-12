Dailyletter n. 4027 del 3 dicembre 2020

Telecoms Dal 5G Italy appello al Governo sul Recovery Plan per il Digitale. Blefari Melazzi: “Affidare al CNIT il ruolo di promotore del Centro TLC Italia” di Paolo Anastasio Affidare al CNIT il ruolo di promotore del “Centro TLC Italia”, un Centro nazionale sulle telecomunicazioni e sullo sviluppo del settore in Italia, rendendolo un nuovo hub tecnologico del Paese, in grado di fare sistema e mettere a fattor comune lo sfaccettato mondo dell’innovazione. È questa la proposta…

Internet Alessandra Todde (MiSe): “Per i servizi 5G far nascere smart cities” di Luigi Garofalo La videointervista a Alessandra Todde, Sottosegretario MISE con delega alle smart cities, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome. …

Internet 5G Italy. Il 5G fra sicurezza nazionale e rischio cyber di Paolo Anastasio La crescente attenzione del nostro Governo per il tema della cybersecurity è strettamente legato all’introduzione del 5G sul mercato. No a caso il 5G rientra nel perimetro di sicurezza cibernetica del nostro paese. Ne hanno parlato al 5G Italy nella tavola rorotnda dedicata Stefano Mele, Presidente,…

Internet 5G Italy. Energia e trasformazione digitale: il punto di vista delle imprese e del Governo di Flavio Fabbri Come cambia l’energia con la trasformazione digitale e come questo settore vitale per l’economia e l’industria si va integrando rapidamente ad altri segmenti strategici per la crescita e l’innovazione, è stato l’argomento al centro del panel “Energia e trasformazione digitale”, moderato da Raffaele…

Internet Francesco Barletta (WINDTRE): “5G abilita servizi innovativi per migliorare lavoro e vita cittadini” di Luigi Garofalo La videointervista a Francesco Barletta, Responsabile ICT & Innovation di WINDTRE, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu. …

Internet 5G Italy, Claudia Pollio (Linkem): “Recovery Plan? I 3 princìpi per investire i fondi su digitale” di Luigi Garofalo La videointervista a Claudia Pollio, Head of Institutional Relations and Communications – Linkem, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu …

Internet Se la Digital Transformation frena l’innovazione nel turismo di Luca Caputo, Tourism Consultant Il mito della Digital Transformation ha trascinato operatori turistici e destinazioni in un utilizzo sfrenato delle tecnologie per competere in un mondo sempre più complesso. Come in una cieca corsa all’oro, ci si è preoccupati di accaparrarsi il primo posto in progetti e in acquisti di Software,…

Telecoms FTTH Council 2020, Open Fiber spinge l’Italia al terzo posto in Europa per copertura di Redazione Key4biz FTTH Council, organizzazione di imprese europee fondata con l’obiettivo di accelerare la diffusione di connettività in fibra ottica e lo sviluppo di una società digitale in Europa, ha pubblicato un report stilato da IDATE che fotografa la situazione delle reti in fibra in Europa e illustra previsioni…

Telecoms “Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore”. Partecipa il 10 dicembre alla Live Conference di Redazione Key4biz Il prossimo 10 dicembre ZTE Italia organizzerà una live Conference il cui obiettivo è approfondire le tematiche sul ‘5G e la sicurezza delle reti’ attraverso un dialogo e un confronto tra più punti di vista: politico, accademico e tecnico/scientifico. Negli ultimi tempi, il topic che si affronterà…

Media Sky apre rete di negozi in Italia: si parte con Milano, poi Roma e Napoli di Redazione Key4biz Sky Italia ha annunciato l’apertura di una rete di negozi nel centro delle principali città italiane. Una nuova tappa nel percorso di innovazione che Sky sta portando avanti per essere sempre più vicina ai suoi clienti e a chi desidera conoscere e sperimentare la sua offerta di contenuti e servizi…

Telecoms Broadband, al via consultazione Ue per aggiornare la Direttiva sul taglio dei costi di Paolo Anastasio La Commissione Ue ha avviato una consultazione pubblica per aggiornare la direttiva sulla Riduzione dei costi per le reti Broadband. La direttiva, emanata nel 2015, contiene le modalità in cui le autorità locali possono appoggiare la costruzione più rapida di reti a banda larga. Ma dopo 5 anni c’è bisogno…

Internet 5G Italy 2020, CNIT TALK – Localizzazione nell’ecosistema 5G di Redazione Key4biz Il CNIT TALK tenuto da Andrea Conti, CNIT, Università di Ferrara, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu. …

Internet 5G Italy 2020, CNIT TALK – Integrazione di UAV e reti cellulari verso il 6G di Redazione Key4biz Il CNIT TALK tenuto da Fabrizio Granelli, CNIT, Università di Trento, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu. …

Internet 5G Italy 2020, CNIT TALK – Verso uno Spazio sostenibile: precauzioni d’uso di Redazione Key4biz Il CNIT TALK tenuto da Marina Ruggieri, CNIT, Università di Roma Tor Vergata, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu. …

Cybersecurity Xanthe, la nuova botnet di cryptomining che infetta i sistemi Linux di Salvatore Lombardo I ricercatori di Cisco Talos in un’analisi pubblicata questa settimana hanno affermato di avere scoperto una nuova botnet di cryptomining Monero alla quale hanno dato il nome di Xanthe. L’attore di questa minaccia, attivo dal mese di marzo, sfrutta installazioni API Docker mal configurate…

Media TV-Stick per la protezione dei contenuti e l’esperienza direct-to-TV su Tivùsat di Flavio Fabbri Un’offerta televisiva più facile da navigare e allo stesso tempo anche più sicura, con una migliore protezione dei contenuti programmati, queste le funzionalità della nuova versione di TV-Stick, il device presentato da SmartDTV Globale e Tivù al 17 ° Forum Europeo Digitale di Lucca. Si tratta di…

Mappamondo Mobilità sostenibile: dal Mise 100 milioni di euro per i contratti di sviluppo di Redazione Key4biz Con una direttiva del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sono stati stanziati dal Ministero risorse pari a 100 milioni di euro in favore dei Contratti di Sviluppo per la mobilità sostenibile. La misura ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni…

Mappamondo Sostenibilità, Enel al primo posto nell’indice Euronext Vigeo-Eiris World 120 di Redazione Key4biz Per la prima volta in assoluto la leadership globale di Enel nel campo della sostenibilità è stata riconosciuta grazie all’assegnazione del primo posto, tra circa 5mila imprese valutate, nell’edizione di quest’anno della classifica V.E. Il risultato senza precedenti, pari al doppio del punteggio…

Mappamondo Poste Italiane, emissione di un prestito obbligazionario per 1 miliardo di euro di Redazione Key4biz Poste Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di Euro 1 miliardo, con un rendimento basso record. L’emissione…