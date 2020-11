Dailyletter n. 4017 del 19 novembre 2020

Internet È online l’agenda della terza edizione di 5G Italy di Redazione Key4biz E’ online l’agenda della terza edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, la conferenza internazionale promossa dal CNIT, che si terrà a Roma nei giorni 1-2-3 dicembre 2020. AGENDA La prima edizione è stata dedicata alle “Sperimentazioni”, la seconda alle “Possibili applicazioni”,…

Telecoms Golden Power e FiberCop. I paletti del governo posti a KKR sono legittimi? di Paolo Anastasio Il Governo prigioniero del progetto rete unica di Tim? Può il nostro Governo porre condizioni improprie di politica industriale ad un investitore estero? E lo può fare quando, con la singolare richiesta, cerca di imporre a questo investitore un impegno in favore del ritorno ad un monopolio…

Telecoms 5G, Antonio Sassano (FUB) ‘L’uso locale delle frequenze crea valore e ricchezza per i Comuni’ di Paolo Anastasio L’uso locale delle frequenze 5G è una grande occasione di sviluppo, ricchezza e valorizzazione a livello locale per i Comuni italiani. Ne è convinto Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che ha ribadito il concetto oggi in occasione del webinar online intitolato “Distanze di…

Internet L’identità digitale SPID asset strategico nazionale da saper gestire di D&L Net L’infrastruttura SPID nuovo asset sensibile, vitale e strategico per il Paese Per chi non lo sapesse, l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è una piattaforma abilitante per l’identificazione certa, l’accesso e la fruizione tramite computer, tablet e smartphone di…

Smart City Eolico e transizione energetica: obiettivo Ue da 60 GW entro il 2030 di Flavio Fabbri Le fonti energetiche rinnovabili sono la pietra angolare su cui poggia e poggerà sempre più nei prossimi anni la strategia dell’Unione europea per il raggiungimento degli obiettivi climatici del secolo. Ne fa parte anche l’eolico. La Commission europea ha presentato la strategia continentale per…

Internet 18App, 150 milioni in manovra per il bonus cultura 2021 di Flavio Fabbri Il bonus cultura è stato confermato anche per il 2021, secondo quanto contenuto nel testo della Legge di Bilancio approvato dal Governo e ora al vaglio del Parlamento. Bonus cultura 2021 Se per l’anno in corso sono stati assicurati 190 milioni di euro per la card cultura, destinata ai giovani…

Cybersecurity Gli incidenti interni alle aziende rappresentano il 54% dei sinistri informatici di Flavio Fabbri Non sono il problema principale in termini di danno economico, ma sicuramente gli incidenti informatici interni, legati ad errori dei dipendenti o guasti ai sistemi, sono estremamente insidiosi e soprattutto sono molto più diffusi di quanti immaginiamo. Lo studio Secondo un nuovo rapporto di Allianz…

Internet Gaia-X, ministro francese Le Maire chiede che il Cloud sia un progetto comune europeo di Paolo Anastasio Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha chiesto alla Commissione Ue di fare della tecnologia Cloud una priorità e di finanziarla con fondi pubblici. Parlando alla conferenza anglo-tedesca di lancio del progetto Gaia-X, Le Maire ha detto che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero…

Internet Enel X a supporto delle amministrazioni pubbliche nel percorso di adesione a PagoPA di Redazione Key4biz Enel X a fianco delle amministrazioni pubbliche per aiutarle a portare a termine l’iter di adesione alla piattaforma dei pagamenti elettronici PagoPA, realizzata per rendere più semplice, sicura e trasparente qualsiasi operazione verso la Pubblica Amministrazione (PA). L’obbligo di adesione…

Internet Instagram marketing: aumentare le vendite grazie alla crescita organica di Camilla Galantini, digital consultant Instagram offre l’opportunità alle aziende di entrare in contatto con più di un miliardo di utenti attivi al mese ed è riconosciuto come uno dei social network con il più alto livello di interazione. Essendo basato sulla condivisione di contenuti visivi, permette di proporre i prodotti in maniera…

Media Democrazia Futura. Quando Rossana Rossanda imparò a parlare alla radio di Licia Conte, Giornalista e autrice radiofonica Concludiamo la pubblicazione del numero zero di DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dall’Associazione “Infocivica – Gruppo di Amalfi” e diretta da Giampiero Gramaglia, con le prime “rubriche”, che vogliono essere un vero e proprio tessuto connettivo fra i vari numeri della rivista.Oggi pubblichiamo la seconda…

Mappamondo Arrivano i film Sky Original: si parte con “Tutti per 1 – 1 per tutti” di Giovanni Veronesi di Redazione Key4biz Non solo grandi produzioni di media e lunga serialità, adesso anche nuovi film targati Sky Original, il brand che contraddistingue le produzioni originali Sky, tanto apprezzate da pubblico e critica, e altri contenuti dai più elevati standard qualitativi, proposti da Sky. E così, dopo aver prodotto…

Mappamondo Tokyo 2021, Fastweb partner della Federazione Judo, Lotta, Karate e Arti marziali di Redazione Key4biz La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e Fastweb annunciano l’accordo che vede la società di telecomunicazioni essere main partner degli atleti della FIJLKAM in vista dei Giochi della XXXII Olimpiade, che si terranno a Tokyo, in Giappone, dal 23 luglio all’8 agosto 2021. “Fastweb…

Mappamondo Da ZTE e China Mobile la prima soluzione di protezione multidimensionale del settore di Redazione Key4biz ZTE Corporation ha annunciato oggi che, in collaborazione con la filiale di Xiamen di China Mobile, ha sviluppato la prima soluzione di protezione multidimensionale del settore e ha assunto un ruolo guida nella verifica della SPN nelle reti live. La soluzione La soluzione include: la protezione…

Mappamondo Consip, ecco il nuovo Consiglio di amministrazione di Redazione Key4biz Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nell’assemblea odierna, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione di Consip Spa per il triennio 2020-2022. Sono stati indicati nella carica di Presidente la Dott.ssa Valeria Vaccaro, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione…