Dailyletter n. 3865 del 3 aprile 2020

Il 1° d’aprile (sembra uno scherzo e, invece, no), il sito INPS è andato in palla e, per giunta, chi era riuscito ad accedere ha potuto vedere dati di altri utenti. Sovraccarico e attacchi hacker, ha dichiarato il Presidente Pasquale Tridico in interviste al limite del “balbettante”. Subito dopo,…

Il ritiro da parte di Lega e M5S dell’emendamento all’articolo 82 del decreto ‘Cura Italia’ per il blocco della portabilità durante l’emergenza virus piace ai consumatori, che considerano il mantenimento della possibilità di cambiare operatore una fondamentale premessa di libertà per la concorrenza…

Per la prima volta Sky TG24 trasmette in diretta un’edizione di un telegiornale generalista condotta interamente dall’anchor nella sua abitazione: nasce Sky TG24 – Sky a casa. L’iniziativa ha preso il via venerdì 3 aprile con la conduzione di Fabio Vitale, a cui si alterneranno…

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare più volte anche su queste colonne, la pandemia sta producendo una serie di conseguenze a cascata, in una sorta di inquietante effetto-domino, pure nel sistema culturale e mediale. Tralasciamo la crisi verticale dei fatturati delle industrie dell’immaginario…

Quando la situazione è difficile, ci si consola come può: anche ora, con app, meme e video divertenti di ogni tipo aiutano a distrarsi un po’ dalla pandemia, e una consistente maggioranza di questi ha come bersaglio le videoconferenze, rese obbligatorie dallo smart working e dalla didattica a distanza….