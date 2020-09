Dailyletter n. 3962 del 2 settembre 2020

“Se risponde al vero che in caso di disaccordo nella nuova società della ‘rete unica’ AccessCo, Tim potrà procedere alla nomina dell’amministratore delegato unilateralmente, senza tenere conto del parere di Cdp, saremmo di fronte alla più forte conferma che non c’è alcuna indipendenza, alcuna terzietà…

Internet Ritorno in ufficio, Garante privacy europeo: “Sia una persona a rilevare la temperatura. Non solo trattamento automatizzato” di Luigi Garofalo Settembre non significa solo ritornare a scuola, ma per milioni di italiani, non in smart working, è il ritorno in azienda. Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori…