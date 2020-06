Dailyletter n. 3922 del 26 giugno 2020

Internet Data breach UniCredit, multa di 600mila euro dal Garante privacy di Luigi Garofalo Il Garante per la privacy ha sanzionato UniCredit con 600mila euro al termine di una complessa istruttoria riguardante un data breach causato da accessi abusivi ai dati personali di oltre 700 mila clienti, tra aprile 2016 e luglio 2017. Era stata la banca stessa, a fine luglio 2017, a comunicare…

Internet Covid-19. Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: “Con 5G avremmo potuto salvare molte vite” (Video) di Luigi Garofalo Giorgio Gori è uno dei sindaci italiani che ha compreso come il 5G possa contribuire in modo efficace al contrasto del Covid-19 ed, eventualmente, delle pandemie future. Per cui il primo cittadino di Bergamo è anche consapevole che se la tecnologia mobile di quinta generazione fosse stata già a regime…

Internet Zoom in Senato. La senatrice Mantovani cita Key4biz in Aula e propone: ‘Le piattaforme della PA siano pubbliche e open source’ (Video) di Luigi Garofalo L’articolo di Key4biz Zoom si inchina a Pechino e censura (fuori dalla Cina) 2 videoconferenze. Può accadere anche al Senato in Italia? giunge nell’Aula del Senato e pone, finalmente, nell’agenda politica il dossier sull’utilizzo delle piattaforme commerciali dei colossi extraeuropei,…

Telecoms Voucher banda ultralarga, operatori Tlc favoriti dal comodato d’uso? di Paolo Anastasio Effetti distorsivi sulla concorrenza di mercato nelle modalità di erogazione dei voucher per la banda ultralarga, che sarebbero riservati in esclusiva agli operatori Tlc. A riscontrarli è stata l’AIRES, l’associazione che raccoglie le principali aziende e gruppi specializzati in elettrodomestici ed…

Telecoms Elisabetta Ripa (Open Fiber) ‘Rete unica bloccherebbe investimenti. Spegnere subito la rete rame’ di Paolo Anastasio Creare una società unica della rete non aiuterebbe a portare più connessioni in fibra nelle case degli italiani e un piano di fusione e integrazione delle reti con l’incumbent Tim rischierebbe di bloccare gli investimenti di Open Fiber. Lo ha detto l’amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta…

Internet “Blockchain and AI: EU as a Platform”, rivedi l’executive webinar di Key4biz di Redazione Key4biz Venerdì 26 giugno alle ore 15:00 settimo executive webinar di Key4biz: un format nuovo, agile (30-45 min) trasmesso live ed in contemporanea attraverso una molteplicità di canali: il nostro sito web Key4biz.it e su YouTube, Twitter e Facebook. Room…

Internet Protezione dei dati digitali, è il momento di predisporre adeguate garanzie di Enrico Nardelli, professore di Informatica all’Università Roma Tor Vergata e presidente di Informatics Europe Nel corso degli ultimi settant’anni l’informatica, la scienza che ha reso possibile la realizzazione del mondo digitale, ha causato una rivoluzione sociale di portata inaudita, i cui effetti non sono stati ancora compresi nella loro pienezza. Lo ha ribadito di recente Antonello Soro, Presidente…

Internet Patuanelli: “Transizione energetica vale 50 miliardi l’anno di investimenti” di Flavio Fabbri La transizione energetica “green” non è solamente un obiettivo strategico da qui al 2030 per il Paese e l’Europa, ma una garanzia di crescita, innovazione e sostenibilità per tutta l’economia comunitaria. Secondo il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: “Gli investimenti stimati…

Media Dal Cinema America alla Rai, da Cinecittà alla Regione Lazio: 4 casi di scarsa trasparenza di Angelo Zaccone Teodosi La settimana che si chiude venerdì 26 giugno registra alcuni accadimenti rispetto ai quali si può identificare una sorta di fil rouge dal punto di vista delle politiche culturali e delle economie mediali italiane: dall’esasperazione della vicenda de “i ragazzi del Cinema America”, alle controverse…

Cybersecurity Pagare le tasse con lo spyware, il connubio Stato-cyber crime di Flavio Fabbri La tua banca ti invita a scaricare un’applicazione per pagare le tasse, ma all’interno è contenuto un malware che consente a chiunque l’accesso completo al network aziendale. È quanto denunciato da TrustWave, che ha soprannominato il malware in questione “Goldenspy”. La vittima è un’azienda cliente…

Internet Auto ibride, a maggio il mercato raddoppia nonostante il Covid. Favorevole all’acquisto il 74% degli italiani di Flavio Fabbri Il mercato dell’automobile ha risentito pesantemente della pandemia di Coronavirus, sia a livello nazionale, sia europeo. Il nostro Paese ha visto crollare, o quasi azzerare le nuove immatricolazioni auto, tranne per i veicoli elettrici e ibridi. I dati sulle vendite a maggio delle auto elettriche…

Internet Vodafone, per la prima volta un concerto di musica classica dal vivo trasmesso in streaming 5G di Redazione Key4biz Si inaugura oggi l’iniziativa della Filarmonica della Scala che invade la città con un lungo weekend di concerti nei cortili più belli di Milano. Il ciclo Ouverture – la Filarmonica nei cortili presenta venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 ventiquattro concerti, otto ogni sera alle ore 19.30…

Internet AI Governance: secondo gli Stati Uniti l’Italia ha la strategia più completa di Luca Sambucci The Brookings Institution è un think tank a Washington che ultimamente sta producendo diversi studi sulla governance dell’AI. In un recente articolo tre ricercatori hanno fatto il punto sui piani strategici dei vari Paesi riguardo allo sviluppo…

Telecoms Apple. iOS, OS X: la rivoluzione alla WWDC di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Le rivoluzioni capitano quando meno te lo aspetti, o non sarebbero tali; un cambiamento radicale annunciato con troppo anticipo permette di adattarsi, prendere le misure, fare preparativi. Ma anche quando le sorprese sono già note – è stato così per le novità appena annunciate da Apple alla WWDC,…

Internet Facebook paga l’odio razziale, advertising boicottato negli USA: rischio crollo verticale per il 2020 di Flavio Fabbri Impedire che la piattaforma social sia utilizzata per dividere il Paese, per limitare il diritto di voto, per ridurre gli spazi di democrazia, per fomentare l’odio razziale e la violenza sociale: questo il messaggio che diversi brand, corporation e numerose aziende hanno rivolto a Facebook in questi…

Internet Smart economy, come implementare tecnologie per un’efficace supply chain di Neosperience Team Oggi le supply chain hanno accesso a più informazioni e tecnologie che in qualsiasi altro periodo storico. Perché non approfittarne? Non è più possibile ignorare i vantaggi derivanti dall’adozione di una “digital supply chain”. Il sempre maggiore utilizzo delle smart technologies sta avendo in questi…

Internet L’assistente virtuale e il suo prezioso ruolo nell’era dello smart working di Marzia Rallo – Assistente Virtuale, Social Media Specialist e Digital PR Quando chiedo alle persone se conoscono l’Assistente Virtuale, la maggior parte mi risponde facendo riferimento a vari software installati sugli smartphone, tablet o PC, i quali, tramite comandi vocali, eseguono determinate azioni. La risposta corretta invece è che l’Assistente Virtuale è una assistente…

Telecoms Xiaomi Mi Band 5: cosa cambia rispetto al modello precedente di Silvio Spina SosTariffe.it Questo mese la casa produttrice cinese Xiaomi ha annunciato ufficialmente il successore di uno degli smartband più venduti sul mercato, il Mi Band: giunto alla sua quinta generazione, lo speciale braccialetto arriva con diversi cambiamenti rispetto al modello precedente. Ma che cosa c’è davvero di…

Energia Dove pagare le bollette online e perché può essere più conveniente di Davide Raia SosTariffe.it Uno degli elementi principali legati alla gestione delle proprie forniture di energia elettrica e gas naturale è rappresentato dal pagamento delle bollette. Ogni fornitore segue specifiche tempistiche per quanto riguarda l’emissione delle fatture e gli utenti devono adeguarsi effettuando i pagamenti…