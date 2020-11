Dailyletter n. 4.004 del 2 novembre 2020

Telecoms Rete unica, A. Butti (FdI) ‘Non finanziabile dal Recovery Fund se in mano a TIM’ di Paolo Anastasio “Il Governo non penserà davvero di far finanziare la rete unica di telecomunicazioni dal Recovery Fund. Noi non abbiamo alcun pregiudizio. Ma sappiamo benissimo che l’Europa non potrà mai accettare il finanziamento con i fondi del Recovery Fund della rete unica secondo lo schema del Governo, un progetto…

Internet Conte: “Prevista nel nuovo Dpcm la didattica a distanza per le scuole di secondo grado” di Luigi Garofalo Didattica a distanza per gli studenti per le scuole di secondo grado. Questa è una delle nuove misure previste nel prossimo Dpcm annunciata questa mattina alla Camera dal premier. Nel dpcm si prevede “anche integralmente la didattica a distanza per le scuole di secondo grado, sperando sia una…

Telecoms Caso Meng Wanzhou: punto a favore di Huawei. La CFO detenuta illegalmente in Canada? di Paolo Anastasio L’arresto di Meng Wanzhou, la CFO di Huawei figlia del fondatore e Ceo del gruppo Ren Zhengfei, detenuta in Canada da quasi due anni con l’accusa di frode per aggirare le sanzioni verso l’Iran da parte degli Usa che ne chiedono l’estradizione, potrebbe essere stato effettuato in circostanze illegali….

Internet Sergio Pillon: “Come non congestiorare gli ospedali? Il cardiologo mi visiterà da remoto” di Luigi Garofalo Non sono sufficienti solo i DPCM con restrizioni e chiusure per alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È la telemedicina una delle soluzioni più efficaci per non congestionare gli ospedali quando la presenza del paziente non è indispensabile nelle stutture sanitarie, per esempio per il rinnovo…

Internet Una Pa moderna? Trasparente, digitale e tracciabile. La parola d’ordine è: semplificare di Donato A. Limone “Trasparente” e “tracciabile”: due termini che non possono essere separati. La trasparenza su eventi, persone, comportamenti, istituzioni per sua natura deve permettere la conoscenza del “tracciato” delle decisioni e dei comportamenti. Il tracciamento non può che essere oggi digitale per avere il massimo…

Smart City La spesa in tecnologie smart city salirà a 327 miliardi di dollari entro il 2025 di Flavio Fabbri La trasformazione digitale delle nostre città continua ad un ritmo accelerato negli ultimi mesi. La pandemia globale di Covid-19 sta facendo aumentare gli investimenti pubblici e privati in nuove tecnologie e infrastrutture smart. Secondo un aggiornamento Frost & Sullivan, le soluzioni smart…

Media Immuni, lettera aperta al ministro Speranza sul rifiuto di Apple di condividere i dati di Michele Mezza Lettera aperta al ministro della Salute Roberto Speranza sul diniego da parte di Apple di condividere con il Ministero i dati sulle attivazioni della app di tracciamento del virus. Un rifiuto inammissibile nel pieno della seconda ondata. https://www.youtube.com/watch?v=EcgbtoQfhTc&…

Internet Bonus bici. Come richiederlo da domani, ma solo con SPID di Luigi Garofalo Da domani andando su www.buonomobilità.it sarà possibile richiedere il bonus bici o meglio il buono mobilità: ossia il rimborso fino 500 euro e per il 60% del costo di: monopattini, hoverboard e segway. La richiesta sarà possibile solo con lo SPID. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse…

Internet E ora arrivano gli influencer virtuali, che fanno montagne di soldi reali di Flavio Fabbri La pandemia di Coronavirus ci ha chiusi in casa, ci ha distanziati dagli altri e dal mondo reale (sempre più “mediato” dai mezzi di comunicazione), ci ha resi “invisibili”. Discorso diverso per il mondo virtuale: se vivi, lavori e ti manifesti nel mondo di internet e del virtuale, sei sempre più “presente”…

Internet TikTok, giudice Usa blocca il ban di Trump: ‘Minaccia alla sicurezza è solo ipotetica’ di Piero Boccellato Nuova tregua per TikTok dopo lo stop al ban dello scorso mese da parte del giudice distrettuale degli Stati Uniti Carl Nichols a Washington. TikTok: nessun ban Venerdì, il giudice federale della Pennsylvania, Wendy Beetlestone, ha infatti impedito al governo di proseguire nelle sue operazioni…

Internet Cyber-Security e Cyber-Resilienza: perché le aziende hanno bisogno di entrambe di Alessandro Civati La sicurezza informatica è oggi una delle principali preoccupazioni per le aziende di tutti i settori. Vi è un aumento consistente del tipo e del numero di attacchi perpetrati contro aziende e organizzazioni. Anche gli enti governativi nazionali e locali non sono stati risparmiati dagli ultimi…

Smart City Auto elettriche, le ibride al 13% del mercato nazionale. Quota triplicata in un anno di Flavio Fabbri Il mercato dell’auto elettrica in Italia è cresciuto molto rapidamente negli ultimi 12 mesi. Grazie alla misura dell’ecobonus, molti automobilisti hanno fatto la scelta della mobilità elettrica (eMobility), comprando veicoli nuovi a batteria e ibridi. I dati cumulati gennaio-settembre 2020 Secondo…

Internet Industrial IoT, previste 37 miliardi di connessioni globali nel 2025 di Paolo Anastasio Secondo stime di Juniper Research, le fabbriche smart (smart factory) stanno diventando realtà e rappresenteranno il 60% delle connessioni IoT globali nel 2025. Si tratta di un bel salto in avanti, con le connessioni globali che passeranno dalle attuali 17,7 miliardi a 36,8 miliardi nel 2025, in uamento…

Internet IoT, il 47% delle aziende pronte aumentare gli investimenti nonostante il Covid-19 di Paolo Anastasio Secondo stime di Gartner, nonostante il Covid-19 il 47% delle imprese è intenzionata ad aumentare gli investimenti in IoT entro il 2023, mentre un terzo di quelle che già usano la tecnologia la utilizzerà in tandem con l’AI. L’indagine è stata condotta online nel periodo giugno-luglio 2020 su un…

Internet Fondi sanitari e dati relativi alla salute, quale trattamento dei dati sensibili? di D&L Net I dati personali, anche relativi alla salute, di circa dieci milioni di italiani sono trattati dai fondi sanitari, pilastro della sanità integrativa nazionale. Tale numero è verosimilmente in aumento, stando alle informazioni rese note dal Ministero della Salute nel primo Report System sull’assistenza…

Media Elezioni Usa, dalle 23:00 di domani la non stop su Sky Tg24 in collaborazione con Repubblica e La Stampa di Redazione Key4biz Il 3 novembre il popolo americano deciderà chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’Election Day sarà l’epilogo dell’acceso testa a testa tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden. Un voto che avrà conseguenze importanti sugli equilibri mondiali e…

Internet Democrazia Futura. Internet è per la libertà o per il suo contrario? di Massimo De Angelis, scrittore e giornalista Pubblichiamo di seguito il contributo di Massimo De Angelis, scrittore e giornalista, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri articoli. La vicenda del Covid accelererà…

Internet eCommerce, l’ascesa del live shopping di Andrea Boscaro – The Vortex Così come si fanno acquisti non solo per rispondere ad un bisogno, ma anche per soddisfare un desiderio, esistono sia un eCommerce razionale che un eCommerce emozionale. Se del primo modello abbiamo abbondanti esempi nei negozi online e nei marketplace, del secondo tipo le tradizionali vendite private…

Internet DigithON, tutti i vincitori dell’edizione 2020 di Redazione Key4biz Vince DigithON 2020 la startup torinese U-Care Medical: il team, che ha sviluppato uno strumento diagnostico per prevenire il danno renale nei pazienti ospedalizzati, con particolare focus nella terapia intensiva, unendo innovativi sensori con sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, è stato…

