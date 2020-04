Dailyletter n. 3869 del 9 aprile 2020

Media Chiusi in casa, gli italiani guardano la tv (+19%) e fanno la spesa online (+124%) di Flavio Fabbri Dopo un primo momento di smarrimento e paura, gli italiani in quarantena hanno cominciato ad organizzarsi per passare nel migliore dei modi le settimane chiusi in casa per via dell’epidemia di coronavirus. Italiani incollati alla TV Secondo un’indagine appena pubblicata da Gfk, condotta tra il…

Internet Lockdown Italia: Google sa sempre dove siamo e andiamo, anche quando non dovrebbe di Flavio Fabbri L’epidemia di Coronavirus ha imposto in moltissimi Paesi di tutto il mondo una lunga quarantena, con rigide regole di comportamento, dal distanziamento sociale all’uso di dispositivi di protezione personale (le ormai celebri mascherine), fino alla chiusura di esercizi commerciali ed attività economiche…

Telecoms Ibarra (Sky): “Per noi Internet of things evoluzione dopo tv e banda larga” di Luigi Garofalo Sky punta sull’innovazione da sempre. È nel suo Dna. Per questo motivo, mentre sta pianificando il suo debutto come operatore di rete fissa in fibra, guarda già alle prossime sfide tecnologiche, come l’Internet of Things (IoT). ‘Internet of Things, smart home e device saranno fondamentali…

Telecoms 5G FWA e alfabetizzazione: l’impegno di Fastweb per l’emergenza di Paolo Anastasio Di necessità virtù. Volgere in positivo l’emergenza virus, da vedere come un’occasione per colmare il gap digitale dell’Italia. Il nostro paese è da sempre agli ultimi posti del DESI, l’indice europeo di digitalizzazione che ci vede in coda per digital skill, uso di Internet, pagamenti digitali, eCommerce…

Cybersecurity Coronavirus, come difendersi dai principali vettori di attacco hacker di Pierguido Iezzi Non è una novità purtroppo, potreste aver già letto di come i Criminal Hacker stiano capitalizzando la pandemia di coronavirus in corso nel tentativo di infettare i computer e dispositivi mobile con malware o anche solo di portare a termine vari tipi di truffe. Criminal hacker e Covid-1…

Media Pirateria audiovisiva. Stan McCoy (MPA EMEA): “Servono approcci proattivi per affrontare il problema su tutti i livelli” di Flavio Fabbri Il blocco dei siti per contrastare la pirateria è uno strumento rapido ed efficace già utilizzato in 34 Paesi in tutto il mondo. Nella sua audizione del 10 marzo scorso di fronte alla Commissione Giudiziaria del Senato degli Stati Uniti (Sottocommissione per la Proprietà Intellettuale), Stan McCoy,…

Internet Di Zoom non si fida neanche il ministero degli Esteri tedesco: “limitato l’uso per motivi di sicurezza” di Luigi Garofalo Non scatta subito il ban “perché è ampiamente utilizzato dai partner internazionali”, ma è una forte presa di posizione quella del ministero degli Esteri della Germania che ha deciso di limitare ai dipendenti l’uso di Zoom per motivi di sicurezza. “Sulla base dei resoconti…

Media Poche soluzioni e tanta confusione dal gruppo di esperti della ministra Pisano di Michele Mezza Mentre negli Stati Uniti si usa Google per tracciare il virus, in Italia si ignora completamente la risorsa dei service provider e invece qualcuno cerca di tracciare l’informazione: perché? …

Cybersecurity Come funziona Anubis, il malware che sfrutta l’INPS come esca di Piero Boccellato I Criminal Hacker stanno prendendo di mira l’INPS. Ma non riguarda il sito ufficiale dell’ente nazionale italiano, ma vere e proprie truffe utilizzando l’ente previdenziale italiano come esca. La denuncia dell’INPS Due giorni fa, l’Istituto guidato da Pasquale Tridico, ha comunicato ai propri…

Internet Lockdown, in Italia +68% di visite ai siti di news. Primo Paese in Europa di Piero Boccellato Siti News: aumento di visite in tutta Europa Boom di accessi in tutta Europa per i siti di informazione e news. La ridotta gamma di attività all’aperto o offline, insieme alla voglia di conoscere in tempo reale tutti gli aggiornamenti riguardo l’emergenza Coronavirus. Lo conferma Comscore,…

Internet Gdpr: Lepida Dpo per 240 enti in Emilia Romagna. Attiva la versione 2.0 di RecordER di Flavio Fabbri L’introduzione del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati o General data protection regulation (Gdpr), avvenuta ufficialmente il 25 maggio 2018, ha consentito agli Stati membri dell’Unione europea di fissare i principi guida nel trattamento dei dati personali, quindi il potenziamento…

Telecoms Foxconn comincerà a produrre respiratori dove si fabbrica l’iPhone di Paolo Anastasio Foxconn, il principale fornitore di componenti per la fabbricazione di iPhone, vuole cominciare a produrre respiratori. Lo ha detto l’amministratore delegato di Medtronic alla Cnbc, annunciando l’accordo siglato fra le due aziende per cominciare a produrre respiratori nel giro di 4-6 settimane nella…

Internet Come sostenere la ricerca su Covid-19? Semplicemente dormendo e con DreamLab di Redazione Key4biz Fondazione Vodafone e Imperial College di Londra uniscono le proprie forze per combattere il coronavirus e lanciano un nuovo progetto che permette a chiunque abbia uno smartphone di dare un contributo concreto, semplicemente dormendo. Grazie a DreamLab, l’app gratuita…

Internet Covid-19, prestiti alle microimprese lucane per il contrasto alla crisi di Sercam Advisory La Regione Basilicata, ha istituito con DGR n. 197 del 20/03/2020 lo Strumento Finanziario “Fondo piccoli prestiti per il rafforzamento e la crescita delle imprese della Basilicata” per contrastare fenomeni di restringimento dell’offerta di credito (credit crunch) alle microimprese con sede operativa…

Mappamondo Online guida per operatori sanitari per proteggersi e gestire l’emergenza Covid-19 di Redazione Key4biz È online il corso di formazione gratuito, con direzione scientifica a cura dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dedicato a tutto il personale infermieristico italiano sulle procedure richieste per la gestione di Covid-19. Il corso – disponibile sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini…

Mappamondo Nasce Sky Primafila Premiere, arrivano i film che non abbiamo potuto vedere al cinema di Redazione Key4biz In questa fase d’emergenza nazionale dovuta al diffondersi del Covid-19 nel nostro Paese, siamo tutti chiamati a rimanere a casa. Per poter dare la possibilità di vedere nuovi film inediti, Sky lancia il servizio Sky Primafila Premiere che permetterà a tutti i clienti Sky satellite e fibra di noleggiare…