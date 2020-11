Dailyletter n. 4014 del 16 novembre 2020

Cybersecurity IoT anello debole della cybersecurity, la Ue corre ai ripari di Paolo Anastasio La filiera dell’IoT è diventata l’anello debole della cybersecurity, tanto da lasciare le aziende potenzialmente esposte a cyberattacchi di ogni tipo a causa di vulnerabilità di ci peraltro non sono nemmeno consapevoli. Ransomware sempre più in agguato; vulnerabilità nascose in dispositivi medicali…

Telecoms Vodafone torna all’utile nel primo semestre. In Italia cresce il fisso di Paolo Anastasio Vodafone Group torna all’utile nel primo semestre dell’esercizio fiscale al 30 settembre. La borsa festeggia la performance resiliente della compagnia, che conferma gli obiettivi di fine anno. In Italia, ricavi del periodo marzo-settembre in calo del 7,2% ma prosegue l’incremento del fatturato nel segmento…

Internet Piattaforme e Contact tracing, Stanzione (Garante Privacy) ‘Tecnica al servizio dell’uomo, e non viceversa’ di Paolo Anastasio La gestione dei nostri dati, la loro profilazione. Il film consigliato, il prodotto consigliato, che rischiano forse di impoverire la nostra capacità di scelta come consumatori. Certo, una gran comodità. Ci sono piattaforme che stanno persino inventando un tasto “Scelgo io per te” per evitare i tempi…

Cybersecurity Il webinar gratuito “L’insostenibile insicurezza del software” il 19 novembre 10:30 – 11:30 di Luigi Garofalo Firma Digitale, Sistemi di Pagamento, Blockchain: la presenza di chiavi crittografiche è oggi più che mai, indispensabile a garantire un livello di sicurezza adeguato ad asset di valore crescente. Qual è la migliore tecnologia per gestire la rete di trasporto di bonifici istantanei? La modalità…

Internet Poste italiane: “Pronti ad acquisire Nexive”. Del Fante: “L’operazione fa bene all’Italia e crea valore” di Luigi Garofalo Poste Italiane è pronta ad acquisire Nexive. A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di Poste italiane, nella tarda serata di ieri è stato sottoscritto un accordo preliminare con la società olandese PostNL European Mail Holdings B.V e la società tedesca Mutares Holding…

Internet Cina, Giappone e altri 13 Paesi asiatici danno vita a mega accordo di libero scambio. Vale il 30% del Pil mondiale di Flavio Fabbri Un mercato costituito da 15 Paesi, con una popolazione complessiva di 2,2 miliardi di persone, per un pil cumulato da 26,2 trilioni di dollari, il 30% del totale mondiale: è nato ieri online, in video conferenza internazionale, il Regional comprehensive economic partnership (o Rcep), la più grane area…

Internet Sostenibilità e stop al consumo di suolo, 850 milioni di euro per il modello urbano smart city anche in Italia di Flavio Fabbri La sostenibilità ambientale nell’edilizia moderna deve tradursi prima di tutto nella riduzione del consumo di suolo legato alle costruzioni e poi nell’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e nell’impiego di tecnologie che aiutino a contenere le emissioni inquinanti. Oggi è stato pubblicato…

Internet Rating di legalità 2020 dell’Agcm: MailUp è azienda trasparenze e corretta nella gestione del business di Redazione Key4biz Per l’anno 2020, MailUp ha conseguito un elevato punteggio (due stelle, su un massimo ottenibile di tre) relativo al rating di legalità ed è stata iscritta nell’Elenco pubblico delle imprese con rating di legalità dell’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. “L’adozione…

Media Arriva la serie tv ‘Rita Levi Montalcini’ di Redazione Key4biz La Rai mette in scena una serie tv che ha l’obiettivo di omaggiare uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana: Rita Levi Montalcini. Una donna che ha fatto la storia, con il suo coraggio e la sua onestà intellettuale. Con grande attesa, dunque, arriva in tv la prima fiction dedicata…

Media Democrazia Futura. Come è cambiata la rappresentazione della donna nella fiction italiana di Silvana Palumbieri, Autore e regista a Rai Teche, realizzatrice di documentari Pubblichiamo di seguito il contributo di Silvana Palumbieri, Autore e regista a Rai Teche, realizzatrice di documentari, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri articoli. A…

Internet Aziende e social media, quali sono gli elementi di una social audit? di Andrea Boscaro – The Vortex Condurre l’analisi della presenza sui social media di un’azienda o di una organizzazione non è un esercizio tecnico per quanto investa strumenti tipici del marketing digitale, ma aiuta ad osservare la coerenza con la quale la comunicazione sulle piattaforme social è dispiegata in relazione con le altre…

Internet Mpmi – Camera di commercio Chieti-Pescara: contributo a fondo perduto al 50% per promuovere la competitività internazionale di Sercam Advisory La Camera di Commercio di Chieti Pescara vuole promuovere la competitività delle Mpmi di tutti i settori economici attraverso il sostegno all’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale. Il bando per le Mpmi Il Bando in oggetto si prefigge di raggiungere…

Energia Tempo perturbato al Sud, migliora sul resto del Paese (Video) di Centro Meteo Italiano Situazione La terza settimana di novembre si apre con condizioni di tempo instabili o perturbate; nella giornata di oggi le precipitazioni interesseranno i settori settentrionali e centrali, al pomeriggio le piogge insisteranno al centro e raggiungeranno alcune regioni del Sud Italia. Nella giornata…

Mappamondo Riccardo Pugnalin nuovo Direttore External Affairs di Vodafone Italia di Redazione Key4biz Riccardo Pugnalin è il nuovo Direttore External Affairs di Vodafone Italia – a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio – ed entra nel Comitato Esecutivo della società. Avrà il ruolo di rappresentare l’azienda presso il Governo, le Autorità ed altri organismi istituzionali, nonché assicurare…

Mappamondo Huawei, il 5G crea nuovo valore per le imprese di Redazione Key4biz In occasione dell’undicesima edizione del Mobile Broadband Forum (MBBF), Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei, si è confrontato con i maggiori esponenti del mondo delle telecomunicazioni e della tecnologia digitale sul nuovo valore che il 5G è in grado di apportare in molti settori a livello globale. Poiché…

Mappamondo Premi Oscar: 25 film in lizza per trovare il candidato italiano di Redazione Key4biz Sono 25 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dei 93^ Academy Awards. A causa della pandemia che ha condizionato l’industria cinematografica mondiale, l’Academy Awards ha…

Mappamondo Sky Cinema tutto per Carlo Verdone dal 16 al 30 novembre di Redazione Key4biz È un traguardo importante quello dei 70 anni, specie quando non li dimostri. Il 17 novembre tocca a Carlo Verdone spegnere settanta candeline. Per omaggiare l’amatissimo attore, regista e comico romano, uno dei pochi ad aver fatto ridere svariate generazioni con le sue pellicole diventate cult del cinema…