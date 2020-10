Dailyletter n. 3996 del 21 ottobre 2020

Telecoms L’Antitrust: “Evidenti benefici per il Paese con la concorrenza sulla fibra” di Luigi Garofalo “Nel 2015, i mercati delle telecomunicazioni di rete fissa sono stati scossi da due eventi di rottura strutturale: un nuovo piano di intervento pubblico (Strategia Italiana per la banda ultralarga); l’ingresso di Open Fiber sul mercato. Questi due eventi hanno favorito l’avvio di forme di concorrenza…

Telecoms FWA per connettere le periferie al Paese. Mirella Liuzzi (Mise) ‘Tecnologia importante contro il digital divide’ di Luigi Garofalo e Paolo Anastasio Quale ruolo determinante ha oggi e avrà sempre di più in futuro la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) per “rammendare” le periferie, per usare l’espressione di Renzo Piano, e quindi di connettere al Paese i Comuni periferici senza Internet? Questa domanda è stata al centro dell’executive…

Internet iVoting, il Senato non osa. La lettera a Casellati di 50 senatori per la partecipazione da remoto solo in Commissione di Luigi Garofalo Mentre alla Camera c’è la proposta di modificare il regolamento per introdurre il voto telematico per i deputati in quarantena o isolamento fiduciario, al Senato è stato chiesto alla presidente Maria Elisabetta Alberta Casellati di consentire la partecipazione a distanza solo in Commissione. “Riteniamo…

Internet Congresso Asso DPO. Ginevra Cerrina Feroni (Garante privacy): “Il giurista alla prova della nuova civiltà dei dati” di Flavio Fabbri Alla 6° edizione del Congresso Internazionale ASSO DPO, che quest’anno si è svolto online, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus, hanno partecipato relatori ospiti di rilievo internazionale nel panorama privacy e data protection, tra cui il vice presidente del nuovo Garante…

Internet Google, maxi accusa antitrust negli Usa. Rischio spezzatino? di Paolo Anastasio Maxi offensiva antitrust dell’amministrazione Trump contro Google a due settimane dalle elezioni presidenziali Usa. Il Dipartimento di Giustizia, con l’appoggio dei procuratori di 11 Stati tutti a guida repubblicana, hanno avviato un caso per abuso di posizione dominante nei confronti del motore di…

Internet Intelligenza artificiale, quest’anno le imprese hanno speso 50 miliardi di dollari nel mondo. Ma funziona davvero? di Flavio Fabbri Le aziende di tutto il mondo, soprattutto le più grandi, ma non solo, hanno iniziato seriamente ad investire in nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale (IA). La pandemia di Covid-19 ha solo accelerato un trend che da anni era atteso e che oggi si sta dispiegando in maniera…

Internet DPO, Matteo Colombo alle Pa: “No bandi per scegliere chi costa meno”. Marco Menegazzo (GdF): “I DPO? Come sceriffi” di Luigi Garofalo La pandemia non ha fermato il Congresso internazionale Asso Dpo, perché la 6^ edizione si sta svolgendo oggi in modalità digitale. Matteo Colombo (Asso Dpo): “I criteri per nominare un data protection officer” 4 sono i punti chiave dell’introduzione del presidente di Asso Dpo, Matteo…

Internet L’economia spaziale varrà 500 miliardi di dollari nel 2030, la banda larga rappresenterà il 50% della crescita di Flavio Fabbri L’uomo da sempre guarda alle stelle per orientarsi. Oggi lo fa anche per rilanciare un’economia soffocata dalla pandemia di Covid-19, minacciata sempre di più dalla crisi climatica, indebolita dagli strascichi della crisi finanziaria di 10 anni fa e da innumerevoli conflitti commerciali tra superpotenze…

Internet Democrazia futura. Europa, se ci sei batti un colpo… ma fallo subito di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo (CIME) Pubblichiamo di seguito il contributo di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo (CIME). E’ il secondo contributo, dopo la presentazione di Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri contributi. Il piano della Commissione…

Media La Procura Generale Usa muove contro Google. Elementi anche per l’Italia? di Michele Mezza La Procura Generale Usa muove finalmente contro Google per abuso di posizione dominante. Il gigante di Mountain View è accusato di attività monopolista che distrugge il mercato. Ma nelle carte emergono anche elementi interessanti per l’Italia e per Immuni. https://www.youtube.com/watch…

Internet Settore vinicolo e digitale, quali opportunità per il 2021? di Neosperience Team Il settore vitivinicolo non tornerà ai livelli pre-pandemia se non nel 2021 inoltrato. Le informazioni attuali – fornite dalla società d’analisi TradeLab – fanno prevedere per i vini una chiusura del 2020 pari a un -28% di fatturato. I motivi principali di tale crollo sono imputabili alla netta…

Internet Bando digitalizzazione fiere in Lombardia. 1,8 milioni per il settore di Sercam Advisory Obiettivo della misura da parte della Regione Lombardia è quello di favorire la ripresa delle attività del sistema fieristico lombardo e il loro adeguamento alle mutate situazioni di mercato conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso il sostengono gli interventi in digitalizzazione…

Internet MailUp Data: come favorire l’ingaggio in una campagna di Email Marketing di Redazione Key4biz Come varia il comportamento dei destinatari di campagne di Email Marketing dal momento della loro iscrizione a un database quello della disiscrizione? Il tasso di engagement è influenzato dalle comunicazioni email ricevute? In che modo? E come ci si deve comportare per rendere efficaci le proprie…

Internet Pec: benefici in Italia per 4 miliardi di euro nel 2022. Si eviteranno pure 120 mila tonnellate di CO2 di Flavio Fabbri La posta elettronica certificata o Pec è stata introdotta per facilitare lo scambio di documenti elettronici con lo stesso valore legale di una classica raccomandata con avviso di ricevimento. Una soluzione che consente di inviare documenti legali privati e di lavoro, scambiare corrispondenza con…

Mappamondo Inwit, avviato programma di buyback di Redazione Key4biz Inwit ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’acquisto di azioni ordinarie da destinare al servizio della realizzazione del Piano di incentivazione azionaria 2020 – 2024 e il Piano Azionariato Diffuso 2020. Il programma prevede un esborso complessivo massimo fino a euro…