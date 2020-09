Dailyletter n. 3969 del 11 settembre 2020

Internet Le criptovalute preoccupano l’Ecofin. Altolà a Libra. Gualtieri: “Solo la Bce emette moneta nell’eurozona” di Luigi Garofalo L’Ecofin a Berlino non sdogana le criptovalute e lancia un altolà anche al progetto Libra di Facebook .“Solo la Bce emette moneta nell’eurozona”, ha dichiarato Roberto Gualtieri, ministro dell’economia e delle finanze nel commentare la posizione presa da tutti i ministri del Tesoro dei Paesi…

Telecoms Vestager incontrerà il vertice di Open Fiber venerdì 18 settembre di Luigi Garofalo Venerdì 18 settembre il Vice Presidente della Commissione e capo dell’antitrust europeo Margrethe Vestager terrà un incontro con Franco Bassanini ed Elisabetta Ripa, Presidente e AD di Open Fiber. Non si conoscono i contenuti dell’incontro, fissato nell’agenda ufficiale della Commissione europea,…

Telecoms 5G, nel Governo ancora non c’è unitarietà. La posizione di Amendola di Luigi Garofalo Nel Governo italiano ancora non c’è unitarietà sul dossier 5G influenzato dalla tech war tra Usa e Cina. La Germania, ad esempio, già ad ottobre scorso ha inviato un chiaro messaggio agli Stati Uniti: non subiamo il tentativo di ingerenza sulla definizione delle regole per la realizzazione delle reti…

Telecoms Rete unica, anche la Rai vuole esserci per “garantire la neutralità” di Luigi Garofalo Piatto ricco mi ci ficco. Dopo Mediaset, Il consiglio di amministrazione della Rai ha dato mandato all’unanimità all’amministratore delegato Fabrizio Salini di chiedere di partecipare a iniziative e tavoli sul progetto di rete unica delle telecomunicazioni. “In particolare sul versante della componente…

Internet Anac, Giuseppe Busia è il nuovo Presidente di Piero Boccellato Giuseppe Busia è il nuovo presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, su proposta della ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. Il cdm, acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari…

Smart City Crescita urbana tra 5G e innovazione a 360°. Caso Amsterdam, le aziende tech valgono 73 miliardi di euro di Flavio Fabbri Gli ambienti urbani più innovativi e sviluppati, al livello tecnologico, che non tralasciano la dimensione sociale ed umana, dovrebbero guardare con maggiore fiducia verso il futuro. Sono gli investimenti in tecnologie avanzate e servizi di nuova generazione, per cittadini e imprese, l’attenzione…

Internet Lepida: completata l’infrastruttura per la business continuity tra i datacenter di Ferrara e Ravenna di Flavio Fabbri Completata l’installazione e la configurazione dell’infrastruttura che permette di realizzare la business continuity tra i datacenter regionali di Ferrara e Ravenna gestiti da Lepida, la società in-house della Regione Emilia Romagna. Senza nessun disservizio particolare, si legge nella nota, l’ultimo…

Internet Contact tracing, la soluzione ‘Pj20’ di Vetrya scelta da una multinazionale inglese di Piero Boccellato Vetrya ha sottoscritto un contratto per la vendita della soluzione di tracciamento dei contatti Pj20 tracer di Vetrya è stata scelta da un importante brand della moda britannica. Destinata ai mercati USA e Gran Bretagna del Gruppo, la soluzione servirà alla casa di moda britannica per rinforzare…

Telecoms La guerra Apple-Epic Games dimostra quanto conta il mobile gaming di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Chiunque ritenga che i videogiochi siano un affare da adolescenti e poco altro è ormai costretto quotidianamente a ricredersi. Non solo per il livello sempre più sofisticato a cui arrivano i titoli migliori, con una quantità di persone coinvolte, grossi nomi compresi, da far invidia a produzioni difficili…

Internet Battery 2030+, iniziativa Ue da 40 milioni di euro per la ricerca e l’innovazione applicata ai sistemi di accumulo di Flavio Fabbri L’inizio di settembre ha segnato la partenza del nuovo progetto su larga scala per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo dell’industria delle batterie nell’Unione europea. Si tratta della nuova fase del programma Battery 2030+, che potrà contare su 40,5 milioni di euro di risorse finanziarie. Sette…

Media UEFA Nations League 2020/21: su tivùsat tutte le partite dell’Italia in HD di Flavio Fabbri Partita la seconda edizione del nuovo torneo UEFA per nazionali (la prima è stata vinta dal Portogallo), con la fase a leghe, che si giocherà a settembre, ottobre e novembre 2020. Seguiranno la fase finale e gli spareggi retrocessione. L’Italia ha già giocato con la Bosnia-Erxegovina (1-1) e l’Olanda…

Telecoms Offerte Internet mobile: 3 consigli in base all’utilizzo di Silvio Spina SosTariffe.it Avete un dispositivo mobile con supporto sim e volete sottoscrivere una tariffa dati per navigare in Internet, giocare e guardare i film in streaming anche fuori casa? Le offerte solo Internet per tablet, PC, hotspot e chiavetta, come avrete già visto, sono tantissime e pensate per ogni tipologia di…

Internet Turismo e Coronavirus, 5 trend post pandemia di Neosperience Team Ogni anno la Wunderman Thompson Intelligence offre gratuitamente a curiosi e professionisti il Future100, un report eterogeneo e trasversale che tenta di descrivere i 100 più importanti trend dell’anno divisi nei settori Cultura, Tecnologia, Turismo, Marketing, Cibo, Salute, Lusso, Retail, Finanza e…

Energia Bollette luce e gas, possibili aumenti da ottobre 2020. Come evitare i rincari di Davide Raia SosTariffe.it Il mercato energetico italiano ha registrato, per gli utenti, un sostanziale calo dei prezzi delle bollette negli ultimi mesi, rispetto ai costi applicati ai consumatori lo scorso anno. Tale calo è legato a doppio filo al lockdown ed alla sua influenza su mercato all’ingrosso dell’energia elettrica…

Who is who Giuseppe Busia di Redazione Key4biz Presidente, Anac – Autorità nazionale Anticorruzione Da settembre 2020 è presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Dal 2012 al 2020 è stato Segretario Generale presso il Garante per la protezione dei dati personali. Avvocato, ha fra l’altro conseguito il Dottorato di…

Energia Ancora temporali sulle isole maggiori e sui rilievi montuosi, meglio altrove (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Tempo generalmente stabile e asciutto su tutti i settori salvo locali acquazzoni o brevi temporali attesi lungo l’arco alpino tra il pomeriggio e la serata AL CENTRO Cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni centrali, qualche nube in più è attesa tra Lazio e Abruzzo nel…

Mappamondo Open Fiber porta internet veloce in Trentino di Redazione Key4biz Il piano banda ultra larga accelera In Trentino. Sul territorio provinciale sono in aumento i cantieri aperti per portare la rete ultraveloce a cittadini e imprese, soprattutto nelle aree periferiche che potranno beneficiare di servizi digitali di ultima generazione e di nuove opportunità di…

Mappamondo Sky, da domani riparte la stagione sportiva di Redazione Key4biz Sta per andare in scena su Sky una nuova stagione di sport. Si riparte domani, con il ritorno in campo della Premier League e si continua fino a luglio del prossimo anno con la finale di UEFA Euro 2020, a Londra. Nel mezzo, tantissimi gol ed emozioni, con oltre 1000 match in diretta dagli stadi più…