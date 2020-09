Dailyletter n. 3971 del 15 settembre 2020

Internet Ecco perché Bruxelles boccerà il piano di TIM per realizzare la rete unica in Italia di Raffaele Barberio L’operazione rete unica, cosi come proposta da TIM, sarà inevitabilmente bocciata da Bruxelles, per le ragioni molto semplici che elenchiamo di seguito e che cercheremo di spiegare. La rete unica italiana non può creare un precedente europeo La prima ragione è che la Commissione europea, ne…

Internet Recovery fund: i progetti dell’Italia per 5G, AI, cashless, digitale e banda ultralarga di Paolo Anastasio Sono 557 i progetti elaborati dal nostro paese per accedere ai fondi del Recovery Fund. Il piano italiano, in fase di elaborazione, dovrà essere consegnato a Bruxelles all’inizio dell’anno prossimo. Di qui ad allora sarà compito della politica scremare il piano, che nella sua attuale versione (alquanto…

Telecoms Covid-19: al via il test del gateway di interoperabilità Ue per le app nazionali di tracciamento contatti. Sarà operativo a ottobre di Flavio Fabbri Secondo le ultime stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, i prossimi mesi di ottobre e novembre potrebbero essere molto critici negli Stati dell’Unione europea, in termini di effetti diretti della pandemia di Covid-19. Si potrebbero registrare, sostanzialmente, un forte aumento nel numero…

Internet TikTok, l’acquisizione di Oracle entro oggi? di Piero Boccellato Appare sempre più incerto il futuro di TikTok. ByteDance, società proprietaria della celebre app, ha respinto l’offerta di Microsoft per la vendita della piattaforma di condivisione video. Lo ha dichiarato la stessa Microsoft in un comunicato ufficiale rilasciato ieri. “Siamo convinti che la nostra…

Telecoms Grillo: ‘Gli OTT si prendono i nostri dati, la vera riforma è il Cloud italiano’ di Piero Boccellato “Oggi avremmo bisogno di sindacati digitali che controllano il flusso dei dati degli italiani che vanno in America. I sindacati sono ancora rimasti al 900”. Da questo punto di vista i dati Eni rimangono in Eni, mentre la Pubblica amministrazione da in gestione a Google i dati perché noi siamo in ritardo,…

Internet Didattica digitale, le persone e le infrastrutture che consentono di connettere le scuole (e non solo) di Luigi Garofalo Videolezioni, registro elettronico ed esami online. Anche in quest’anno scolastico ed accademico milioni di studenti seguiranno le lezioni in modalità digitale, a causa dell’emergenza sanitaria. Nonostante in tutta Italia la didattica in classe e all’università stia riprendendo gradualmente, sia le…

Internet Cloud native apps al webinar IBM: soluzioni avanzate per sviluppare servizi innovativi in ambiente cloud di Flavio Fabbri La situazione emergenziale di quest’ultimo periodo ha accelerato il bisogno di nuove funzionalità digitali, in tutti i campi, dalla sanità all’istruzione, alla Pubblica Amministrazione, ma anche negli ambiti retail, utilities e servizi finanziari. La trasformazione digitale ci ha fornito gli strumenti…

Media I misteri dell’Agcom: dopo due mesi il nuovo consiglio non è ancora operativo di Angelo Zaccone Teodosi La nuova Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nasce avvolta nelle nebbie di un lento perfezionamento della sua operatività, ad oggi ancora incerta: infatti, ancora oggi, incredibilmente, se si va sul sito web di Agcom, questa “authority” risulta presieduta da Angelo Marcello Cardani, e l’ultimo…

Internet Smart road e veicoli connessi/a guida autonoma, le novità nella Relazione annuale dell’Osservatorio italiano di Flavio Fabbri L’Unione europea e gli Stati membri credono in una nuova idea di mobilità e trasporti e un nuova idea di infrastruttura stradale comunitaria, caratterizzate dall’integrazione di tecnologie avanzate e un livello elevato di sicurezza per gli automobilisti. Parliamo di infrastrutture viarie su cui si…

Internet Poste italiane pronto al ricorso contro sanzione Antitrust: “Agito con correttezza e trasparenza” di Redazione Key4biz In merito alla sanzione irrogata dall’AGCM, per una “presunta violazione del Codice del Consumo, per aver adottato una politica commerciale scorretta per il servizio di recapito delle raccomandate”, Poste Italiane respinge gli addebiti contenuti nel documento e ribadisce, con fermezza, che le proprie…

Smart City Elettrificazione e transizione green. Patuanelli: “Ok a comunità energetiche ed autoconsumo, nascerà un sistema decentrato e sostenibile” di Flavio Fabbri Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha oggi firmato il provvedimento che renderà operativa la misura presente nel decreto Milleproroghe del 2019 per la nascita di un sistema di elettrificazione decentrato, basato su comunità energetiche e tecnologie innovative, e alimentato da…

Telecoms 5G, Macron difende il nuovo standard ‘No al modello Amish’ di Paolo Anastasio La Francia proseguirà secondo programma nella realizzazione delle reti 5G, nonostante i detrattori del nuovo standard preferiscano il “modello Amish” nonché “andare indietro nel tempo all’epoca della lampada a petrolio”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in occasione del meeting delle…

Media X Factor 2020, da giovedì 17 settembre su Sky e Now Tv. Tutte le novità di Redazione Key4biz Una nuova formazione al tavolo dei giudici per l’inizio di un’edizione che sarà sicuramente diversa ma anche unica: da giovedì 17 settembre, su Sky e NOW TV, al via X FACTOR 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Un’edizione – realizzata in tutte le sue fasi nel pieno rispetto delle norme…

Internet 3 milioni di euro per la digitalizzazione dello spettacolo dal vivo. Il bando di Sercam Advisory Il bando mira a sostenere la digitalizzazione dello spettacolo dal vivo per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che operano nel settore delle attività culturali, particolarmente colpite dalle misure per il distanziamento sociale. E’ questo l’obiettivo del bando POR FESR da 3 milioni di euro,…

Cybersecurity Hacker etici, l’1 e 2 ottobre la finale (online) di CyberChallenge.IT di Redazione Key4biz Si concluderà il l’1 e il 2 ottobre la quarta edizione di CyberChallenge.IT, il programma italiano di formazione per i giovani talenti della sicurezza informatica, organizzato dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). CyberChallenge.IT:…

Mappamondo Fastweb apre a Perugia la nuova sede della controllata Fastweb AIR di Redazione Key4biz Fastweb ha inaugurato oggi, alla presenza di Clara Pastorelli, Assessore allo Sport e al Commercio del Comune di Perugia, di Matteo Melchiorri, Chief Human Capital Officer e di Andrea Lasagna, Chief Technology Officer di Fastweb, la nuova sede della sua controllata Fastweb AIR in G. Via Benucci, 73….

Mappamondo Adnkronos, Roberto Luongo nuovo Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Redazione Key4biz Roberto Luongo, 36 anni, è il nuovo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Adnkronos. Entrato in Adnkronos nel 2010, è stato inserito nella sede milanese che ha diretto per alcuni anni. Rientrato a Roma, ha maturato esperienze in vari settori all’interno delle diverse aziende…