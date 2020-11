Dailyletter n. 4022 del 26 novembre 2020

Internet Gualtieri-Le Maire: “Italia e Francia avanti insieme sulla digital tax” di Flavio Fabbri Uscire fuori dall’emergenza sanitaria assieme, a partire da un lavoro comune nei settori considerati strategici, ma anche ridando vita all’economia reale, che è fatta di bar, ristoranti, centri sportivi e attività turistiche. L’incontro tra il nostro ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il…

Internet Sistemi normativi digitali per un Paese tra crisi e trasformazione (Covid-19 e Next Generation EU) di Donato A. Limone Sistemi normativi digitali per un Paese ”bloccato” da leggi e decisioni pubbliche “tampone”, sgangherate, rattoppate, ridondanti; basate su dati/informazioni poco trasparenti, incompleti, non aggiornati, poco comprensibili ed affidabili. Norme e decisioni non basate sulla rilevazione sistematica…

Telecoms Smartphone 5G traino del mercato, nel 2024 prezzo medio sotto i 500 euro di Flavio Fabbri Il mercato mondiale degli smartphone sarà trainato dai nuovi modelli 5G già a fine 2020. Secondo nuove stime IDC, l’ultimo trimestre del 2020 sarà caratterizzato da un segno positivo, che tenderà a consolidarsi fin dall’inizio del nuovo anno. Mercato smartphone e 5G A fine dicembre il settore…

Internet Vantaggi di AstraZeneca rispetto a Pfizer e Moderna: più economico e non richiede temperature artiche di Flavio Fabbri La necessità di disporre di vaccini per fermare la corsa della pandemia globale di Covid-19 sta spingendo le case farmaceutiche e le multinazionali del settore a sviluppare il più rapidamente i propri prodotti, per farli arrivare il prima possibile sul mercato. Vaccini e criticità Tre i fornitori…

Internet A breve il vaccino (forse), ma molti Paesi cominciano a fare scorte creando disuguaglianze di Elena Potitò Dopo che ben 3 gruppi di ricerca – BioNTech e Pfizer, Moderna, AstraZeneca e la University of Oxford – hanno dichiarato di aver prodotto dei vaccini sicuri dal 70% al 95% dei casi, il problema principale è ora quello relativo alla loro distribuzione. Facendo un passo indietro, gli studi attualmente…

Internet Rendicontazione innovativa, Poste italiane vince il premio “Oscar di Bilancio 2020” di Redazione Key4biz Poste Italiane si è aggiudicata l“Oscar di Bilancio 2020”, il premio dedicato alle aziende più virtuose per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder. L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 56ma edizione, è organizzato dalla Federazione Relazioni…

Internet European Hydrogen Forum, Starace (Enel): “Idrogeno verde vera risposta alla decarbonizzazione” di Redazione Key4biz Francesco Starace, Ad del Gruppo Enel, è intervenuto oggi allo European Hydrogen Forum, l’evento che ha riunito i rappresentanti dell’industria, della politica, dei Governi e della ricerca con l’obiettivo di stimolare il potenziale dell’idrogeno verde e discutere degli ultimi sviluppi nel …

Internet Democrazia Futura. La parola chiave per capire il dominio degli Over the Top nella Rete: Piattaforma di Giuseppe Richeri, accademico ed esperto di politica ed economia dei media Il grande sviluppo avuto dalle piattaforme digitali ha fatto maturare una serie di problemi, tra cui le posizioni dominanti assunte da alcune di loro, in alcuni casi di quasi monopolio su scala internazionale, la gestione della privacy, le dimensioni del loro impatto informativo, l’uso delle fonti e…

Internet Bando IDEERete per promuovere la ripresa sociale ed economica dei territori colpiti dal Covid-19 di Sercam Advisory Il Bando IDEERete è stato emesso da Assimoco S.p.A. con l’obiettivo di supportare la Comunità nell’attuale grave situazione di emergenza sanitaria a seguito della pandemia da COVID-19. Obiettivo è sostenere la ripresa del tessuto sociale ed economico dei territori più colpiti dall’emergenza sanitaria,…

Energia Meteo soleggiato domani, ma peggioramento in arrivo (Video) di Centro Meteo Italiano Situazione generale I modelli confermano un peggioramento meteo previsto per l’ultimo weekend di novembre con piogge e temporali che dovrebbero interessare soprattutto le regioni del Centro Sud Italia. A seguire, il modello americano GFS mostra un afflusso di aria fredda che coinvolgerebbe…

Mappamondo “Ridatemi mia moglie”, la commedia in due parti prodotta da Sky di Redazione Key4biz Annunciato il cast e rilasciate le prime foto dal set di RIDATEMI MIA MOGLIE, una commedia in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, prossimamente su Sky e in streaming su NOW TV. Protagonista della storia è Fabio De Luigi, interprete negli ultimi anni di numerosi ruoli per il cinema e altrettanti…

Mappamondo Activage, condividere le strategie per un invecchiamento attivo di Redazione Key4biz Il progetto Activage è terminato con l’#ActivageBigDay, evento in streaming Zoom e Youtube, trasmesso lo scorso 21 ottobre. Dopotutto, nonostante la scelta sia stata imposta dalle limitazioni dovute alla pandemia, per Activage è molto congeniale, dal momento che è focalizzato sull’innovazione, come…

Mappamondo Now Tv Smart Stick, ecco le offerte per il Black Friday di Redazione Key4biz Arriva anche quest’anno l’appuntamento più atteso prima delle feste, il momento giusto per approfittare di offerte vantaggiose. Arriva il Black Friday di NOW TV Smart Stick, il dispositivo pratico e flessibile che rende smart la TV e che offre la possibilità di guardare subito i contenuti preferiti…