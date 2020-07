Dailyletter n. 3941 del 28 luglio 2020

Internet No a rete unica. Lorenzo Cesa (UDC): ‘Nessun regalo a Vivendi. Prima gli interessi del Paese’ di Raffaele Barberio Si infiamma in Italia il dibattito sulla rete unica. Sembra che tutto debba accadere nelle prossime ore, in vista del consiglio di amministrazione di TIM del 4 agosto, ma in effetti pare che manchino le condizioni per qualsiasi soluzione. Sul tema interviene anche Lorenzo Cesa, politico di grande…

Telecoms 5G, presentata l’indagine conoscitiva: ‘Italia capofila ma serve quadro europeo’ di Piermario Boccellato e Paolo Anastasio Si è tenuta oggi con un evento alla Camera la presentazione ufficiale della relazione sull’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, il 5G e i Big Data. Un lavoro di analisi molto approfondito. realizzato dalla Commissione IX Trasporti e Telecomunicazioni della Camera negli…

Internet Filtro Antiporno e tutela dei minori online, osservazioni sull’art. 7 bis Decreto legge Giustizia di Luisa Lodevole, phd in storia del diritto europeo – Università degli Studi di Roma Tor Vergata La legge n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione del D.L. n. 28/2020 “Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” ha introdotto, nel precedente testo, l’art….

Telecoms Rete unica in mano a Tim? UBS scettica: ‘Troppi ostacoli e conti a rischio’ di Paolo Anastasio L’ipotesi, gradita al Governo, di una società unica della rete controllata da Tim non convince gli analisti di UBS, che non nascondono il loro “scetticismo”. La banca d’affari commenta così le voci che rimbalzano sulla stampa da qualche giorno, e ripetono il giudizio “vendere” sui…

Telecoms Rete unica: Sky, A2A e Poste Italiane pronte a investire? di Paolo Anastasio Sky, A2A, Poste e anche Invitalia sarebbero valutando la possibilità di investire nella rete unica. L’indiscrezione arriva dalla Reuters, alla luce degli sforzi del governo per chiudere in tempi stretti la partita della società unica della rete entro il 4 agosto, data del Cda di Tim. Lo stallo Da…

Internet Washington attacca i social media, devono essere responsabili di quello che pubblicano di Flavio Fabbri Il Governo degli Stati Uniti d’America, attraverso la National telecommunications and information administration (NTIA), è intenzionato a portare a termine un piano per cambiare definitivamente il modo in cui le piattaforme di internet e quindi i social media si relazionano con i contenuti. La NTIA…

Internet L’Australia fa causa a Google per violazione della privacy di Piero Boccellato Ieri, l’Autorità australiana a tutela della concorrenza e dei consumatori (Accc), ha annunciato un procedimento legale contro Google, accusata di aver ingannato gli utenti per ottenere il loro consenso all’uso di dati personali per veicolare pubblicità mirate. We’ve launched Federal Court proceedings…

Internet IA e brevetti, la grande sfida Cina-USA: le applicazioni sanitarie quelle che valgono di più di Flavio Fabbri La proprietà intellettuale ha un valore economico crescente. Negli ultimi anni, la registrazione di brevetti industriali da parte di aziende multinazionali è aumentata vertiginosamente. Un nuovo studio OxFirst ha approfondito il rapporto strettissimo tra intelligenza artificiale (IA) e peso economico…

Internet Andrea Negri entra in MailUp come Head of Product & Technology di Redazione Key4biz MailUp ha comunicato l’ingresso in società di Andrea Negri in qualità di Head of Product & Technology, riportando direttamente al General Manager Luca Azzali. “Con l’ingresso di Andrea nasce in MailUp il nuovo team di Product & Technology. L’obiettivo è quello di dare ulteriore slancio alla…

Cybersecurity Europol: ‘Con No More Ransom salvati oltre 632 milioni di dollari di riscatto’ di Piero Boccellato “Nel mondo un altro virus sta scatenando il caos, il ransomware”. È l’allarme lanciato da Europol che, in occasione del quarto anniversario del portale “No more Ransom’, mette in guardia sul problema dei sempre più numerosi attacchi informatici che rendono inutilizzabili la rete e portano le vittime…

Internet Bando impresa 4.0 della Regione Marche, contributi per l’innovazione di Sercam Advisory La Regione Marche, nell’ambito del quadro normativo di cui alla L.R. 17 luglio 2018, n. 25 “impresa 4.0: innovazione, ricerca e formazione” ha previsto interventi volti a favore l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ottica di “Impresa 4.0”. Con il presente bando si stabilisce di conced…

Mappamondo Open Fiber a Trapani, via ai cantieri della fibra ottica ultraveloce di Redazione Key4biz La Città tra i due mari si prepara alle sfide del futuro digitale. Sono infatti partiti i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, una infrastruttura all’avanguardia capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni…

Mappamondo Fondazione Vodafone e “Cervelli Ribelli”: primo localizzatore per ridurre il rischio di scomparsa delle persone con autismo di Redazione Key4biz Fondazione Vodafone e “Cervelli Ribelli” lanciano un nuovo progetto con l’obiettivo di realizzare il primo localizzatore pensato per le persone con autismo. Un primato mondiale che, attraverso il coinvolgimento di un team di esperti formato da medici, psicologi, educatori, informatici e designer,…

Mappamondo Fastweb e Cisco Italia suonano per i bambini di Dynamo Camp con #labandaallargata di Redazione Key4biz Fastweb e Cisco Italia uniscono le forze per sostenere le attività della onlus Dynamo Camp attraverso un’iniziativa musicale interaziendale unica, solidale e completamente digitale. Sotto il nome di #labandaallargata 17 dipendenti di Fastweb e Cisco Italia con una grande passione per la musica hanno…

Mappamondo Inwit e Lungarno Collection: nuovo progetto per unire connettività, lusso e innovazione di Redazione Key4biz Lungarno Collection, società di gestione alberghiera di proprietà della famiglia Ferragamo, e INWIT, la più importante società italiana per le infrastrutture per le telecomunicazioni wireless, hanno firmato un accordo per la realizzazione di una rete di impianti indoor per la connessione mobile…

Mappamondo eCommerce, partnership Poste Italiane e Zalando per rafforzare punti ritiro e resi di Redazione Key4biz Zalando annuncia una nuova partnership con Poste Italiane, il più importante gruppo di servizi postali, logistici e di pagamento in Italia. La nuova collaborazione ha lo scopo di estendere la flessibilità in una proposta di convenienza best-in-class agli italiani che acquistano online. A partire da…

Email marketing tips Trend post crisi Covid di Redazione Key4biz L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha soltanto accelerato un processo irreversibile e già in atto da tempo, ovvero la digitalizzazione della comunicazione e del marketing. Le aziende o i soggetti che non avevano dimestichezza con il digitale o che comunque non erano preparate a sfruttarne appieno…