Dailyletter n. 3932 del 14 luglio 2020

Internet Ghiglia e Stanzione eletti dal Senato per l’Autorità Garante privacy. E Aria e Giomi all’Agcom di Luigi Garofalo Sono Agostino Ghiglia (123 voti) e Pasquale Stanzione (121 voti) i due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali eletti questa mattina dal Senato. Riguardo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), i senatori votanti sono stati 272 e gli eletti sono Laura…

Cybersecurity Enac: attacco hacker a sistemi informatici, dati a rischio di Paolo Anastasio L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), da venerdì 10 luglio, ha subito un attacco di pirateria informatica che ha reso inaccessibili alcune informazioni contenute nei sistemi dell’Ente. Lo comunica l’Enac in una nota. Il sito risulta ancora in manutenzione oggi 14 luglio, alle ore…

Internet Carta d’identità elettronica, accesso solo su 100 siti della PA. Stefano Imperatori (Ipzs): “A breve l’app per la firma digitale con CIE” di Luigi Garofalo Oggigiorno c’è fin troppa tecnologia, tutte le scelte di riforma e diffusione della Pa digitale è solo di natura politica. Oltre 15 milioni di italiani, il 25% della popolazione, hanno la Carta d’identità elettronica (CIE), ma solo circa 100 siti delle Pubbliche amministrazioni consentono l’accesso…

Telecoms Huawei, ricavi in crescita nonostante il Covid-19. Ma pesa il pressing Usa di Paolo Anastasio I ricavi di Huawei nel primo semestre del 2020 crescono a doppia cifra del 13,1% nonostante l’atteggiamento quanto meno ostile degli Usa e la crisi dovuta alla pandemia. Il tutto mentre proprio oggi il primo ministro britannico Boris Johnson ha deciso il bando di Huawei dal 5G nel Regno Unito, ma si…

Internet Intelligenza artificiale per la sanità: meno cattedrali e più ponti. Intervista a Federico Cabitza (Univ. Milano-Bicocca) di Luca Sambucci In questi giorni ho avuto il piacere di scambiare due chiacchiere con l’esperto di intelligenza artificiale Federico Cabitza, professore associato di Interazione Uomo-Machina per il Corso di Laurea in Informatica e docente titolare di Data Visualization per il Corso di Laurea Magistrale in Data Science…

Internet Spesa IT globale a 3.500 miliardi di dollari nel 2020, il Covid taglia le stime del 7,3% di Flavio Fabbri La pandemia globale di Coronavirus sta impattando pesantemente sul mercato dell’Information technology (IT) e secondo l’ultimo Report Gartner la spesa in questo mercato potrebbe ridursi del 7,3% entro la fine dell’anno, attestandosi a 3.530 miliardi di dollari. “L’intero settore registrerà voci in…

Cybersecurity La Merkel vuole che l’Ue sanzioni la Russia per l’attacco hacker al Bundestag del 2015 di Piero Boccellato Il governo tedesco ha proposto ufficialmente che l’Unione europea imponga sanzioni contro la Russia, Paese responsabile dell’hack al Bundestag avvenuto nel 2015. Se concordato, questo potrebbe essere il primo utilizzo del sistema di sanzioni informatiche dell’UE adottato nel 2017. Il governo…

Telecoms Telechirurgia a distanza con il 5G, il Report del primo intervento a Milano di Flavio Fabbri I robot in chirurgia non sono una novità. Nel tempo l’informatica e le tecnologie digitali hanno reso la medicina sempre più innovativa ed avanzata, soprattutto per le soluzioni di telepresenza e di chirurgia a distanza. All’ospedale San Raffaele di Milano è stata portata a termine la prima operazione…

Cybersecurity Cybersecurity readiness, come le banche in Europa si difendono dagli attacchi di Flavio Fabbri In un periodo di emergenza ed eccezionalità, come quello inaugurato dalla pandemia di Covid-19 in tutta Europa, il rischio di cyber attacchi diventa particolarmente elevato per ogni tipo di organizzazione, in particolare per le banche e i loro clienti. In uno studio eseguito da D-Rating, dal titolo…

Media Si nominano le nuove authority mentre i giganti della rete prendono il controllo di Michele Mezza Agcom, Garante Privacy e Antitrust dovranno occuparsi di un mercato complesso fatto di algoritmi e tecnologie avanzate, ma hanno le armi spuntate. Quale autonomia e quale sovranità per il nostro paese? …

Internet Governance e digitalizzazione, alcuni concetti fondamentali per la gestione del rischio di D&L Net Nella proposta di Linee Guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali (Linee guida ex art. 71 del CAD) di AgID pubblicate su Docs Italia (previsto anche dall’art. 24 del Regolamento e-IDAS (UE) n. 910/2014, applicabile ai conservatori accreditati,…

Internet Le 7 parole chiave per costruire relazioni con i clienti di Neosperience Team Le parole sono il terreno su cui costruire relazioni stabili tra gli esseri umani. Nel digitale queste parole prendono il nome di keywords, e svolgono un ruolo critico nel determinare il successo di un business. La connessione tra brand e clienti si basa sul potere delle parole: quando si progetta…

Internet Bando R-esistiamo: 1,3 milioni di euro per musei, cinema e spettacoli di Sercam Advisory Con il bando si intendono sostenere i soggetti privati che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e raccolte museali e musei (linea C) e che hanno sostenuto spese durante il periodo di sospensione delle attività stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei…

Energia Meteo in peggioramento sull’Italia, si inizia dalle regioni del Nord (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Giornata irregolarmente nuvolosa o nuvolosa sulle regioni settentrionali d’Italia con qualche pioggia associata al mattino sulle Alpi e Liguria. Piogge o temporali anche al pomeriggio e in serata o nottata sulle Alpi e Appennino. AL CENTRO Cieli irregolarmente nuvolosi anche al centro…

Who is who Ben Carr di Redazione Key4biz Chief Information Security Officer, Qualys Ben Carr dal 14 luglio 2020 è il nuovo Chief Information Security Officer di Qualys, Inc. Carr è un manager nel campo della sicurezza informatica e della gestione dei rischi, con oltre 25 anni di esperienza in materia di implementazione di strategie…