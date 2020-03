Dailyletter n. 3858 del 25 marzo 2020

Telecoms ‘Rete Tim solida’. Ma quale potenziamento dei cabinet in aree nere e grigie? di Paolo Anastasio La rete di Telecom Italia è “molto solida e stabile e può reggere senza problemi il traffico aggiuntivo” provocato dal lockdown imposto dal governo per affrontare l’emergenza coronavirus. Lo ha detto l’amministratore delegato Luigi Gubitosi in un’intervista al Corriere della Sera, precisando che il…

Telecoms Salvo Ugliarolo (Uilcom Uil) ‘Sospendere portabilità e passaggi SIM per l’emergenza virus. Il Governo ci incontri dopo la crisi’ di Paolo Anastasio Sospendere fino al termine dell’emergenza virus i passaggi delle SIM e le portabilità, e dare invece il maggior sostegno possibile a chi deve fare nuove attivazioni di connessioni e a chi deve rafforzarle, passando dall’Adsl alla fibra mista rame (FTTC) o ancor meglio alla vera fibra (FTTH). E’ questo…

Internet Fabio Nicolai (Enac): “Droni anti Covid-19 per il bene di tutta la comunità” di Luigi Garofalo Anche i droni in volo per consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale con l’obiettivo di contrastare Covid-19. Ma quali prescrizioni devono essere rispettate e come spiegare alle persone quest’ulteriore misura per fronteggiare l’emergenza? Lo abbiamo…

Internet Disney+ cede i dati di navigazione degli utenti a 164 società per proporre poi pubblicità. Come disattivare il tracciamento di Luigi Garofalo Come molti italiani, sono andato sul sito di Disney+, perché da ieri è disponibile anche in Italia. Successivamente, navigando sui social sono stato, letteralmente, bombardato da annunci pubblicitari del servizio streaming a pagamento della Walt Disney Company. Il motivo? Il…

Internet Coronavirus, perché così pochi casi in Russia, Africa e India? di Alessio Frugiuele Da quando la pandemia di Coronavirus è iniziata a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019, il virus si è diffuso in oltre 160 paesi. In alcuni di essi si sono verificate gravi epidemie, tra cui Cina, Corea del Sud, Italia, Iran, Spagna e Francia, in altri, come Stati Uniti e Regno Unito, si registrano un…

Internet Facebook, in Italia +1000% di videochiamate su Messenger e WhatsApp. Zuckerberg: ‘Si rischia la fusione dei server’ di Piero Boccellato Tutti a casa. Tutti a videochiamare amici e parenti. Da quando il Coronavirus ha colpito l’Italia, le chiamate di gruppo su Messenger e WhatsApp sono aumentate, in termini di tempo, di oltre il 1.000%. Facebook, WhatsApp e Instagram: traffico +70% In questo post, firmato da due vicepresidenti,…

Internet Trasporti green e digitalizzati, nuovo bando per le regioni del Sud da 480 milioni di euro di Flavio Fabbri Trasporti innovativi, sostenibili a livello ambientale e caratterizzati da un alto contenuto tecnologico, sono questi i requisiti per partecipare al nuovo bando del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) da 480 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a progetti di “digitalizzazione…

Media Angelo Borrelli ha la febbre. Cresce la confusione informativa sul Covid-19 di Angelo Zaccone Teodosi Alle ore 15 di oggi mercoledì 25 marzo, l’Ufficio Stampa del Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un comunicato che annunciava che il Capo Dipartimento Angelo Borrelli aveva accusato sintomi febbrili ed aveva quindi lasciato la sede della Protezione Civile… Naturale sorge il quesito:…

Cybersecurity Cybercrime e coronavirus, l’Oms sotto attacco hacker di Alessio Frugiuele La pandemia di COVID-19 aumenta il rischio di attacchi informatici. Mentre il mondo è concentrato sulla minaccia sistemica rappresentata dal coronavirus, i criminali informatici di tutto il mondo sono senza dubbio pronti a capitalizzare la crisi, lanciando un diverso tipo di minaccia invisibile e…

Media Lettera aperta al Governo italiano e alle Istituzione Europee. Facciamoci dare i dati della rete di Michele Mezza, Marco Mele, Lazzaro Pappagallo, Giorgio Balzoni, Alessio Buzzanca, Vanna Palumbo, Morena Mancinelli, Paola Bergami, Vincenzo Campo, Mario Fatello, Renata Palma Siamo un gruppo di giornalisti, che vuole aggiungersi allo sforzo del paese contro il contagio. Abbiamo capito che proprio il nostro mondo, quello delle informazioni e delle relazioni digitali, è oggi il terreno di battaglia principale. Vogliamo mettere a disposizione del paese l’esperienza di…

Telecoms La Commissione Ue vuole usare i dati delle telco contro il coronavirus di Paolo Anastasio Thierry Breton, il commissario Ue al Mercato Interno, ha chiesto in videoconferenza ai principali operatori Tlc europei di condividere i loro dati con i ricercatori impegnati nella lotta al Covid-19. Fra i destinatari dell’appello di Breton fra gli altri Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia, e…

Media “Senza uscire di casa”, tivùsat potenzia l’assistenza in rete ai propri clienti di Flavio Fabbri L’impossibilità di uscire di casa, l’estensione della quarantena per l’epidemia di coronavirus e le stringenti regole di comportamento decise dal Governo, hanno spinto tivùsat a potenziare tutti i servizi online e telematici a disposizione per venire in contro alle esigenze dei propri clienti. Quattro…

Internet Consegna della ricetta medica elettronica, via libera dal Garante privacy di Flavio Fabbri Ridurre gli spostamenti, evitare i contatti e tenere la distanza sociale, il Governo e il ministero della Salute hanno annunciato nei giorni scorsi la misura volta a consentire a tutti di ottenere una ricetta medica elettronica in via esclusivamente digitale, online e via telefono (anche sms e…

Contributors Covid-19, continuare a essere attivi per tutelare la salute fisica e mentale di Barbara Volpi Ci sentiamo impotenti, non possiamo reagire se non stando chiusi in casa e anche se fino a poco tempo fa, per alcuni di noi, questo era un desiderio, oggi con il passare dei giorni sono in molti a percepire stati d’ansia, malumori, rabbia, veri e propri attacchi di panico per il fatto di sentirsi chiusi…

Media Sky Arte da oggi gratis in streaming di Redazione Key4biz Proseguono le iniziative di Sky per l’emergenza Covid-19. Dopo aver offerto la possibilità agli abbonati via fibra e satellite di fruire senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto e ai clienti con tutti i pacchetti l’opportunità di vedere via via…

Internet Vodafone, con uno spot realizzato da remoto, lancia campagna fondi per la Croce Rossa (Video) di Redazione Key4biz “Anche quando non possiamo stare vicini, possiamo essere insieme”. È questo il messaggio della nuova campagna Vodafone, on air sulle principali emittenti televisive e su canali digital e social. L’emergenza che stiamo vivendo in questo periodo ha reso più che mai…

Smart City Smart Village, aperta la call europea sull’innovazione locale di Flavio Fabbri C’è tempo fino al 5 maggio 2020 per partecipare al bando europeo “Smart Village”, finanziato dalla Commissione europea (DG Agri) e coordinato da E40 Group. L’obiettivo dell’iniziativa, che avrà durata di due anni mezzo, è individuare e supportare 12 Comuni con adeguate potenzialità di innovazione,…

Media ‘Doc’, al via domani la 1^ puntata della fiction basata su una storia vera di Piero Boccellato Sarà trasmessa domani su Rai 1 (canale 101 di Tivùsat) la prima puntata della serie Tv Doc – Nelle tue mani, la nuova fiction ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, primario al Pronto Soccorso di Codogno. Attualmente impegnato in prima linea nell’emergenza sanitaria causata dal…

Smart City Riscaldamenti domestici, generano il 60% delle emissioni di PM10. E infatti l’inquinamento torna a salire di Flavio Fabbri Nei giorni scorsi ci eravamo illusi che, almeno dal punto di vista della qualità dell’aria che respiriamo, la quarantena indotta dall’epidemia di coronavirus avesse potuto darci una mano nel ridurre i livelli generali di inquinamento. Alcuni dati preliminari avevano avvalorato tale ipotesi. Lo stesso…

Internet Cinema e Tv, fondi per le imprese di produzione audiovisiva di Sercam Advisory Il Bando supporta le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con l’obiettivo di favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione attraverso: il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che…

Energia Fine mese invernale sull’Italia. Previsioni per domani (Video) di Centro Meteo Italiano Negli ultimi giorni del mese di marzo i principali modelli confermano condizioni meteo invernali su buona parte dell’Europa: aria fredda di origina artica si metterà in marcia verso l’Europa scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone che stazionerà sull’oceano nord-Atlantico. Aumenta di…

Mappamondo Open Fiber, 5mila case coperte in FTTH a Catanzaro di Redazione Key4biz Open Fiber è in prima linea nella digitalizzazione del Paese. L’azienda prosegue perciò nella sua azione, a maggior ragione in questi giorni di emergenza nazionale, per attivare connessioni su rete FTTH a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Attività che procede nello scrupoloso rispetto dei…