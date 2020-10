Dailyletter n. 4.003 del 30 ottobre 2020

Telecoms 5G, il mercato scommette sulle tower company. E in Italia? di Paolo Anastasio Il potenziale del 5G è già da tempo nei radar degli investitori di tutto il mondo, con ricavi derivanti da infrastrutture di rete 5G stimati in 8,1 miliardi di dollari nel 2020. Secondo stime di Gartner, si tratta di un incremento del 96% rispetto al 2019. Il 5G accelera Mentre il Covid prosegue…

Internet Garante privacy europeo: “Non usare i cloud provider USA. Conformarsi a Schrems II” di Luigi Garofalo Sul trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti il Garante privacy europeo mette in guardia l’intera Unione europea e la invita ad utilizzare cloud provider che rispettano solo la normativa europea sulla data protection. “Il Garante incoraggia vivamente le istituzioni, uffici, agenzie…

Internet A chi fa bene il Covid-19? Profitti alle stelle per i Big Tech di Piero Boccellato Da inizio pandemia migliaia di aziende in tutto il mondo sono in crisi. Prediamo in esempio le grandi compagnie aeree: nel 2020 l’international Air Transportation association (Iata, l’organizzazione che riunisce 209 compagnie aeree di 120 Paesi) ha calcolato una perdita di entrate per l’intero settore…

Internet Direttiva copyright, Martella: “Passo in avanti nella tutela dei contenuti”. Occhi puntati sulla Camera adesso di Flavio Fabbri Il Senato della Repubblica ha dato il suo via libera al disegno di legge di delegazione europea che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva sul copyright. Un passo in avanti concreto verso l’introduzione, anche nel nostro Paese, di una normativa moderna ed efficace nella tutela del lavoro…

Cybersecurity Attacco hacker alla campagna elettorale di Donald Trump. Rubati 2,3 milioni di dollari in Wisconsin di Piero Boccellato Un gruppo di hacker ha sottratto al Partito repubblicano nel Wisconsin 2,3 milioni di dollari da un conto corrente dedicato a finanziare attività per la rielezione del presidente Donald Trump. Lo ha riferito ieri il leader locale dei Repubblicani, Andrew Hitt, all’Associated Press. Il Partito…

Internet SPID: rilascio online con videoregistrazione e bonifico, Lepida è la prima in Italia (Video tutorial) di Flavio Fabbri Ottenere la propria identità digitale (ID) online, con videoregistrazione e bonifico bancario: Lepida è il primo gestore nazionale del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) che offre ai cittadini una nuova modalità di rilascio dell’ID, completamente da remoto e con video tutorial per facilitarne…

Media Virus e infodemia, il Governo non tampona il caos informativo di Angelo Zaccone Teodosi Dal punto di vista “mediologico”, la situazione della pandemia peggiora anche in Italia, giorno dopo giorno: si assiste ad una rinnovata crescita impetuosa della infodemia, ovvero dello stato confusionale determinato da un Governo incapace di “governare” i flussi informativi che esso stesso – tra Stato…

Internet Robot in camice bianco, le vendite mondiali toccheranno gli 11,3 miliardi di dollari entro il 2022 di Flavio Fabbri L’industria robotica ha cavalcato la pandemia di Covid-19, accelerando il processo di automazione industriale e non solo. Secondo il nuovo Rapporto dell’IFr, le vendite di robot per i servizi professionali sono aumentate del +32% tra il 2018 ed il 2019, per un valore complessivo di 11,2 miliardi di…

Cybersecurity La condivisione delle informazioni al centro della cyber resilienza, l’Europa punta sui centri Isac di Flavio Fabbri La legislazione europea in tema di sicurezza informatica, come il Cybersecurity Act e la Direttiva NIS, promuove in tutti i Paesi dell’Unione la creazione dei centri di condivisione e analisi di informazioni inerenti alla cyber sicurezza nazionale. Si tratta degli Information sharing and analysis…

Internet Samsung, Huawei e Xiaomi (che sorpassa Apple), ecco gli smartphone più venduti al mondo di Luigi Garofalo Sono in aumento del 22% le vendite di smartphone. Il dato è riferito al terzo trimestre 2020 rispetto al trimestre precedente: da luglio a settembre sono stati venduti in tutto il mondo 348 milioni di smartphone, secondo l’ultimo rapporto Canalys. Ecco la classifica dei top vendor: Samsung ha…

Telecoms Lockdown in Francia, le telco si preparano ai picchi di traffico di Paolo Anastasio Lockdown in Francia e nuovi picchi di traffico Internet in arrivo. Ne sono consapevoli i principali operatori (Orange, SFR, Bouygues e Free) che si stanno attrezzando per non essere colte impreparate dalle nuove misure decise dal presidente Macron. Telelavoro e nuovo giochi Fra telelavoro e prossime…

Media Democrazia Futura. Giornalisti tradizionali nella Rete globale di Giorgio Zanchini – giornalista, saggista e conduttore radiofonico Pubblichiamo di seguito il contributo di Giorgio Zanchini, giornalista, saggista e conduttore radiofonico, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri articoli. Il titolo…

Telecoms Giochi streaming e smartphone-console, il 2020 è l’anno d’oro di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Almeno per qualche settimana, l’Europa sembra condannata a dover chiudere di nuovo, sia che si tratti di lockdown parziali o gli ancor più temuti lockdown totali. E se c’è chi pensa che in un periodo del genere non si abbia una gran voglia di dedicarsi ad attività futili, in realtà è vero il contrario:…

Energia Utenze luce e gas e lockdown, nessun bonus? Ecco come risparmiare di Davide Raia SosTariffe.it Il settore delle utenze di luce e gas non può contare, al momento, su bonus di sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese legati all’emergenza economica in corso. Con il nuovo DPCM, infatti, sono state applicate diverse nuove restrizioni a cui seguiranno, nel corso del mese di novembre, una…

Cybersecurity Cybercrime, la botnet KashmirBlack prende di mira le piattaforme CMS. Come difendersi di Salvatore Lombardo Un team di ricercatori statunitense ha fornito dei report dettagliati riguardo a una nuova botnet denominata KashmirBlack che, sulla base dei numerosi indizi trovati, si ritiene sia opera di “Exect1337” un membro del gruppo hacker indonesiano PhantomGhost. Tale botnet utilizzata molto probabilmente…

Telecoms Arriva l’iPhone mini: cosa cambia tra il 12 e la versione Pro? di Silvio Spina SosTariffe.it A partire da novembre arriva sul mercato l’attesissimo iPhone 12 mini, versione più piccola dei modelli iPhone 12 e 12 Pro, già disponibili per l’acquisto. Ma che cosa cambia oltre alle dimensioni? Conviene davvero acquistarlo? Scopriamolo nei prossimi paragrafi. Display più piccolo, ma anche più…

Mappamondo DigithON, domani in streaming i vincitori della maratona digitale 2020 di Redazione Key4biz Saranno annunciati sabato 31 ottobre in diretta streaming sul sito www.digithon.it a partire dalle ore 10 i vincitori dell’edizione 2020 di DigithON, la più grande maratona digitale italiana. Oltre al premio DigithON 2020, che porta con sé un assegno di 10.000 euro offerto da&…