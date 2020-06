Dailyletter n. 3920 del 24 giugno 2020

Telecoms Tim, nubi all’orizzonte. UBS ‘Tempi cupi, ma il peggio deve ancora arrivare’ di Paolo Anastasio “Mala tempora currunt sed peiora parantur” (“Tempi cupi, ma in futuro andrà anche peggio”), questo il titolo alquanto eloquente di un report su Tim realizzato dalla banca svizzera UBS, che peraltro ribadisce il rating “sell”, “vendere” i titoli della compagnia italiana. Le conseguenze si fanno sentire,…

Internet Cloud nazionale invocato da Soro, le condizioni per tenere fuori Amazon, Google e Microsoft di Luigi Garofalo Il cloud nazionale è stato solo annunciato dalla ministra Paola Pisano nel mese di febbraio scorso così il Garante privacy, Antonello Soro, ieri durante la presentazione della Relazione annuale, ha sollecitato il Parlamento e il Governo a non perdere più tempo per la creazione…

Internet eCommerce, quest’anno la pandemia brucerà 190 miliardi di dollari nel mondo di Flavio Fabbri Il 2020 potrebbe essere ricordato come l’anno della definitiva consacrazione dell’ecommerce su scala mondiale. La pandemia di Coronavirus, che ha costretto in casa un quarto della popolazione umana, ha aperto le porte del commercio online a tantissimi nuovi utenti, fidelizzando ulteriormente i…

Internet Trasformazione tecnologica e digitale, bando per le PMI del Sud da 265 milioni di euro di Flavio Fabbri Pubblicato il decreto che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione previste dal nuovo bando “Macchinari innovativi”, che ha l’obiettivo di favorire investimenti di piccole e medie imprese (Pmi) e reti d’impresa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia…

Internet Due anni di GDPR, Commissione Ue ‘Punto di riferimento, ma applicazione va uniformata’ di Paolo Anastasio Il GDPR varato due anni fa sta rispondendo alla maggior parte dei suoi obiettivi, anche se il principale problema resta la sua applicazione uniforme nei diversi paesi membri. In questo due anni è cresciuta la consapevolezza della data protection nella Ue, ma manca ancora una applicazione comune e standard…

Internet Perché il marketing digitale è un vantaggio competitivo di Sara Colnago, Business Competence In periodo estremamente complesso come quello che stiamo vivendo al momento, per molte piccole imprese e attività commerciali si è intensificata la necessità di ampliare il proprio parco clienti. Una delle vie tradizionali del marketing, come gli annunci sulla stampa, volantinaggio o anche grandi…

Internet Rinnovabili in Italia, ogni 10kWh di energia elettrica “pulita” 2 vengono dal sole di Flavio Fabbri Il 2019, in Italia, ha portato all’installazione complessiva di 880 mila nuovi impianti fotovoltaici, 58 mila in più sull’anno precedente. Il dato è del Gestore servizi energetici (Gse) e conferma un incremento di potenza installata di circa +750 MW. Secondo il nuovo Rapporto statistico sul Solare…

Media Bando Media 2020 e industria dell’audiovisivo: l’Ue riparte da affidabilità, trasparenza e digitale di Flavio Fabbri Il Parlamento europeo ha ufficialmente aperto il bando Media 2020, con una dotazione complessiva di 5,15 milioni di euro. Tutti i passaggi necessari per partecipare sono illustrati nel testo online del provvedimento. C’è tempo fino al 31 luglio prossimo per presentare i progetti. Ulteriori indicazioni…

Internet Covid-19, al via le misure straordinarie per lo sport 2020 del Piemonte di Sercam Advisory Il Bando per lo sport della Regione Piemonte è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sotto indicati, sostenute nel periodo previsto dal bando per il loro regolare funzionamento, per l’organizzazione dell’attività e per la fruizione in sicurezza delle sedi, degli impianti…

Media Cosa guardare in TV: “Abbi Fede” di Giorgio Pasotti di Patrizia Romani Originale, divertente e commovente questo “Abbi Fede” diretto da Giorgio Pasotti, alla sua seconda ottima prova di regia, da lui interpretato insieme a Claudio Amendola. Dall’11 giugno disponibile in esclusiva su Raiplay. Il film scritto da Federico Baccomo e Giorgio Pasotti è…

Mappamondo La fibra FTTH di Open Fiber arriva ad Asti di Redazione Key4biz Parte dai quartieri compresi tra Corso Volta, Piazza Campo del Palio e la stazione ferroviaria la nuova era digitale della città di Asti, dove è già disponibile la rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) realizzata da Open Fiber, capace di abilitare velocità di connessione fino a 1 Gigabit…

Mappamondo Asstel, Alessandro Picardi è il nuovo vice presidente. Sostituisce Luigi Gubitosi di Redazione Key4biz Il Consiglio generale di Asstel – Assotelecomunicazioni, associazione di rappresentanza industriale della filiera delle Telecomunicazioni in Italia, ha nominato, su proposta del Presidente Pietro Guindani, Alessandro Picardi Vice Presidente dell’Associazione. Alessandro Picardi, Vice…