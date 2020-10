Dailyletter n. 3990 del 13 ottobre 2020

Telecoms Rete unica, ecco perché il progetto va notificato all’Antitrust Ue di Paolo Anastasio La Ue ha tutte le ragioni di mettersi di traverso al problematico merger Tim-Open Fiber. E’ questa in sintesi la conclusione di una approfondita analisi critica del progetto italiano di rete unica comparso sul sito specializzato European Views, che guarda da vicino la politica della Ue e gli umori dei…

Internet ‘Il ruolo della privacy per una PA più semplice’. Intervista a Ginevra Cerrina Feroni di Paolo Anastasio La privacy è un valore, non un ostacolo alla semplificazione della PA e allo sviluppo della competitività. Ne è convinta Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che di questi temi ha discusso in un video talk il 16 settembre con il ministro…

Telecoms IA per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G. Webinar il 29 ottobre, come seguirlo di Luigi Garofalo Tra i vantaggi del 5G non figura solo una rete più veloce con minore latenza, ma innumeravoli servizi innovativi che possono essere anche esclusivi per aziende e consumatori, come guida autonoma o semi-autonomia, Realtà Virtuale e telecontrollo o prettamente caratteristici di un luogo o fruibili in…

Internet Lotteria degli scontrini da gennaio 2021, premi per chi paga cashless e per i negozianti di Luigi Garofalo Il Garante privacy ha dato l’ok all’ultimo tassello della “lotteria degli scontrini”, istituendo nuovi premi per i consumatori maggiorenni, residenti in Italia, che acquistano beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici (cashless), ma anche per gli esercenti che emettono il relativo…

Internet Smart home, mercato europeo in negativo per via del Covid-19. Il futuro in mano a tre aziende di Flavio Fabbri Le spedizioni di apparecchi e sistemi per la smart home sul mercato europeo si fermano a 20,2 milioni di unità nel secondo trimestre del 2020, con un calo del 7,2% rispetto al dato dello scorso anno. È quanto contenuto nel nuovo aggiornamento pubblicato da IDC per il mercato europeo e mediorientale…

Internet Libra, il G7 è pronto a bloccare la criptovaluta di Facebook di Piero Boccellato Il lancio di Libra, la stablecoin proposta da Facebook, riceverà un secco no dai leader del G7 che si opporranno pubblicamente al progetto a causa della mancanza di regolamenti. Lo spiega l’agenzia Reuters dopo aver visionato un rapporto contenente i provvedimenti che saranno presentati oggi, durante…

Media Festa del Cinema e Mia al via. Ma a cosa servono queste kermesse? di Angelo Zaccone Teodosi Nonostante la nuova ondata di ansia che il Governo sta producendo nella cittadinanza (con un ennesimo Decreto della Presidenza del Consiglio che definire “polisemico” è un gentile eufemismo), nonostante regole di distanziamento fisico che mettono a dura prova qualsiasi evento… sta per iniziare un periodo…

Internet Covid 19, le lacune per la privacy delle app di contact tracing. Report Consiglio Ue di Redazione Key4biz Un nuovo rapporto pubblicato dal Consiglio d’Europa individua una serie di lacune nella protezione della privacy e dei dati personali nelle misure giuridiche e tecniche adottate da alcuni governi di 55 paesi africani, latinoamericani ed europei che aderiscono alla “Convenzione 108” sulla protezione…

Internet Privacy cittadini e protezione infrastrutture critiche, come trovare il giusto equilibrio? di Alessandro Civati I crimini legati al mondo informatico, giorno dopo giorno, sono sempre piu’ attuali e tutte le tematiche legate alla sicurezza informatica, dovrebbero essere di fatto uno dei pensieri primari delle nostre Istituzioni. Le minacce infatti, che oggi posso sembrare trascurabil per il singolo, ampliate…

Internet Nuova Postepay, si può chiedere con l’app e associare un codice IBAN per i bonifici di Redazione Key4biz La carta prepagata Postepay diventa completamente digitale: si può richiedere in maniera semplice e veloce dal proprio smartphone o tablet grazie all’App Postepay, e permette di usufruire delle principali funzionalità delle carte prepagate di PostePay. La nuova Postepay Digital infatti consente…

Telecoms 5G, il 72% delle imprese mondiali investirà di più nei prossimi 5 anni. Lo studio di Flavio Fabbri Le reti 5G portano con sé la promessa di un nuovo decennio di innovazioni, di trasformazioni, di cambiamenti e di rilancio dell’economia globale. Nonostante la pandemia di Coronavirus, a livello mondale il nuovo standard di rete mobile ha ancora le potenzialità di accelerare la digitalizzazione e…

Internet Nei prossimi 10 anni le fonti rinnovabili soddisferanno l’80% della domanda mondiale di energia elettrica di Flavio Fabbri La domanda di energia mondiale dovrebbe diminuire entro il 2030, secondo quanto riportato nell’edizione 2020 del “World Energy Outlook” dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). Passerà, infatti, dal +13% delle precedenti stime al +9% di quelle attuali. Nel frattempo dobbiamo fare i conti con…

Internet Bando ‘Custodiamo il Turismo in Puglia’, dalla Regione aiuti economici alle PMI di Sercam Advisory Per rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza COVID-19 e dalla connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi, la Regione Puglia ha programmato una misura di Aiuto volta ad erogare alle PMI pugliesi una sovvenzione diretta destinata ad attenuare gli effetti prodotti…

Mappamondo Open Fiber, aperti i cantieri per la fibra in 15mila unità immobiliari a Battipaglia di Redazione Key4biz Il suo nome è indissolubilmente legato alla prelibata mozzarella di bufala. Battipaglia, uno dei principali centri di produzione agricola d’Italia, si prepara adesso ad affrontare le sfide del futuro digitale. Sono infatti partiti i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni…