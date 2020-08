Dailyletter n. 3953 del 20 agosto 2020

Telecoms Rete unica. Le tre mosse che il governo deve fare per rilanciare l’Italia digitale di Raffaele Barberio L’intervista rilasciata da Luigi Gubitosi, AD di TIM, e pubblicata da La Repubblica stamane solleva con chiarezza un punto: in un Paese serio un’azienda privata non può dettare condizioni al governo o a CDP. Anzi in un Paese serio un’azienda privata, ancor più se quotata in Borsa, deve poter procedere…

Telecoms Fibra, Open Fiber replica a Gubitosi: “Perché non parla dei ritardi di TIM” di Redazione Key4biz Un nuovo botta e risposta tra TIM e Open Fiber sul caso della rete unica. A scatenarlo oggi è l’intervista rilasciata dall’Ad del Gruppo TIM Luigi Gubitosi a Repubblica in edicola oggi. La replica di Open Fiber Riscontriamo l’ennesima intervista dell’amministratore delegato di Tim tutta…

Internet Antonello Giannelli (associazione presidi): “Didattica a distanza? Necessaria se non tutti in classe e obbligatoria per tutti insegnanti” di Luigi Garofalo La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non fa che ripetere il 14 settembre le scuole riapriranno in classe e in sicurezza. Ma nel caso non ci fosse la distanza fisica di 1 metro tra gli studenti o di una nuova sospensione della didattica in aula, anche solo per alcune scuole, le lezioni online,…

Internet La tecnologia cyborg sarà il futuro delle persone? La storia del 62enne che cerca di sopravvivere alla SLA di Luigi Garofalo Peter Scott-Morgan, 62 anni, è pronto a diventare il primo cyborg al mondo. Lo fa per provare a sopravvivere alla malattia del motoneurone (MND), diagnosticatagli nel 2017, la stessa condizione che ha afflitto Stephen Hawking. Peter sta lavorando con i principali pionieri dell’intelligenza artificiale…

Internet Post Privacy Shield, Facebook si sta adeguando. Ma in modo illegale? di Luigi Garofalo Ad un mese dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, che ha dichiarato invalido il Privacy Shield, Facebook comunica agli utenti “stiamo lavorando per migrare agli Standard Contractual Clauses (SCCs) per i nostri prodotti”, perché, scrive la società, la Corte “ha anche confermato che…

Internet La Cappella Sistina in 3D 360°, con pochi clic gli oltre 500 metri quadrati della volta di Michelangelo di Redazione Key4biz Un tour gratuito, ma soprattutto incantevole, e a 360 gradi per scoprire con pochi clic gli oltre 500 metri quadrati della volta di Michelangelo, e i capolavori dei maestri del Rinascimento italiano. Per farlo basta andare su http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html far scorrere…