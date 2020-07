Dailyletter n. 3934 del 16 luglio 2020

Internet La Corte di giustizia Ue manda in pensione il Privacy Shield. Cosa cambia per trasferire i dati negli Usa? di Luigi Garofalo e Paolo Anastasio La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalido il Privacy Shield, l’accordo che regolamenta il trasferimento di dati tra Unione europea e USA, perché non protegge a sufficienza il diritto alla riservatezza dei dati personali dei cittadini Ue trasferiti negli Usa. La decisione giunge…

Media IPTV illegali, 72 perquisizioni in tutta Italia. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Una delle principali e più dannose forme di pirateria” di Flavio Fabbri Da questa mattina è in corso su disposizione della Procura della Repubblica di Teramo un’operazione della Guardia di Finanza per il contrasto della pirateria audiovisiva. E’ stata infatti oscurata una piattaforma pirata e sono state svolte perquisizioni nei confronti di 72 persone e 2 ricevitorie,…

Telecoms Emissioni 5G, Commissione Trasporti e Tlc Camera: ‘Nessun rischio maggiore di 2G, 3G e 4G’ di Paolo Anastasio Le emissioni del 5G non sono più a rischio di quelle di qualunque altra generazione wireless precedente. Lo ribadisce l’Indagine conoscitiva sul 5G e sulle nuove tecnologie Tlc e i Big Data, condotta negli ultimi due anni dalla Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, che conclude come…

Cybersecurity Biden, Musk e Gates coinvolti nel più grande hack della storia di Twitter di Piero Boccellato Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. Ma anche Barack Obama, Michael Bloomberg, Apple e Uber sono stati coinvolti nel più grande hack della storia di Twitter. Tutte vittime nell’ambito di quella che appare una maxi truffa sui Bitcoin. Twitter hack: cosa è successo Stanotte,…

Internet La sfida per il nuovo Garante privacy: tenere testa al capitalismo della sorveglianza. Il parere di 4 esperti di Luigi Garofalo 5G, protezione dei dati personali in ambito sanitario, l’implementazione dell’intelligenza artificiale, il maggiore sviluppo della tecnologia blockchain, l’assoluta ordinarietà dell’IoT, riconoscimento facciale, monetizzazione dei propri dati, l’eventuale approvazione dell’ePrivacy, cloud pubblico ed…

Internet Rai, nuovi palinsesti ma vecchia tivù di Angelo Zaccone Teodosi Come sanno gli addetti ai lavori (produttori, investitori pubblicitari, autori, artisti, giornalisti specializzati, e tutto “il mondo” professionale e artistico che ruota intorno a Viale Mazzini), la “presentazione dei palinsesti” (della stagione autunno-inverno) è un appuntamento annuale imperdibile,…

Internet Agcom, accessi in rame dimezzati in quattro anni. FTTC, FTTH e FWA più del 60% delle connessioni di Paolo Anastasio I dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni evidenziano come a fine marzo 2020, nella rete fissa, gli accessi complessivi si siano ridotti di circa 140 mila unità rispetto al trimestre precedente, e di quasi 700 mila unità rispetto a marzo…

Smart City EU, 2 miliardi di euro per i trasporti green. Piano per 17 mila punti di ricarica elettrica di Flavio Fabbri Un sistema di trasporti transfrontaliero e interno ai singoli Stati membri dell’Unione europea sempre più sostenibile, inclusivo, facilmente accessibile e di migliore qualità è uno degli obiettivi che la Commissione si è posta con il piano Grean Deal. Non solo infrastrutture, però, ma anche tanta…

Telecoms 5G, per Huawei non ci saranno due standard diversi dopo il bando Usa di Paolo Anastasio Huawei non vede il rischio della nascita di due standard 5G diversi fra loro, in seguito all’esclusione delle tecnologie cinesi dal rollout delle nuove reti negli Usa e in Uk. Nessuna ipotesi percorribile per la creazione di uno standard 5G alternativo a quello che prevede la presenza delle apparecchiature…

Internet La gara Consip e le sorti del Cloud della PA, il software tradurrà la complessità in opportunità? di Laura Strano e Carmen Rosa Diolosà (Giurdanella & Partners studio legale) La maxi-gara CONSIP da 550 milioni di euro per l’affidamento del Cloud della P.A, così com’è congegnata, è funzionale agli obiettivi della tanto auspicata innovazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e quindi ad una migliore organizzazione e qualità dei servizi ai cittadini? L’utilizzo…

Cybersecurity Banche, in Italia spesa in cyber sicurezza a 500 milioni di euro nel 2021 di Flavio Fabbri Il sistema bancario, come qualsiasi altro settore della nostra società, è da anni sotto la minaccia di cyber attacchi di diversa natura. Le organizzazioni e i loro clienti possono rimanere vittime, in ogni momento, di frodi informatiche, sottrazione di dati sensibili e più in generale di compromissione…

Cybersecurity Cosa sono e come funzionano le Botnet di Salvatore Lombardo Tra le varie minacce informatiche che costellano la rete, le botnet rappresentano di sicuro uno dei principali rischi alla sicurezza. Gruppi di criminal hacker organizzati riescono con queste reti, costituite da computer e dispositivi infettati da appositi malware, ad infiltrarsi in sistemi e…

Internet Vetrya lancia Eclexia Hybrid Set, la piattaforma per gli eventi in live streaming (video) di Redazione Key4biz Vetrya presenta Eclexia Hybrid Set, la soluzione per la produzione e distribuzione di eventi live broadband streaming su siti web aziendali e/o social network. Il modulo Eclexia Hybrid Set, creato dal Gruppo guidato da Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato di Vetrya, è dedicato a tutti…

Cybersecurity Media e audiovisivo, 17 miliardi di cyber attacchi negli ultimi due anni di Flavio Fabbri Le media company di tutto il mondo rappresentano ormai un obiettivo molto attraente per le organizzazioni cyber criminali. In particolare, il settore media video ha avuto un aumento di attacchi del +63% rispetto all’anno precedente. Secondo il nuovo Report “State of the Internet/Credential Stuffing…

Internet Contributi per i canoni di locazione delle associazioni culturali di Sercam Advisory L’Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti indicati finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei canoni delle mensilità di marzo, aprile e maggio dell’anno 2020 relativi alla gestione di un immobile che deve essere: di proprietà privata;localizzato…

Internet Neosperience Innovation Lab, la trasformazione digitale a portata di tutti di Neosperience Team Il digitale sta trasformando tutti i settori industriali. Le nuove tecnologie e i nuovi modelli di business stanno ridefinendo il concetto di competitività creando una nuove proposte di prodotti e servizi, sempre più interconnessi nei diversi settori. Il digitale non è più solo uno strumento per…

Mappamondo Fondazione Vodafone Italia, Adriana Versino nuovo consigliere delegato di Redazione Key4biz Adriana Versino è il nuovo Consigliere Delegato di Fondazione Vodafone Italia e responsabile della sostenibilità di Vodafone Italia, a diretto riporto di Silvia de Blasio, Direttore Comunicazione Corporate e Fondazione Vodafone. Il profilo di Adriana Versino Adriana Versino proviene da Talent…

Mappamondo Lepida, attivo il nuovo contatto “Help Desk Reti” di Redazione Key4biz Periodicamente Lepida, la società in house della Regione Emilia Romagna, rivede la propria struttura di Help Desk per renderla più aderente alle necessità dei Soci e degli utilizzatori. Gli ultimi 18 mesi hanno visto una convergenza delle funzioni di Help Desk, che sono state sottoposte ad attenta…

Mappamondo Poste italiane prima nella classifica “integrated governance index 2020” di Redazione Key4biz Poste Italiane in vetta alla classifica dell’Integrated Governance Index 2020, un indice che misura il grado di integrazione delle politiche di sostenibilità nelle strategie delle aziende. Giunto alla sua quinta edizione, l’Integrated Governance Index si basa sull’analisi dei dati raccolti attraverso…