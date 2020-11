Dailyletter n. 4.010 del 10 novembre 2020

Internet Amazon sotto accusa dell’antitrust Ue ‘Sfrutta a suo vantaggio i dati di terze parti’ di Paolo Anastasio L’Antitrust europea apre un nuovo caso nei confronti di Amazon con l’accusa di pratiche anticoncorrenziali. In particolare, sotto indagine finisce il modo in cui il marketplace gestisce i dati di terze parti, che secondo la Commissione Ue potrebbero essere sfruttati per favorire gli stessi prodotti…

Smart City Inquinamento. Corte Ue condanna l’Italia: “10 anni di continue e sistematiche violazioni della Direttiva sulla qualità dell’aria” di Flavio Fabbri Il nostro Paese nel mirino della Commissione europea per inadempimento “in ragione della perdurante violazione, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva «qualità dell’aria»”. Stando a quanto sostenuto da Bruxelles, infatti,…

Internet Cina: nuove regole antitrust contro lo strapotere delle big tech, stop a pratiche monopolistiche nell’internet economy di Flavio Fabbri Tenere a freno le più potenti aziende del Paese e i loro dirigenti, mandare un segnale chiaro agli investitori e agli imprenditori più ricchi, Pechino vuole mettere un freno ai comportanti scorretti e soprattutto porre fine alle pratiche monopolistiche nel settore di internet con nuove regole…

Telecoms 5G, colpo di scena in Svezia. Accolto l’appello di Huawei e asta sospesa di Paolo Anastasio Colpo di scena in Svezia, dove l’asta 5G in programma oggi è stata sospesa all’ultimo momento dopo che è stato accolto il ricorso di Huawei contro i termini della gara, che la escludevano insieme a ZTE dal novero dei possibili fornitori di attrezzature per le nuove reti. Termini di gara discriminatori…

Internet Industrial cloud: l’Ue spenderà 10 miliardi in sette anni, ma dovrà essere tecnologia green. Il documento di Flavio Fabbri Le infrastrutture e i servizi cloud sono fondamentali per mantenere alto il livello di competitività delle industrie, delle imprese e dell’economia degli Stati dell’Unione europea. Bruxelles crede in un cloud europeo avanzato, efficiente e diffuso, ma chiede a tutti i partner pubblici e privati di…

Telecoms Perché il 5G non ha bisogno di una killer application (per ora) di Paolo Anastasio Per ora bastano velocità e latenza Per il momento non esiste una killer application acclarata per le nuove reti 5G. Ma potrebbe non importare visto il miglioramento impressionante delle prestazioni in termini di velocità e latenza del nuovo standard. Al momento non esiste una chiara killer…

Media Radio-tv locali, Mise stanzia 50 milioni. Liuzzi: “presidio di informazione durante emergenza sanitaria” di Redazione Key4biz Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che disciplina lo stanziamento dei 50 milioni di euro previsto dal “Fondo emergenze emittenti locali”, istituito dal decreto Rilancio. Il provvedimento autorizza l’erogazione di…

Cybersecurity Cybersecurity e IoT, l’Enisa pubblica le nuove linee guida per la supply chain. Il report di Piero Boccellato L’Enisa, l’agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica, ha pubblicato le nuove linee guida sulla protezione dell’intera catena di approvvigionamento dell’IoT, inclusi hardware, software e servizi. Il rapport “Guidelines for Securing the IoT – Secure Supply Chain for IoT”, pubblicato…

Cybersecurity Ue blocca export di prodotti di cybersorveglianza a regimi totalitari di Paolo Anastasio L’Unione Europea ha varato un pacchetto di norme che riguardano il blocco dell’export di prodotti di cybersorveglianza verso regimi repressivi in paesi totalitari extra europei. Lo scrive Euractiv, precisando che Parlamento e Consiglio Ue hanno trovato un accordo dopo quattro anni di negoziati, anche…

Media Il prime time settimanale di Paramount Network, in HD su tivùsat di Redazione Key4biz Il prime time di Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e di tivùsat, qui disponibile in HD al canale 127) è sempre ricco di grandi nomi. Produzioni Hollywoodiane, commedie, film cult, notizie quotidiane, speciali settimanali, le migliori serie tv e produzioni locali nella programmazione…

Internet Crisi da Covid-19, contributo a fondo perduto fino al 50% per le Pmi lucane di Sercam Advisory L’Avviso persegue la finalità di inserire l’imprenditorialità diffusa nella Regione nelle catene del valore a scala regionale e sovraregionale rafforzandone la competitività attraverso il sostegno ad investimenti in grado di promuoverne lo sviluppo, migliorarne i processi ed i prodotti, aumentarne il…

Media Rai, 45 anni dalla Riforma: come restituire una funzione di indirizzo strategico al Parlamento di Bruno Somalvico, Storico dei media, funzionario Rai e Segretario Generale Infocivica – Gruppo di Amalfi Pubblichiamo di seguito il contributo di Bruno Somalvico, Storico dei media, funzionario Rai e Segretario Generale Infocivica – Gruppo di Amalfi, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di…

Focus Mail Webinar “L’insostenibile insicurezza del software”. 19 novembre ore 10:30 di Redazione Key4biz Firma Digitale, Sistemi di Pagamento, Blockchain: la presenza di chiavi crittografiche è oggi più che mai, indispensabile a garantire un livello di sicurezza adeguato ad asset di valore crescente. Qual è la migliore tecnologia per gestire la rete di trasporto di bonifici istantanei? La modalità di…

Mappamondo Vodafone partecipa al piano voucher per la banda ultralarga di Redazione Key4biz Il piano voucher è partito ieri e Vodafone aderisce al programma voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel per accelerare l’adozione della banda ultra larga, estendere l’accesso a una connettività veloce a tutto il Paese e rispondere alle nuove necessità delle famiglie italiane, dal lavoro…