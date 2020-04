Dailyletter n. 3878 del 23 aprile 2020

Internet I dati di Immuni “in un sistema decentralizzato”. Ma non è stata scelta dal Governo perché conforme al modello centralizzato? di Luigi Garofalo L’app Immuni è stata scelta dal Governo perché basata su un protocollo di contact tracing che, banalmente, chiamiamo A, ma ora leggendo IlSole24Ore si scopre che seguirà il modello B. È il nuovo colpo di scena della saga Immuni, l’applicazione su cui il Governo punta per…

Telecoms Open Fiber riduce il gap dell’Italia nella fibra FTTH di Paolo Anastasio Cresce in Italia la copertura in FTTH e nel 2019 il nostro Paese è il secondo in Europa per incremento annuo in termini assoluti di unità immobiliari passate in fibra fino alle case, con una crescita di 1,5 milioni di unità. Gran parte di questa crescita dipende da Open Fiber. E’ quanto emerge dal report…

Telecoms Tim e Vodafone, chiuso collocamento dell’8% di INWIT per 800 milioni di Redazione Key4biz Dopo l’annunicio flash di ieri sera, Telecom Italia (TIM) ha completato con successo l’operazione di cessione di 41,7 milioni di azioni di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT), pari a circa il 4,3% del capitale sociale della stessa, al prezzo di Euro 9,60 per azione, con cons…

Internet Immuni se usata dal 60% della popolazione sarà efficace al 35% delle sue possibilità di Andrea Rossetti, Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica, Università di Milano-Bicocca Da dove deriva la cifra, il 60%, indicata da più parti come la soglia minima di diffusione dell’app Immuni? Con il collega Federico Cabitza, che di questi argomenti si occupa da tempo, abbiamo formulato un’ipotesi. Partiamo da una definizione data da Luca Ferretti, del Big Data Institute dell’Università…

Telecoms Agcom, il 55% delle connessioni sopra i 30 Mbps nel 2019 di Paolo Anastasio Prosegue il processo di sostituzione delle linee in rame, che sono meno della metà del totale, con tecnologie più performanti, in particolare con l’Fttc (linee miste rame+fibra), tanto che a fine 2019 il 55% delle connessioni a banda larga e banda ultralarga del paese con velocità superiore a 30 Mbps…

Internet L’ANAC avverte, appalti a rischio paralisi a causa del Covid-19 di Linda Bertolucci, esperta in anticorruzione e trasparenza Con l’articolo 103 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), il Governo ha disposto la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data. La ratio della normativa, come si legge nella relazione illustrativa del Decreto, è quella di evitare che la Pubblica…

Internet Covid-19: calano i fatturati, ma un manager su due in Italia aumenterà la spesa in ICT di Flavio Fabbri Il 90% dei dirigenti italiani ha messo in conto un calo del fatturato molto elevato e il 76% stima danni consistenti alle proprie aziende, un dato questo in aumento rispetto ad inizio epidemia di Coronavirus. Misure anti-crisi delle imprese Le misure messe in campo dalle imprese per affrontare…

Internet Immuni: come capire se stiamo facendo la scelta giusta di D&L Net Articolo a cura di Avv. Mario Montano (Esperto in ICT Law – Studio Legale Lisi) Da giorni non si parla d’altro. Il contact tracing entrerà a tutti gli effetti a far parte della strategia nazionale di contrasto all’epidemia, grazie ad un App: “Immuni”, sviluppata dalla software house Bending Spoons…

Internet Sogei punta su 100 giovani diplomati per sviluppare software nella fase 2 del Coronavirus di Luigi Garofalo Sogei si prepara ad affrontare la fase 2 dell’emergenza sanitaria ed economica e punta sulle assunzioni fino a 100 diplomati, under 30, appassionati di informatica, da inserire in settori strategici e in attività inerenti lo sviluppo e il testing di soluzioni e servizi IT e di neolaureati per posizioni…

Internet Spid, ogni settimana erogate 100 mila nuove identità digitali di Flavio Fabbri Durante il mese di marzo si è avuta un’impennata del numero di identità digitali (ID) rilasciate nel nostro Paese. Si è passati da circa 5.900.000 di fine febbraio a 6.300.000 identità digitali attivate al 31 marzo 2020. Complessivamente si sono avute più di 400.000 nuove credenziali erogate dal…

Internet Big Tech ed epidemia, Facebook (+19%) e Amazon (+3%) guidano la carica delle lobby negli USA di Flavio Fabbri Nonostante la crisi terribile che gli Stati Uniti stanno attraversando con l’epidemia di Coronavirus, le grandi corporation dell’high-tech continuano a tessere le fila delle attività di lobbying a Washington, aumentando la spesa. Secondo quando riportato dalla Cnbc, su dati dell’amministrazione federale…

Media Dare senso e valore ai numeri è indispensabile contro il virus di Michele Mezza Mentre prosegue il dibattito intorno alla privacy dell’app Immuni, Microsoft lancia l’attacco contro il monopolio privato dei big data. …

Telecoms 5G, Deutsche Telekom punta a coprire metà della popolazione tedesca entro il 2020 di Paolo Anastasio Coprire in 5G metà della popolazione tedesca entro il 2020. Questo l’obiettivo dichiarato da Deutsche Telekom, che per raggiungere questo obiettivo è già partita con i primi test per sperimentare un sistema che consente di potenziare e procedere con l’upgrading delle antenne esistenti. Il Ceo di Deutsche…

Internet Dark data, cosa sono e quanto ci costano. Dal loro storage 5,8 milioni di tonnellate di CO2 nel 2020 di Flavio Fabbri La corsa all’accaparramento di dati ha portato le aziende (e non solo) ad ampliare al massimo la propria capacità di raccolta ed archiviazione, ma senza la necessaria distinzione tra “dati utili” e “dati inutili”. Molti di questi, infatti, non sono utilizzabili da un’organizzazione per ricavare…

Internet Algorand: una tecnologia Blockchain per l’IT Manager di Sergio Caserta, consigliere del CDTI di Roma, Algorand Ambassador Verso la fine di novembre dello scorso anno venne rilasciata la versione 2.0 di Algorand e da allora si è accelerata la diffusione di questa piattaforma in tutto il mondo e a questo link sono raccolti i principali use case Algorand https://www.algorand.com/use-cases. Anche in Italia si è vista…

Internet Hacker e bug bounty per scoprire gli errori e i bias dell’AI di Luca Sambucci Numerosi ricercatori di intelligenza artificiale hanno fatto tesoro delle lezioni imparate in un altro campo dell’informatica: quello della cybersecurity. Nella sicurezza informatica ormai da molti anni vi sono interi settori dove procedure come gli audit del codice eseguiti da aziende terze,…

Internet PMI e Regione Valle d’Aosta, al via il bando ‘Nessuno sarà escluso’ da 3,5 milioni di Sercam Advisory All’interno di questo nuovo quadro UE, il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta ha approvato la legge regionale n. 4/2020, con la finalità di sostenere le imprese locali colpite dall’emergenza Covid-19. Valle d’Aosta: il bando La legge regionale autorizza la costituzione di un fondo rischi…

Internet Cronache dal futuro. Seoul, rinunciano alla privacy ma temono l’immigrazione di Carlo Raspollini 5 aprile 2021 Sono molto curioso di toccare con mano la realtà di Seul, Corea del Sud. Il Paese che ha fermato il virus prima di tutti. La nazione dove, responsabilmente, sono riprese quasi immediatamente le attività produttive, grazie a diversi fattori, tra cui l’uso di app traccianti, l’esperienza…

Internet Tecnologie 4.0 e PMI: al via il Bando ‘SI 4.0’ da 1,5 milioni di euro di Sara Colnago, Business Competence Se il periodo di crisi spaventa, arrivano in aiuto moltissime iniziative a livello nazionale e regionale per permettere alle piccole e medie aziende di investire nelle tecnologie 4.0. Investimenti per le tecnologie 4.0 In questo modo si potranno ottenere dei concreti supporti per realizzare progetti…