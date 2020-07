Dailyletter n. 3926 del 6 luglio 2020

Internet Piano riforme, entro 2 anni medie e superiori statali con fibra ottica fino a 1 Gigabit/s di Luigi Garofalo Nel Piano riforme il Governo punta anche sulle scuole connesse e sulla didattica a distanza. Entro due anni le scuole statali secondarie di primo e secondo grado (ex medie e superiori) “saranno connesse con collegamenti in fibra ottica fino a 1 Gigabit per secondo per la didattica a distanza. E…

Media Pirateria audiovisiva, approvato emendamento al Dl Rilancio. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Ruolo AGCOM sempre più incisivo” di Flavio Fabbri Il Decreto Rilancio del Governo conterrà al suo interno un emendamento che favorirà e rafforzerà l’azione di contrasto alla pirateria audiovisiva online, a partire da nuovi poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). È quanto stabilito nel documento approvato dalla Commissione…

Cybersecurity Giovanni Reccia (GdF) ‘Tre anni vissuti intensamente a combattere il crimine informatico’ di Paolo Anastasio Si è chiuso oggi con una mega operazione antifrode relativa a servizi mobili a valore aggiunto non richiesti (VAS) il triennio del colonnello Giovanni Reccia, comandante del Nucleo Speciale Privacy e Frodi Tecnologiche (GdF). Un triennio denso di operazioni chiuse con successo, tre anni vissuti…

Internet Garante europeo privacy: “Microsoft controller non trasparente dei dati dell’Unione europea” di Luigi Garofalo I dati personali, legali, finanziari, politici e commerciali di oltre 45mila dipendenti delle istituzioni dell’UE sono elaborati ed archiviati con prodotti e servizi Microsoft. Inoltre, il personale dell’Unione europea utilizza gli stessi prodotti e servizi della società…

Internet Perché abbiamo bisogno di un digital wallet per l’Europa di Rosa Giovanna Barresi Il progetto di un Dispositivo Universale di Accesso pan-Europeo Questa presentazione vuole essere un primo passo verso la realizzazione di un Dispositivo Universale di Accesso pan-Europeo (UAD, Universal Access Device) o, più semplicemente di un nuovo tipo di portafoglio digitale (digital wallet). Le…

Telecoms 5G, Huawei verso il bando totale in Uk ma si salva in Francia di Paolo Anastasio La Francia adotterà una linea più morbida del Regno Unito nei confronti di Huawei sul 5G. Il fornitore cinese di apparecchiature di rete, che sta per essere “bannato” al 100% da Londra, non subirà lo stesso trattamento a Parigi. Lo rende noto Guillaume Poupard, direttore generale dell’Anssi (Agence…

Internet Italian Battery Alliance, Patuanelli: “Strumento per rafforzare la value chain nazionale, per sviluppare un’industria competitiva” di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato la nascita dell’Italian Battery Alliance (IBA), piattaforma tecnologica nazionale nell’ambito delle strategie per la transizione energetica, la decarbonizzazione del trasporto, lo sfruttamento efficiente delle fonti rinnovabili e rafforzare la…

Internet Efficienza energetica, in arrivo nuove risorse per 1.940 Comuni italiani di Flavio Fabbri È stato firmato il decreto ministeriale che assegna un contributo a fondo perduto di quasi di 19,33 milioni di euro a favore dell’efficienza energetica di 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. In un incontro di qualche giorno fa tra il ministro dello Sviluppo, Stefano…

Internet Facebook, per il Guardian se fosse uno stato sarebbe la Corea del Nord di Paolo Anastasio “Facebook è fuori controllo. Se fosse un paese sarebbe la Corea del Nord”. Questo l’editoriale durissimo pubblicato sul Guardian secondo cui non c’è alcun poter a questo mondo che sia in grado di mettere le briglia a Facebook. Nessuna legge, nessuna agenzia, nessun regolatore. Il Congresso Usa ha fallito,…

Telecoms Fastweb pronta ad entrare in FiberCop attraverso Flash Fiber? di Paolo Anastasio Fastweb sarebbe interessata a investire nella rete secondaria di Telecom Italia (Tim), di cui l’ex monopolista è pronto a vendere il 40% al fondo infrastrutturale americano KKR, conferendo gli asset di Flash Fiber, la joint venture sull’ultimo miglio che la controllata Swisscom condivide con il gruppo…

Internet Al via il Codice Unico Tributario, protocollo d’intesa tra Isle e Assoholding di Diana Daneluz, Comunicatrice /Area Relazioni Esterne in Fieg Un Codice Unico Tributario, elaborato con metodologia scientifica nella composizione e sistematizzazione coordinata e neutrale delle norme attuali vigenti, che individui e raccolga l’intera disciplina legislativa in materia tributaria e che si ponga, soprattutto, come base sulla quale innestare i…

Internet La realtà mediata dagli algoritmi: una nuova forma di potere? di Domenico Talia Nell’estate del 1985 Italo Calvino, occupandosi del valore della leggerezza, nella prima delle sue Lezioni americane – sei proposte per il prossimo millennio che avrebbe dovuto tenere alla Harvard University, con grande acume ha sottolineato l’importanza del software, del suo essere pensiero leggero…

Internet Sky, oltre 1 milione di telespettatori per il Gran Premio d’Austria di Formula1 di Redazione Key4biz Ottima partenza per la stagione di Formula 1 su Sky: la gara del Gran Premio d’Austria, in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, è stata vista in media da 1 milione 317 mila spettatori, con l’11,25% di share e 2 milioni 81 mila spettatori unici. Buon seguito anche per gli studi: il pre…

Media Cosa guardare in Tv: Wasp Network di Patrizia Romani Presentato al 76^ Festival di Venezia nel 2019, Wasp Network è l’ultimo film di Olivier Assayas, con Penelope Cruz e Edgar Ramirez, approdato direttamente su Netflix, senza aver potuto godere, come tanti altri film, dell’uscita in sala a causa del Covid-19. Il film, uno spy action, tratto dal…

Mappamondo Fastweb, accordo con la Regione Siciliana per video tutorial su didattica a distanza di Redazione Key4biz Ridurre il divario delle conoscenze digitali e promuovere la diffusione di strumenti e piattaforme per la didattica a distanza. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Regione Siciliana e Fastweb con il quale la società di telecomunicazioni mette a disposizione dell’Amministrazione e degli insegnanti…

Mappamondo Omaggio a Ennio Morricone: su Sky oltre 24 ore di programmazione dedicata al grande Maestro di Redazione Key4biz In seguito alla scomparsa, avvenuta la scorsa notte, del Maestro Ennio Morricone all’età di 91 anni, Sky vuole ricordare il grande musicista e compositore con una programmazione di oltre 24 ore su Sky Cinema Due. Una maratona di film che contengono alcuni dei suoi pezzi più memorabili. Si comincia…