Dailyletter n. 3935 del 17 luglio 2020

Telecoms Il Parlamento vota sulla rete Tlc: Unica, Pubblica e Wholesale Only. Ora la parola a Gualtieri di Paolo Anastasio E’ passato sotto silenzio sulla stampa, circostanza grave, una decisione istituzionale molto importante per il mondo del digitale e per l’economia del Paese, vale a dire la parlamentarizzazione del dibattito sulla rete unica. Il tema è di grande attualità. Eppure, il dibattito che si è tenuto ieri alla…

Internet Il decreto Semplificazioni è legge. Basteranno queste 12 novità per digitalizzare la PA? di Luigi Garofalo Da oggi è in vigore il decreto Semplificazioni, che contiene, in 65 articoli, “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. “L’Italia è tra i Paesi che sono partiti prima e il decreto Semplificazioni, che è legge dello Stato, è parte integrante del nostro progetto di…

Telecoms La norma che blocca i Comuni ‘No 5G’ è legge. Cosa faranno i sindaci riottosi? di Paolo Anastasio La norma che blocca i Comuni ‘No 5G’ è legge dopo la pubblicazione avvenuta oggi in Gazzetta Ufficiale del DL Semplificazioni, che contiene tutte le misure di semplificazione su scavi, microtrincee, antenne 5G già illustrate nella bozza (vedi l’articolo) per rendere più veloce l’iter di realizzazione…

Internet Perché Facebook&Co. trasferiscono i dati degli utenti europei in Usa anche dopo la sentenza della Corte Ue? di Luigi Garofalo Non c’è stato il blocco immediato dei flussi dei dati degli utenti dell’Unione europea verso gli Stati Uniti il giorno dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che ha dichiarato invalido il Privacy Shield. Infatti Apple, Facebook, Google&Co. continuano a trasferire i dati degli…

Cybersecurity Attacco all’MGM Hotel, finiti nel dark web fino a 200 milioni di account personali di Flavio Fabbri Una delle catene alberghiere più grandi del mondo è finita sotto attacco informatico nel 2019. Oggi si inizia a comprendere qual è stato l’esito reale di questo data leak massivo. Secondo un Report ZDNet, è stato rintracciato un annuncio di vendita nel dark web di quasi 142,5 milioni di informazioni…

Cybersecurity La piaga dello spionaggio non si ferma nemmeno davanti al Covid-19 di Piero Boccellato Ieri, i servizi segreti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada hanno comunicato attraverso un statement congiunto che un gruppo di hacker russi ha tentato di fare intrusione nei server dei gruppi di ricerca e nei laboratori coinvolti nello sviluppo di un vaccino contro il Covid-19. Secondo il rapporto,…

Media In pensione Cambridge Analytica di Michele Mezza La retrocessione di Bred Pascale, l’ex capo della.campagna elettorale di Trump, ci dice che sta cambiando il mercato dei big data: meno broker e più gestione diretta. La negoziabilità dei dati è il vero diritto costituzionale. https://www.youtube.com/watch?v=GiMXYMLcGMo&feature=you…

Media Champions League/Europa League, pronti per gli ottavi: le gare in chiaro sul satellite con tivùsat di Flavio Fabbri Dopo lo stop imposto al calcio dalla pandemia di Covid-19, sono state fissate le date per gli incontri degli ottavi di finale di Champions League e Europa League. Si inizia con le gare di Europa League il 5 e 6 agosto 2020, a seguire il 7 e 8 agosto si svolgeranno quelle di Champions. Champions…

Telecoms Disinformazione e Coronavirus: che cosa ci ha insegnato la pandemia di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Parlare del mondo pre-Covid-19, oggi, significa almeno parte fissare una fotografia in bianco e nero, la fotografia di un passato che ci sembra lontanissimo. Vale anche per le telecomunicazioni. Disinformazione: la relazione dell’Agcom Per questo l’Agcom ha unito alla sua relazione annuale sullo…

Internet Post Privacy Shield, il Garante europeo: “La protezione dati un diritto fondamentale nel mondo” di Valentino Vescio di Martirano Oggi, l’European Data Protection Supervisor esprime “a caldo” le prime considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-311/18 (Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems, “Schrems II”). Il Garante privacy europeo: “Protezione dati non solo…

Telecoms 5G, in Asia si spenderanno 331 miliardi di dollari entro il 2025. Mobile tech vale il 5% del PIL di Flavio Fabbri La rete 5G è ormai attiva in 24 mercati mondiali e sarà 5G una connessione mobile su cinque entro il 2025. Un insieme di tecnologie, sistemi e servizi di rete mobile che nel 2019 ha generato 4,1 trilioni di dollari di valore aggiunto, raggiungendo il 4,7% del PIL mondiale. L’Asia e il Pacifico sono…

Internet Nokia 5310: ottimo cellulare “classico” per disintossicarsi dallo smartphone di Silvio Spina SosTariffe.it L’estate è spesso un’occasione per staccare dal lavoro e dai soliti giri di conoscenze, anche se l’utilizzo massiccio di chat, social e la compulsione continua dello schermo dello smartphone rende tutto ciò quasi impossibile. Volete davvero dare un taglio per qualche settimana ma non rinunciare a…

Energia Bonus bollette: come richiederlo entro il 31 luglio di Davide Raia SosTariffe.it Si avvicina la data di scadenza definitiva per la richiesta dell’erogazione dei bonus luce e gas, oltre che del bonus acqua. Si tratta di agevolazioni che vengono corrisposte ogni anno come sconti sulle bollette delle relative forniture a tutti gli utenti in condizioni di disagio economico (è necessario…

