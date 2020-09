Dailyletter n. 3979 del 25 settembre 2020

Internet Didattica digitale, Merkel stanzia 6,5 miliardi. Più del doppio di quello ancora proposto dal governo italiano di Luigi Garofalo Dalla Germania arriva una “lezione” all’Italia sia per connettere le scuole con la fibra ottica sia per garantire la didattica digitale in caso di classi o scuole in quarantena. Sono 6,5 miliardi i fondi stanziati dal governo tedesco per aiutare gli stati federali a digitalizzare le scuole e a formare…

Internet Immuni, cosa dire della sua utilità sulla base dei dati che (non) abbiamo di Federico Cabitza, Professore di Sistemi Informativi e Interazione Uomo-Macchina all’Università degli Studi di Milano-Bicocc Come noto, la situazione di diffusione della pandemia COVID-19 in molti stati Europei sta raggiungendo numeri che, sebbene ancora molto diversi dalla situazione italiana, non lasciano prevedere un autunno tranquillo e anzi presagire che la situazione dei contagi potrà tornare a salire anche in Italia,…

Internet Dietro Gaia-X sempre Google, Microsoft e Amazon. La proposta di escluderli (solo) dalla governance di Luigi Garofalo Il 15 ottobre si aggiungeranno altri Stati dell’Unione europea, oltre ai promotori Germania e Francia, a Gaia-X, il framework europeo sul cloud. La scorsa settimana sono stati firmato i documenti per la costituzione della holding con sede a Bruxelles. Tra le 22 aziende private che fanno parte del…

Internet Algorithmic accountability: il difficile ‘trade off’ fra efficienza e responsabilità degli algoritmi al Fubinar della Fub di Paolo Anastasio Cresce nelle nostre vite la presenza degli algoritmi e di pari passo aumenta anche la preoccupazione per la sensazione di opacità che spesso i sistemi automatici porta con sé. Il funzionamento e soprattutto la responsabilità degli algoritmi sono un tema complesso e multidisciplinare, sempre più urgente…

Telecoms Angela Merkel sostiene lo sbarco di Deutsche Telekom in Cina di Paolo Anastasio La cancelliera tedesca Angela Merkel starebbe sostenendo una forte attività di sostegno per favorire l’ingresso di Deutsche Telekom sul mercato cinese del mobile. L’indiscrezione è stata rilanciata dal quotidiano tedesco WirtschaftsWoche, secondo cui Angela Merkel si starebbe smarcando sempre di più…

Cybersecurity Attacco hacker al Gruppo Carraro, CIG per i 700 dipendenti delle sedi italiane di Piero Boccellato Il Gruppo Carraro, azienda italiana leader internazionale nel comparto delle macchine agricole, ha subito un grave attacco informatico nella giornata di martedì. L’attacco, sicuramente un altro ransowmare come quello subito dalla Luxottica pochi giorni fa, ha paralizzato i sistemi informatici che…

Internet CDP, nasce il Fondo Nazionale del Turismo. Investimenti fino a 2 miliardi di euro (Video) di Redazione Key4biz Al via il Fondo Nazionale del Turismo: investimenti fino a 2 miliardi di euro per alberghi storici e iconici italiani. L’iniziativa del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a supporto del turismo si rafforza con la formazione, l’innovazione, il consolidamento dei gestori e valorizzazione degli immobili…

Telecoms Come è cambiato l’eCommerce con la pandemia? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Quante cose sono cambiate dall’anno scorso: la pandemia ha portato a un cambio delle nostre abitudini radicale con una velocità impressionante, e la rivoluzione che viviamo ogni giorno riguarda sia i più banali gesti quotidiani – come la semplice stretta di mano per salutarsi – sia l’organizzazione…

Smart City Mercato monopattini e skateboard elettrici in Italia a +140% nel 2020. Impennata dei prezzi, +65% in un anno di Flavio Fabbri Vero e proprio boom della micromobilità elettrica nel nostro Paese, soprattutto in ambito urbano, nella prima metà dell’anno in corso. Secondo i nuovi dati Gfk, in Italia il valore del mercato dei monopattini elettrici, degli skateboard elettrici, di hoverboard e one wheel (comparto eMobility nel…

Internet Robot, sono 2,7 milioni quelli operativi nelle fabbriche mondiali. In Italia rubano lavoro ai giovani di Flavio Fabbri A livello globale, i robot impiegati nelle fabbriche hanno raggiunto la cifra record di 2,7 milioni di unità operative. Il dato è fornito dall’International federation of robotics (Ifr), che ha calcolato un incremento annuo del +12% in termini di installazioni. il 2020 non sarà migliore degli anni…

Internet La crisi si aggrava. Requiem per il cinema in sala? di Angelo Zaccone Teodosi Nel silenzio dei più (incluse – incredibilmente – le associazioni di settore), si assiste ad una aggravata crisi del consumo nelle sale cinematografiche italiane: gli interventi finora assunti del Governo Conte 2 non hanno sortito gli effetti sperati, e gli operatori sembrano inerti, storditi,…

Internet Il Contagio dell’Algoritmo. Numeri e stati d’animo nell’Italia della quarantena di Michele Mezza In libreria dalla prossima settimana il libro di Michele Mezza “Il Contagio dell’Algoritmo – Le Idi di Marzo della Pandemia”, con al centro l’intreccio fra virus e calcoli nella Democrazia in quarantena. Il libro di Michele Mezza sarà presentato online il prossimo mercoledì 30 settembre…

Internet L’intelligenza artificiale e il modello italiano “ad onde luminose” di Flavio Fabbri Fino ad ora l’intelligenza artificiale tradizionale è stata portata avanti in gran parte ei laboratori di ricerca e innovazione di tutto il mondo attraverso reti di computer, infrastrutture informatiche piuttosto estese e complesse, sia in termini di dimensioni, sia di consumi energetici. Si stima…

Telecoms Una velocità di 30 Mega è buona sullo smartphone? di Silvio Spina SosTariffe.it In questi anni hanno esordito sul mercato diversi gestori mobili low cost: tra i più noti troviamo sicuramente i semivirtuali, ossia gli operatori virtuali controllati dalle compagnie “classiche”, tra cui Kena Mobile (TIM), ho. mobile (Vodafone) e l’ultima arrivata Very Mobile (WINDTRE). Facendo…

Energia Bonus sociale automatico dal 2021, come ottenere lo sconto in bolletta di Davide Raia SosTariffe.it Il Bonus sociale è un’agevolazione prevista dalla normativa che permette di ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas (e acqua) per tutte le famiglie in condizioni di disagio economico. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, inoltre, è previsto anche un bonus per disagio fisico…

Internet IAGOVES 2020, segui la diretta streaming della fiera virtuale di Redazione Key4biz Al via oggi la fiera virtuale IAGOVES 2020 (clicca qui per la diretta streaming), prevista all’interno dell’Evento Intelligenza Artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali, organizzato e trasmesso in streaming dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università…

Mappamondo Uno Sguardo Raro, il 28 le premiazione del Festival alla Casa del Cinema di Roma di Diana Daneluz Cos’è Uno Sguardo Raro? Oltre ad essere un “modo diverso di vedere le cose”, da quest’anno è un progetto culturale composito, in bilico tra un Festival, un Laboratorio di sceneggiatura – Uno Sguardo Raro LAB – cui parteciperanno i ragazzi vincitori del concorso individuati proprio nei giorni scorsi…

Mappamondo Francesca Lucchi entra nel Consiglio d’amministrazione di Lepida di Redazione Key4biz Una storia recente ma intensa quella di Lepida, dalla sua identificazione nella LR 11/2004, alla sua fondazione nel 2007, alle prime attività del 2008, alle fusioni per incorporazione di LTT nel 2013 e di CUP 2000 nel 2019. Fa piacere ripercorrere il tempo scorrendo chi ha fatto parte del Consiglio…

Bibliotech Il contagio dell’algoritmo di Redazione Key4biz Oggi si diventa entità civile e democratica se si dispone dell’autonomia nella gestione dei dati. Calcolare il trend della pandemia, certificare la sicurezza di un territorio e di un’attività, è il vero potere sovrano. È come battere moneta, amministrare giustizia, gestire i canali di informazione…