Dailyletter n. 3999 del 26 ottobre 2020

Telecoms Tim maglia nera per ricavi in Europa. Scarica il report di Paolo Anastasio Tim maglia nera per ricavi in Europa, è l’operatore che ha ceduto la maggior parte dei ricavi in valori percentuali durante il lockdown (-13,7%) nei primi sei mesi del 2020 a livello europeo e nazionale. Pesano appunto il lockdown e la concorrenza nel nostro paese. E’ quanto emerge dall’ultimo report…

Internet Von der Leyen rilancia transizione verde e digitale: “Assieme a Conte per il Vertice mondiale sulla salute nel 2021” di Flavio Fabbri La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha partecipato al vertice mondiale sulla salute, tenuto quest’anno in streaming, a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla pandemia di Covid-19, lanciando una nuova idea di tutela sanitaria della popolazione e di collaborazione…

Internet DAD, il preside M.Rusconi: “Al posto di Internet veloce per scuole e studenti, si ricorre alla claustrofilia” di Luigi Garofalo Le scuole stanno procedendo in 2 modi per adeguarsi all’ultimo Dpcm, che impone di incrementare per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI), per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività. Per le scuole dell’infanzia e le…

Internet Mirella Liuzzi (Mise): “Liberare frequenze 60 Ghz? Presto nostra proposta” di Luigi Garofalo L’intervento del sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Mirella Liuzzi al talk online di Key4biz: “Il ruolo di FWA per connettere le periferie al Paese” I temi dell’intervento: ‘Coronavirus killer application del digitale’Smart working e DADFWA…

Internet IA per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G. Videointervista a Massimo Luciani (Comarch) di Luigi Garofalo La videointervista a Massimo Luciani (Comarch) che illustra i temi che verranno discussi giovedì 29 ottobre dalle 10:30 alle 11:30 durante il webinar “IA per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G”. Programma webinar 10:30-10:35…

Internet Cittadino, pandemia e burocrazia nella trasformazione digitale. Le azioni da fare di Donato A. Limone Nell’articolo “Cittadino, pandemia e burocrazia nella trasformazione digitale” pubblicato venerdì 23 ottobre 2020, sono stati indicati gli elementi che caratterizzano il “nuovo paradigma” delle moderne amministrazioni. A questi elementi dedicheremo, a partire da questo articolo, alcuni approfondimenti…

Internet L’Intelligenza Artificiale per la Smart Health. Intervista a Giovanni Arcuri e Arturo Chiti di Paolo Anastasio Intervista all’Ingegner Giovanni Arcuri, Direttore UOC Tecnologie Sanitarie, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e al Professor Arturo Chiti, Ordinario di Diagnostica per Immagini, Università Humanitas, per commentare il Fubinar organizzato dalla Fondazione Bordoni (FUB) giovedì 22…

Internet Robot a domicilio per la cura degli anziani. Intervista ad Amedeo Cesta (CNR) di Redazione Key4biz Intervista Amedeo Cesta, dirigente di ricerca del CNR e vicepresidente di AIXIA, per fare il punto sul FUBinar “Salute, algoritmi e Intelligenza Artificiale” organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni lo scorso 22 ottobre. https://www.youtube.com/watch?v=tI5CYmLexOA&ab_channel=Key4Bi…

Internet Sanzioni della Cina ad aziende Usa per la vendita di armi a Taiwan di Alessio Frugiuele La tensione tra Stati Uniti e Cina non accenna di placarsi. Se da un lato Washington tenta di fermare le fughe in avanti della Cina sul piano tecnologico, colpendo le aziende di punta, dall’altro lato, Pechino prende di mira l’industria bellica statunitense, imponendo sanzioni a una serie di aziende,…

Internet Democrazia Futura. Il corto circuito fra governo, politica e istituzioni di Gianfranco Pasquino, Professore emerito di Scienza politica ll’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei Pubblichiamo di seguito l’articolo di Gianfranco Pasquino, Professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri contributi. I rapporti fra gli esecutivi e le assemblee rappresentative…

Internet Il Garante Pasquale Stanzione a Vincenzo Visco: “La privacy non ostacola la gestione della pandemia” di Luigi Garofalo “La privacy non è un ostacolo alla gestione della pandemia”, così Garante privacy, Pasquale Stanzione, nell’articolo pubblicato oggi sul quotidiano Domani replica a Vincenzo Visco. Per l’ennesima volta l’ex ministro del Tesoro si scaglia contro il Garante privacy. L’anno scorso l’ha fatto accusando…

Smart City Solar Roof: le nuove “tegole solari” di Tesla per generare energia elettrica pulita dal tetto di Flavio Fabbri Presto sul mercato europeo e italiano arriveranno tetti smart energy per la generazione di energia pulita, direttamente dalla luce del sole. Si tratta di una novità targata Tesla e chiamata “Solar Roof”, che si basa su due elementi chiave: le nuove tegole solari e i sistemi di accumulo …

Internet Garante privacy: “7 milioni di sanzioni (+481%) dopo ispezioni su e-fattura, software per “whistleblowing”, marketing e tour operator” di Luigi Garofalo Nei primi sei mesi di quest’anno, il Garante privacy ha sanzionato soprattutto chi si occupa di fatturazione elettronica, grandi banche pubbliche, i software per la gestione del “whistleblowing”, ossia della segnalazione di illeciti in forma anonima, società di intermediazione immobiliare, il marketing…

Internet Digitale, sostenibilità e bellezza per riformare il capitalismo di Luca Tomassini, Presidente e AD Gruppo Vetrya, professore aggiunto Luiss Business School Riformare il capitalismo seguendo tre direzioni: digitale, sostenibilità e bellezza. Ne parla Luca Tomassini, Presidente e Ad del Gruppo Vetrya, nel suo ultimo libro “Il Grande Salto”, in uscita il 12 novembre. Il capitalismo è il peggior sistema economico, esclusi tutti gli altri. Questa parafrasi…

Media Nuovo lockdown, molti pesi e molte misure di Angelo Zaccone Teodosi Alle ore 13:35 di domenica 25 ottobre 2020, il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte (usiamo “nostro” convenzionalmente, perché sarà anche “l’Avvocato del Popolo”, ma chi redige queste noterelle non si sente né rappresentato né difeso al meglio da lui) è apparso nella sua abituale…

Cybersecurity Il virus fa aumentare i crimini informatici nel 2020, in Italia +23%. Milano al primo posto di Flavio Fabbri Se da una parte il numero di reati generici e di crimini violenti si è fortemente ridotto, durante i mesi del lockdown e in quelli immediatamente successivi, è il dato sui delitti informatici a crescere a doppia cifra rispetto all’anno passato. Reati informatici in calo in Italia Secondo quanto…

Media Covid-19, bisogna intervenire nel primo miglio del contagio di Michele Mezza Resta cruciale quello che dice il dottor Crisanti: bisogna intervenire all’inizio del contagio con un sistema di tracciamento valido. Per questo bisogna arruolare decine di migliaia di giovani ricercatori e medici per il tracciamento. …

Internet DigithON 2020: migliaia di preferenze social già espresse. Premiazione finale il 31 ottobre di Redazione Key4biz Oltre 400 candidature da tutta Italia e altri paesi europei, 50 idee digitali in finale e circa 200 inventors, quasi 300.000 visualizzazioni sul sito www.digithon.it, più di 7.000 preferenze social già espresse a voto ancora aperto: questi i primi numeri di DigithON 2020, la più grande maratona digitale…

Mappamondo Cloud, al via le domande per la borsa di studio promossa da Vetrya e Comitato Leonardo di Redazione Key4biz Vetrya aderisce per il quarto anno consecutivo ai Premi di Laurea, promossi dal Comitato Leonardo per il 2020. La borsa di studio messa in palio verrà assegnata alla tesi di laurea che si distinguerà per il carattere innovativo nell’ “Applicazione e servizi in cloud computing per la trasformazione…

Mappamondo Domani su Sky Cinema maratona Ugo Tognazzi di Redazione Key4biz A 30 anni dalla scomparsa di Ugo Tognazzi, Sky vuole rendere omaggio al celebre attore, regista, comico e sceneggiatore italiano con una maratona composta da 10 pellicole che lo vedono protagonista, un documentario e una puntata extralarge di 100X100Cinema, tutto in onda sin dal mattino su Sky Cinema…

Mappamondo ho.Mobile pianta 1500 alberi in sei Paesi per assorbire la CO2 emessa dal trasporto delle SIM di Redazione Key4biz ho. Mobile “mette radici” e pianta 1500 alberi in sei Paesi del mondo per assorbire la CO2 emessa dal trasporto delle SIM. In partnership con Treedom – la prima piattaforma web al mondo a permettere di piantare un albero a distanza e seguire online la sua storia – la foresta di ho. Mobile è composta…

Mappamondo Open Fiber, accordo con Fibering per il progetto Genova di Redazione Key4biz Oltre 50 imprese genovesi (logistica, agro-alimentare, high tech, mondo bancario) hanno già aderito al “progetto Genova”, acquistando soluzioni integrate di connettività professionale da 1 Gbit/s a 10 Gbit/s disponibili in brevissimo tempo e senza ulteriori costi infrastrutturali da parte delle…

Bibliotech Il Grande Salto di Redazione Key4biz Viviamo nel futuro che un tempo potevamo solo immaginare. Lo straordinario sviluppo tecnologico degli ultimi cinquanta anni ci ha consegnato un mondo sempre più veloce e interconnesso nel quale i cambiamenti sono continui e dirompenti. Il digitale ha cambiato per sempre le nostre vite: Internet,…