Dailyletter n. 4016 del 18 novembre 2020

Internet Mercato ICT, l’Italia limita i danni nel 2020. Calo del 2% nonostante il virus di Paolo Anastasio Nel primo semestre 2020 il mercato il mercato ICT è stato condizionato negativamente dall’emergenza sanitaria, in un contesto nel quale i prodotti e i servizi digitali sono però risultati essenziali per limitare gli effetti negativi delle chiusure forzate delle sedi aziendali e scolastiche. ICT,…

Internet “Gaia-X”: cresce il progetto di cloud europeo, Aruba aderisce come “Day-1 Member” di Flavio Fabbri Cresce la rete di imprese e organizzazioni che ha aderito al progetto “Gaia-X”, progetto franco-tedesco per un cloud sovrano europeo in grado di svincolare gli Stati dell’Unione dal predominio americano e cinese nel settore. Aruba “Day-1 Member” di Gaia-X Aruba ha ufficializzato oggi il suo ingresso…

Internet Partecipa al webinar ‘Cloud and AI Forum by IBM’, il 19 novembre alle 10 di Redazione Key4biz IBM da oltre dieci anni opera nel mercato cloud, proponendo un’architettura fatta di tecnologie, soluzioni e una suite di strumenti di AI e gestione dati pensata per semplificare il percorso verso il cloud da parte delle imprese. Già da tempo, i maggiori esperti IT stanno adottando un’architettura…

Internet Idrogeno, Papa Francesco per fare il pieno dovrebbe arrivare a Bolzano. Le differenze con l’e-mobility di Luigi Garofalo Recentemente a Papa Francesco è stata donata dalla Conferenza episcopale giapponese un’automobile a idrogeno da utilizzare come papamobile. L’unica stazione di rifornimento ad idrogeno attualmente in funzione per le automobili in Italia si trova a Bolzano, a circa 650 km da Città del…

Internet Cdp prima istituzione italiana nel Nasdaq sustainable bond network di Redazione Key4biz Cassa depositi e prestiti (Cdp) è la prima istituzione finanziaria italiana ad aderire al Nasdaq sustainable bond network (Nsbn), la piattaforma gestita da Nasdaq dedicata alla finanza sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche. Per…

Media FAPAV in audizione al Senato: “Tutela, promozione e nuovi strumenti per accompagnare la ripresa del settore audiovisivo” di Redazione Key4biz “L’emergenza sanitaria non si è ancora conclusa ma sono già evidenti le drammatiche conseguenze che i mesi di lockdown e la fase attuale di profonda incertezza stanno causando al settore audiovisivo” ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV intervenuto oggi in audizione presso…

Cybersecurity La cybersecurity e la gestione delle librerie Open Source nel percorso DevSecOps. Il caso d’uso Inail di Redazione Key4biz Emerasoft e Sonatype presentano per la prima volta un evento digitale live per raccontare e condividere con il pubblico come è possibile implementare al meglio la metodologia DevSecOps facendo della sicurezza parte integrante del processo di sviluppo e rilascio delle applicazioni. Ospite d’eccellenza,…

Media Legge di Bilancio 2021, quel sottile fil rouge che collega cultura e intelligence di Angelo Zaccone Teodosi Da sempre, riteniamo che esista una connessione diretta ed intima tra il “sistema culturale” ed il “sistema dell’intelligence”, perché la tutela dell’identità nazionale ha un valore non meno importante della difesa nazionale, e peraltro la cultura (intesa anche come informazione, comunicazione, media)…

Cybersecurity Black Friday: italiani pronti a condividere dati personali in cambio di sconti online. Cosa si rischia di Flavio Fabbri Il prossimo 27 novembre sarà il giorno del Black Friday e per 24 ore si avrà la possibilità di acquistare prodotti a prezzi fortemente scontati. In realtà diverse grandi catene di negozi hanno già avviato un piano di promozioni, online e negli store, molto accattivante, già dall’inizio del mese di…

Smart City GB, Piano green di Johnson: stop vendita auto benzina e diesel entro il 2030 di Flavio Fabbri Il Premier britannico Boris Johnson ha spiazzato tutti annunciando un nuovo ambizioso piano green per il Paese: “Plan for a Green Industrial Revolution”. Costo complessivo dell’operazione circa 12 miliardi di sterline per un periodo di tempo di dieci anni. Un piano in dieci punti principali da…

Internet Democrazia Futura. Piero Bassetti: pandemia, modelli di contrasto, Oriente e Occidente di Redazione Key4biz Concludiamo la pubblicazione del numero zero di DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dall’Associazione “Infocivica – Gruppo di Amalfi” e diretta da Giampiero Gramaglia, con le prime “rubriche”, che vogliono essere un vero e proprio tessuto connettivo fra i vari numeri della rivista.Iniziamo con la prima rubrica…

Telecoms Vodafone, al via la sperimentazione 5G a Genova in ambito sicurezza e smart mobility di Redazione Key4biz Quattro progetti negli ambiti di Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture. Parte da qui la sperimentazione 5G di Vodafone a Genova, avviata dall’operatore in collaborazione con il Comune di Genova, AMT di Genova, Leonardo, CNR e START 4.0 che si sono aggiudicati il bando pubblico indetto dal…

Internet Amazon diventa anche farmacia. Consumatori ‘Limitare shopping online a Natale’ di Paolo Anastasio Amazon entra anche nel settore farmaceutico con la vendita online di farmaci da prescrizione. Il nuovo servizio, battezzato Amazon Pharmacy, è appena partito negli Usa e promette sconti massicci sui medicinali ai membri Prime su medicinali generici e di marca. In particolare, potranno ottenere sconti…

Media Paesi anglofoni meno propensi a guardare contenuti originali in un’altra lingua di Paolo Anastasio Le nazioni anglofone sono le meno interessate a guardare contenuti in un’altra lingua straniera. E’ quanto emerge da un’indagine condotta dall’Ampere Consumer media and entertainment tracker, secondo cui i paesi con la minor preferenza nei confronti di contenuti in lingua orginale e sottotitolata sono…

Cybersecurity Jupyter: il nuovo infostealer raffinato che colpisce Chromium, Firefox e Chrome di Salvatore Lombardo Le due facce di Jupyter Solitamente gli infostealer vengono propinati tramite semplici payload e con strutture implementate in modo essenziale per raccogliere ed esfiltrare dati privati e sensibili da un sistema target, senza particolari capacità di persistenza o propagazione, risultando pertanto…

Internet Didattica a distanza “salva gigabyte”, lezioni online senza consumare traffico dati di Redazione Key4biz Le studentesse e gli studenti potranno seguire la didattica a distanza senza consumare il traffico dati degli abbonamenti ai telefoni cellulari, si legge in una nota interministeriale. I Ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello Sviluppo…

Internet Contrasto alla povertà educativa, il bando da 20 milioni di euro di Sercam Advisory È stato pubblicato un bando di 20 milioni di euro per il contrasto alla povertà educativa grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione per le regioni del Mezzogiorno e per Lombardia e Veneto. Le risorse saranno destinate per la realizzazione di progetti di interventi socio-educativi…

Energia Domani ampie schiarite su tutto il Paese, ma peggiora di nuovo al Nord (Video) di Centro Meteo Italiano NORD Al mattino cieli sereni ovunque con estesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie persistenti lungo il Po. In serata tempo in peggioramento con precipitazioni a partire dai settori nord-orientali. Deboli nevicate su Alpi orientali…

Mappamondo Anci 2020, presentato lo studio sul rapporto tra ambiente e salute di Enel X e Novartis di Redazione Key4biz Inquinamento atmosferico e impatti sulla salute dei cittadini, anche in relazione alla diffusione del Covid-19, sono al centro dello studio condotto da Novartis ed Enel X e presentato nell’ambito della 37a Assemblea ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, di cui le due aziende sono partner. Lo…