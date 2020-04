Dailyletter n. 3880 del 28 aprile 2020

Internet Immuni, Arcuri: “App operativa da maggio”. Ma dovrà piacere ad Apple e Google? di Luigi Garofalo È iniziato il countdown per Immuni. “A maggio la App entrerà con le prime funzionalità, e progressivamente, in tempi ravvicinati, saranno attive anche quelle più vicine al diario clinico”, cioè la connessione con il Sistema sanitario nazionale, ha annunciato oggi in conferenza stampa il Commissario…

Telecoms Andrea Falessi (Open Fiber) ‘La ripartenza passerà anche dalle nostre reti’ di Paolo Anastasio Il ruolo strategico delle nuove tecnologie per la Fase 2, nella consapevolezza che senza reti e servizi digitale il contrasto e la convivenza con il virus sarebbero proibitivi. L’importanza di connessioni in fibra per garantire i servizi che garantiscono la nostra nuova quotidianità, dallo smart working…

Media Copyright: Telegram chiude tutti i canali pirata sotto inchiesta, ecco la lista di Flavio Fabbri A seguito dell’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, che ha decretato il sequestro di numerosi canali Telegram, con l’accusa di violazione del diritto d’autore per diffusione di copie pirata di giornali e accesso abusivo a sistema informatico,…

Telecoms Patuanelli: “Il progetto della rete unica Tim-Open Fiber fondamentale per il Paese” di Luigi Garofalo Il Governo continua a puntare sulla rete unica Tim-Open Fiber “al quale guardo con grande favore: ritengo che sia fondamentale per il Paese”, ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico nell’intervista al Sole24Ore in cui annuncia la creazione di…

Telecoms Jeffrey Hedberg (Wind Tre) ‘Sì al modello wholesale’. Preoccupazione per il rollout del 5G di Paolo Anastasio “Le nostre preoccupazioni sono legate al modello di un operatore integrato verticalmente, chiunque sia, e a quanto ancora durerà questa diatriba (fra Tim e Open Fiber sulla rete unica ndr)”. Lo ha detto l’ad di Wind Tre Jeffrey Hedberg in un’intervista al Sole 24 Ore, aggiungendo che in qualità di clienti…

Cybersecurity Frodi online, in Italia +16 mila domini legati al Coronavirus di Piero Boccellato I criminali informatici non si fermano nemmeno di fronte al Coronavirus. Dall’inizio dell’anno in Italia sono stati registrati 16 mila nuovi domini internet legati al Covid-19, di cui circa il 20% con finalità malevole. È quanto rileva il secondo numero dell’Osservatorio sulla disinformazione online…

Media Covid-19, ma perché i verbali del Comitato Tecnico Scientifico non vengono pubblicati? di Angelo Zaccone Teodosi Ieri pomeriggio, abbiamo partecipato alla tradizionale conferenza stampa del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, affiancato dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro, ed abbiamo posto alcune domande precise, che, ahinoi, ancora una volta, hanno ricevuto…

Media Covid-19, appello di cinema e audiovisivo all’UE: “Sostegno al settore, in ballo ci sono posti di lavoro e investimenti” di Flavio Fabbri Le Istituzioni europee devono trovare tutte le risorse possibili per affrontare l’epidemia di Coronavirus e offrire un sostegno, non solo nell’ambito sanitario, ma anche sociale, economico e industriale. Il comparto cinematografico e audiovisivo si appella a Bruxelles per un intervento urgente, che…

Cybersecurity CyberChallenge.IT, al via il programma di formazione ‘Open’ per 1300 studenti di Redazione Key4biz Il Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) ha messo a punto OpenCyberChallenge.IT: un progetto di formazione alla sicurezza informatica destinato agli oltre 1.300 studenti di università e scuole superiori che si erano candidati per il…

Internet Webinar MailUp, Strategie per gli ecommerce ai tempi del Coronavirus di Flavio Fabbri Il prossimo giovedì 30 aprile, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di webinar di MailUp, questa volta dedicato alle “Strategie per gli ecommerce ai tempi del Coronavirus”. Come partecipare al webinar L’evento sarà condotto da Daniele Rutigliano, consulente e-commerce e…

Media Covid-19, stop fake news: su Tivùsat 20 canali di informazione e filo diretto con la Camera dei Deputati di Flavio Fabbri La disinformazione è dalla parte della pandemia, perché fa crescere la paura, la diffidenza e la tendenza a comportamenti irrazionali e quindi dannosi per sé stessi e la collettività. Per sconfiggere il Covid-19 è fondamentale disporre di fonti di informazione affidabili, accessibili, sicure e…

Internet L’iPhone 5G slitterà ancora di Piero Boccellato Apple ritarderà la produzione dell’iPhone 12 in quanto l’emergenza sanitaria da Coronavirus influisce sulla domanda dei consumatori e interrompe le catene di approvvigionamento globali. Secondo il Walt Stree Journal i nuovi modelli della casa di Cupertino subiranno un ritardo di uno o due mesi, con…

Internet Air Factories, la piattaforma che fornisce ai medici protezioni stampate in 3D di Neosperience Team Air Factories è la prima “fabbrica distribuita” che unisce i 3D maker provvisti di stampanti 3D sparsi su tutto il territorio italiano. È nata a Messina da un’idea del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, dell’incubatore d’imprese Innesta, dello spinoff Smartme.IO e della startup…

Media Il lockdown fa crescere la audience. Effetto boxset per Sky in Uk di Paolo Anastasio La tivù generalista trova nuova linfa, in termini di audience, dalla pandemia che tiene i telespettatori incollati al piccolo schermo. Nel periodo del lockdown, dal 9 marzo al 26 aprile – secondo i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi – Rai, Mediaset e La7 raccolgono una quota di mercato del…

Contributors Covid-19, perché serve un supporto terapeutico alle donne in gravidanza di Barbara Volpi La transizione alla genitorialità è un processo elaborativo complesso che attiva risorse interne e meccanismi mentali profondi non solo nei nove mesi della gravidanza ma anche dopo, nel corso del primo anno di vita del bambino in cui si struttura la relazione affettiva alla base della nuova configurazione…

Internet Donne e Coronavirus. Si può parlare di emancipazione femminile ai tempi del Covid-19? di Giuliana Perrotta, già Prefetto della Repubblica e casalinga di ritorno No, non si può parlare di emancipazione femminile ai tempi del Covid 19, e non solo perché di fronte al rischio della vita, argomenti del genere e di genere, così come qualsiasi discorso rivendicazionista, appaiono perlomeno inopportuni. Ma perché, semplicemente, il Coronavirus ha spazzato…

Internet eCommerce, perché si parla troppo poco di eBay? di Andrea Boscaro – The Vortex In queste settimane, come molti di voi, ho fatto acquisti online, ma mi sono preso a cuore il tranquillizzare i merchant – soprattutto librerie – di spedire ciò che avevo acquistato con comodo, quando le condizioni delle spedizioni avessero salvaguardato la loro serenità e fossero state coerenti con…

Mappamondo Lepida, verso conclusione piano Banda ultralarga per municipi e aree industriali di Redazione Key4biz L’Agenda Digitale Europea e il Piano Nazionale Banda Ultra Larga (BUL) hanno previsto la conclusione delle attività di lavori sulla BUL entro il 2020. Solo 9 mesi ci separano da questa importante e fondamentale milestone: Lepida si avvicina alla fine degli interventi incaricati nell’ambito del Piano…

Mappamondo Sky Sport Uno, una programmazione di sei film per raccontare la vita di grandi atleti di Redazione Key4biz Il mercoledì su Sky Sport Uno, lo sport diventa cinema. Una novità dedicata agli amanti delle grandi storie di sport, per conoscere più da vicino la vita di chi sta dietro alle gesta incredibili che ammiriamo e tifiamo. Sky Sport Uno arricchisce ancora di più il palinsesto con una programmazione speciale…

Mappamondo UniSal, al via la Call for Papers per l’evento del 25 e 26 settembre sull’IA di Redazione Key4biz L’Università Pontificia Salesiana di Roma, per iniziativa della sua Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale, sta costruendo, per le giornate del 25 e 26 settembre 2020, l’evento “Intelligenza Artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali”. In base alla possibilità…

Games Lo sviluppo di WWE 2K21 è stato cancellato di Redazione Eurogamer.it Take-Two ha annunciato che WWE 2K21 non uscirà come previsto. La serie, dopo un capitolo molto criticato dal pubblico e un cambio di sviluppatori, punta al rinnovo. L’annuncio conferma i rumor che davano la serie in procinto di “prendersi una pausa” dopo il divorzio dallo sviluppatore storico Yuke’s…