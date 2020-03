Dailyletter n. 3851 del 16 marzo 2020

Internet Decreto ‘Cura Italia’, lo smart working diventa ordinario nella PA fino alla fine del virus di Luigi Garofalo È una rivoluzione digitale nella Pubblica amministrazione. Il lavoro agile diventa la modalità ordinaria nella Pubblica amministrazione fino alla fine dell’emergenza Coronavirus. È una delle misure adottate nel decreto-legge ‘Cura Italia’ varato oggi dal Governo. Nel dettaglio è stabilito che “fino…

Telecoms Decreto ‘Cura Italia’, le telco arruolate per contrastare il virus di Paolo Anastasio Misure speciali per gli operatori di telecomunicazioni e i service provider in tempi di coronavirus. Sono quelle contenute nell’articolo 79 del decreto “Cura Italia” appena emanato dal Consiglio dei Ministri, che attribuiscono alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di…

Internet Coronavirus, Soro: ‘Limiti alla privacy ma solo per l’emergenza e sotto il controllo della Protezione Civile’ di Redazione Key4biz “Le emergenze limitano naturalmente tutte le libertà: penso al blocco della libera circolazione addirittura su scala nazionale alla quale ci siamo giustamente adeguati. Una compressione della libertà così forte probabilmente nel nostro Paese non l’avevamo mai verificata e penso quindi che il diritto…

Internet Emilio Tosi (Università Bicocca): “Il Parlamento può introdurre geolocalizzazione per i positivi al virus, ma no al tracciamento di massa” di Luigi Garofalo Dopo l’esperienza della Corea del Sud in cui le autorità sanitarie possono controllare attraverso un’app, che sfrutta il Gps dello smartphone, il rispetto della quarantena dei contagiati, c’è chi vuole introdurre la “sorveglianza sanitaria di massa” il “contact tracing” anche in Italia sul modello coreano….

Internet Su Amazon ed eBay bloccate 36 vendite di mascherine e gel con prezzi aumentati fino al 1000% di Luigi Garofalo Operazione del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche che, all’esito di una specifica attività di monitoraggio della Rete in relazione all’attuale emergenza dovuta alla diffusione del…

Telecoms Piano BUL aree bianche, Anci a Paola Pisano ‘Accendere fibra spenta e voucher subito contro il virus’ di Paolo Anastasio L’emergenza Coronavirus ha fatto lievitare da un giorno all’altro il ricorso a smart working e didattica a distanza in tutto il paese. Le reti sono sotto stress, con un aumento del traffico su fisso compreso fra il 20% e il 50%. Mezzo paese resta a casa, con un numero stimato in 5 milioni di lavoratori…

Telecoms 5G Fwa, partnership Open Fiber-Linkem per colmare il digital divide nelle aree rurali e isolate di Luigi Garofalo Open Fiber e Linkem hanno siglato un accordo per realizzare un progetto di sperimentazione sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) nella banda di frequenze 3,5 GHz, di cui Linkem è assegnataria e che è riconosciuta a livello internazionale tra le bande pioniere per lo sviluppo del 5G. In…

Cybersecurity Il Governo estende il Golden Power a tutte le aziende strategiche quotate in Borsa di Luigi Garofalo Il Governo ha già attivato il Golden Power, lo scudo statale, su tutte le aziende strategiche quotate in Borsa, per evitare scalate ostili e il rischio che finiscano in mano straniere. Lo ha appreso milanofinanza.it da fonti autorevoli. Su un pacchetto di aziende che vale oltre 200 miliardi di euro…

Internet Per curare le pandemie investire anche sulle deep tech (i nuovi Google, Apple, e Facebook) di Luigi Garofalo Chi sarà il prossimo gigante tecnologico? Guardando i finanziamenti di molti venture capital si potrebbe rispondere non più i GAFAM, (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), ma le deep tech. Ossia le tecnologie che si basano su scoperte scientifiche o innovazioni ingegneristiche in grado di trovare…

Internet Startup e Pmi tecnologiche contro il coronavirus, bando Ue da 164 milioni di euro di Flavio Fabbri Startup e piccole e medie imprese (Pmi) innovative europee possono proporre soluzioni tecnologiche avanzate, contro la pandemia che sta flagellando il vecchio continente, partecipando alla call della Commissione europea che si chiuderà il 18 marzo. Per i progetti di contrasto e contenimento del…

Internet Smart working, 4,5 milioni dalla Regione Lombardia di Labor Project Nell’ambito delle misure adottate dal Governo italiano per il contenimento e la gestione dell’emergenza dovuta all’epidemia da COVID-19 (Coronavirus), il DPCM dell’11 marzo 2020 raccomanda il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte…

Internet Liguria, al via i sostegni alle famiglie con figli per l’emergenza Covid-19 di Sercam Advisory La misura è stata attivata dalla Regione Liguria per fornire un primo sostegno economico alle famiglie con figli di età inferiore a 15 anni, impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza…

Internet Welfare digitale in Emilia Romagna, Lepida lancia il design-thinking di Flavio Fabbri Mettere a disposizione strumenti efficaci e rapidi per giungere a una veloce e precisa “prototipazione” di servizi digitali innovativi in ambito welfare, questo l’obiettivo di Lepida che sul territorio dell’Emilia Romagna sta proponendo un approccio definito “design-thinking” (DT). Lepida sul…

Internet IA, Neosperience lancia l’iniziativa Defeatcovid19 di Redazione Key4biz Individuare risposte tecnologiche che siano di supporto alle strutture sanitarie e ai medici nella lotta contro il coronavirus. E’ questo l’obiettivo di #defeatcovid19, iniziativa lanciata da Neosperience, rivolta a tutte le aziende e i professionisti che si occupano di intelligenza artificiale….

Contributors Covid-19, i nostri ragazzi sono pronti all’alfabetizzazione digitale? di Barbara Volpi Non potevamo immaginare che la verifica del nostro stato del nostro avanzamento tecnologico e della sua qualità avvenisse in un momento così drammatico e soprattutto in una modalità di urgenza così tempestiva. Di fronte alle catastrofi si fa appello a quanto si è appreso fino a quel momento, agli…

Telecoms Apple multata per 1,1 miliardi di euro dall’Antitrust francese di Flavio Fabbri L’Antitrust francese ha inflitto ad Apple una multa da 1,1 miliardi di euro per comportamento anticompetitivo nei confronti dei rivenditori indipendenti. È quanto annunciato oggi dall’Autorité de la concurrence. Nella decisione dell’Autorità nazionale transalpina ha pesato il comportamento della…

Telecoms 5G, connessioni globali al 20% del totale nel 2025 di Paolo Anastasio Oggi come oggi, le connessioni 5G restano una frazione della torta di connettività rispetto al 4G e alle generazioni precedenti. Ma il 5G sta piano piano prendendo piede ed è attivo in 24 mercati globali. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale sullo stato dell’economia mobile 2020 realizzato dalla GSMA…

Internet Bitcoin, mancato l’aggancio al covid-19: perso il 40% in una settimana di Flavio Fabbri La pandemia coronavirus sta letteralmente affossando le borse internazionali, in particolare quelle europee, americane e dell’estremo oriente. Le decisioni della Banca centrale europea e della Fed americana non hanno aiutato, anzi, dopo le affermazioni sullo spread della Presidente Christine Lagarde…

Internet Chiusi in casa? Ecco 5 libri su futuro e intelligenza artificiale di Luca Sambucci Se in questo periodo siete in “smart working” a casa e riuscite a recuperare un po’ di tempo, magari perché siete stati costretti a toglierlo dalla socializzazione o più semplicemente dal tragitto casa-lavoro, potrebbe essere l’occasione buona per leggere qualche libro sull’intelligenza artificiale….

Mappamondo Fastweb dona 300mila euro per l’emergenza sanitaria di Redazione Key4biz Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sostenere il sistema sanitario nazionale Fastweb ha deciso di donare 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in questo momento si trovano in prima linea per fermare la diffusione del virus: l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’IINMI…