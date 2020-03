Dailyletter n. 3862 del 31 marzo 2020

Telecoms Covid-19, emendamenti Lega e M5S: “Stop a portabilità telefonia fissa e mobile”. Se hai Internet lento non puoi cambiare operatore di Luigi Garofalo “Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi TLC devono astenersi da realizzare compagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedano la portabilità del numero, qualora ciò implichi la necessità degli utenti…

Telecoms Fastweb contro l’ipotesi di stop a migrazione e portabilità del numero di Paolo Anastasio Fastweb si schiera contro la proposta di bloccare le procedure di migrazione e di portabilità del numero, avanzata in queste ore al Senato in alcuni emendamenti al decreto Cura Italia da Matteo Salvini, segretario della Lega, e dal senatore del M5S Mauro Coltorti. La misura Una misura avanzata,…

Internet Covid-19, i nomi dei 74 componenti del gruppo che proporrà al Governo soluzioni tecnologiche data driven di Luigi Garofalo A 4 giorni dall’annuncio dell’inizio dei lavori del gruppo multidisciplinare di 74 persone, sono stati comunicati ufficialmente i nomi dei componenti ed i criteri utilizzati per selezionarli. Perché solo ora? Oggi il Decreto ministeriale di nomina è stato firmato dalla ministra Paola Pisano. “Il Gruppo…

Telecoms Huawei, ricavi globali +19% nel 2019 ma futuro incerto. Luigi De Vecchis ‘5G in Italia non sta rallentando’ di Paolo Anastasio Huawei ha chiuso il 2019 con ricavi da smartphone e altri prodotti, fra cui le apparecchiature di rete 5G di mezzo mondo, in aumento del 19% nonostante le sanzioni che pesano sull’azienda cinese da parte del Governo americano. Ma l’azienda lancia l’allarme dovuto al contesto globale, definito “più…

Internet A me interessa molto il futuro, è lì che passerò il resto della mia vita di Luca Tomassini, Presidente e Ad del Gruppo Vetrya È difficile in questi giorni pensare al futuro. In questo momento ci viene molto più naturale guardare al passato, alla vita che ci siamo lasciati alle spalle solo pochi giorni fa, e che già sembra così lontana, quasi irraggiungibile. Più che domandarci se mai tornerà, tuttavia, è utile in queste…

Telecoms Banda larga, Mirella Liuzzi ‘5 milioni per catasto reti e 15,9 milioni per WiFi Italia’ di Redazione Key4biz “Alla luce dell’emergenza Coronavirus sono sempre più importanti e strategici gli interventi per aiutare i Comuni nella realizzazione di reti in fibra ottica e nel miglioramento delle connessioni per i cittadini grazie a reti libere e diffuse sul territorio”. Comincia così il post su Facebook pubblicato…

Cybersecurity World Backup Day, l’importanza di proteggere i propri dati personali (Video) di Piero Boccellato Ogni anno il 31 marzo, si celebra la giornata di sensibilizzazione chiamata World Backup Day. Una giornata importante perché ci ricorda che perdere dati e informazioni personali è più facile di quanto si creda. World Backup Day: i numeri Ogni minuto vengono persi nel mondo 113 telefoni, il 30%…

Internet Coronavirus, Alberto Contri (IULM): ‘Overdose informativa in Tv, serve equilibrio’ di Redazione Key4biz Mentre l’infezione da Coronavirus sta arrampicandosi verso il picco nelle regioni del nord Italia, l’argomento impazza a tutte le ore del giorno in telegiornali, talk show, speciali, programmi di intrattenimento, offrendo a conduttrici, conduttori, anchor man e woman, l’opportunità di maneggiare un…

Telecoms #BackOnTrack, la app di Netalia per combattere il virus di Paolo Anastasio Si chiama #BackOnTrack la app per smartphone per contrastare il contagio, presentata dal raggruppamento di imprese che comprende il cloud service provider tutto italiano Netalia e il system integrator Italtel in risposta alla call del MID. Una app a basso costo, nel rispetto della normativa vigente…

Telecoms Covid-19, anche Germania si pensa ad un’app traccia spostamenti di Flavio Fabbri Sono giorni che in Italia si parla dell’opportunità di sfruttare la tecnologia, di cui già disponiamo, per controllare e studiare gli spostamenti delle persone, fuori dal proprio domicilio, con l’obiettivo di contrastare l’epidemia e ridurre i contagi. La stessa Organizzazione mondiale della sanità…

Internet Covid-19, Ford e GM produrranno 50mila ventilatori polmonari in 100 giorni di Piero Boccellato Superata la Cina e l’Italia con 153mila casi positivi di coronavirus, gli Stati Uniti si preparano ad aumentare la produzione di ventilatori polmonari e posti letto in terapia intensiva. Ford Motor prevede di costruire ventilatori medici in uno stabilimento di produzione di componenti auto nel Michigan…

Cybersecurity Videocalling, guida all’utilizzo sicuro di Zoom di Pierguido Iezzi Il Coronavirus ha forzato tutti on-line, volenti o nolenti, e dalla remotizzazione generalizzata di tutto il Paese è uscito a testa alta Zoom. Il software di video-Conferencing al momento sta vivendo una popolarità mai riscontrata; andando a soppiantare anche il più classico e conosciuto Skype. Zoom:…

Internet Osservatorio statistico 2020 di MailUp, cresce l’email marketing in Italia di Flavio Fabbri Pubblicata l’edizione 2020 dell’Osservatorio statistico, documento realizzato a partire dall’analisi di quasi 14 miliardi di email inviate durante tutto l’anno passato. Si tratta delle email spedite dalle aziende e dai professionisti che utilizzano la piattaforma MailUp. Dai risultati raccolti…

Internet Sos Dpo, il podcast quotidiano rivolto ai data protection officer e consulenti privacy di Luigi Garofalo Aveva detto che “Il DPO lavora di più in quest’emergenza da Covid-19”, così Matteo Colombo, presidente di ASSO DPO, ha lanciato ‘SOS DPO’, il podcast quotidiano rivolto ai data protection officer e consulenti privacy. “In questi giorni di lavoro frenetico in smart working ho voluto…

Internet Robot in ospedale contro il covid-19, la Cina fa acquisti in Danimarca. Mercato aperto anche all’Italia di Flavio Fabbri L’epidemia di coronavirus, che sta costringendo alla quarantena centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, ha richiesto la mobilitazione senza precedenti, nel settore sanitario, di personale, servizi e tecnologie avanzate, nella speranza di riuscire a fermare la sua diffusione nel più breve…

Internet Smart working, aiuti economici nei piccoli comuni del Lazio. Come richiederli di Sercam Advisory La Regione Lazio ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse, rivolto ai piccoli Comuni del Lazio, con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti, nonché ai Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che intendono accedere…

Mappamondo Covid-19, Sky accende 2 nuovi canali cinema gratis per tutti i clienti di Redazione Key4biz Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Cinema…

Mappamondo Phishing, attenti alle false email sui “rimborsi fiscali 2019” di Redazione Key4biz In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate. Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il…

Mappamondo Terremoto, avviate in Emilia Romagna le prime pratiche tramite Accesso unitario di Redazione Key4biz Dal 30 gennaio 2020 i Comuni dell’Unione Valle Savio ricevono le pratiche sismiche di edilizia residenziale e produttiva tramite Accesso Unitario. Si tratta di un passo importante nella realizzazione degli obiettivi della Piattaforma di Accesso Unitario: l’omogeneità dei servizi sull’intero territorio…

Games Debutto stellare per Mount & Blade 2: Bannerlord di Redazione Eurogamer.it Mount & Blade 2: Bannerlord, disponibile da ieri in accesso anticipato, ha fatto registrare un picco di 178.562 giocatori in contemporanea, finora cifra maggiore dell’anno su Steam. Per fare un paragone, un titolo popolarissimo come Doom: Eternal, uscito il 20 marzo, si è fermato a “soli” 104.891…