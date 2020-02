Dailyletter n. 3835 del 21 febbraio 2020

Internet Cloud nazionale. Dalla montagna dei paroloni sull’innovazione, al topolino del marketing a favore dei Big Tech di Raffaele Barberio A meno di 24 ore dalla intervista della ministra Paola Pisano al Sole24Ore (sulla quale abbiamo commentato con apposito editoriale) il blog del team digitale su Medium rincara la dose, togliendo ogni equivoco e confermando tutti quegli aspetti che, dal nostro punto di vista consideriamo nefasti. Il…

Internet Cloud nazionale, alcune sfide tecnologiche e normative per realizzarlo di Luigi Garofalo Una piattaforma multicloud. Così potrebbe essere l’infrastruttura del cloud nazionale annunciato da Paola Pisano per mettere in sicurezza i “dati critici” del Paese come li ha definiti la ministra. Il punto è che questa classificazione di “dati critici” non corrisponde ad alcuna indicazione ufficiale…

Internet L’eCommerce in Italia supera i 41,5 miliardi di euro. Ma le PMI come sono messe? di Neosperience Team Il mercato dell’eCommerce in Italia è in crescita. Nel 2018, il valore del fatturato nel Bel Paese è stato stimato in 41,5 miliardi di euro, con una crescita del 18% sul 2017. Nel 2019, anche se i dati non sono stati ancora resi pubblici, le ultime informazioni confermano una crescita in linea con…

Internet IoT, Francesco Camarda (Vodafone): ‘I vantaggi, a prova di privacy, del nuovo ecosistema Smart Home’ di Luigi Garofalo Oggi a Milano Vodafone Italia ha presentato V-Home Mini by Vodafone, una soluzione per il controllo, la domotica e l’automazione per un ecosistema di prodotti connessi per la Smart Home. I dispositivi connessi possono arrivare anche a 1.000. A Francesco Camarda, manager consumer IoT di Vodafone…

Media La Rete in Italia fra web tax e neo-colonialismo digitale di Angelo Zaccone Teodosi Ieri pomeriggio, giovedì 20 febbraio 2020, la “Sala Zuccari” del Senato della Repubblica ha curiosamente ospitato due iniziative in ambito “mediologico”, pur indipendenti tra loro: la mattina, la presentazione del 16° Rapporto Censis sulla Comunicazione ed il pomeriggio il convegno “Over the Tax. Impunità…

Telecoms Banda ultralarga, Capitanio (Lega): “Nel Milleproroghe puntiamo alla vera integrazione tra fibra e FWA” di Paolo Anastasio “Con l’odg della Lega al Milleproroghe apriamo finalmente la strada verso la vera integrazione tra fibra ed Fwa per colmare il disastroso ritardo nell’attuazione della strategia nazionale per la banda ultralarga. E’ positivo che dopo un primo parere negativo, il Governo abbia rivisto la propria posizione…

Internet Robot industriali, 2 milioni di nuove installazioni nel mondo entro il 2022 di Flavio Fabbri L’industria mondiale conterà 2 milioni di nuove installazioni di robot tra il 2020 ed il 2022, secondo le ultime stime dell’Ifr, l’International federation of robotics. Una nuova generazione di automazione e allo stesso tempo un nuovo modello di produzione industriale e flessibilità di mercato. “La…

Internet Mobilità elettrica, audizione Arera: “Sistemi di ricarica e accumulo smart per stabilizzare la rete” di Flavio Fabbri L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha presentato una memoria in audizione alla Camera dei Deputati, davabnti alla Vi Commissione Finanze, contenente alcune considerazioni in tema di mobilità elettrica, con particolare riguardo all’efficienza e alla sostenibilità dello sviluppo…

Internet Coronavirus abbatte di oltre il 25% le emissioni di CO2 in Cina di Flavio Fabbri Fabbriche chiuse, trasporti fermi o quasi, attività umane ridotte al minimo, ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per decretare una crisi economica e allo stesso tempo per rilevare una significativa riduzione di emissioni di diossido di carbonio, la famigerata CO2. Situazione Secondo stime…

Internet Coronavirus, tagliata del 10% la produzione di batterie per auto elettriche in Cina per il 2020 di Flavio Fabbri La chiusura delle grandi fabbriche che producono sistemi di accumulo e batterie e il conseguente drastico contenimento dei trasporti, come misura estrema per contenere in Cina la diffusione del coronavirus o Covid-19, stanno dando i propri effetti concreti in termini di perdite economiche e calo delle…

Telecoms Smartphone 5G, vendite in aumento di dieci volte nel 2020 di Paolo Anastasio Il coronavirus non bloccherà le vendite di smartphone 5G, che cresceranno di dieci volte quest’ anno, passando da 19 milioni nel 2019 a 199 milioni nel 2020. Lo prevede la società di analisi Strategy Analytics, secondo cui la penetrazione di smartphone 5G passerà dall’1% del 2019 al 15% del 2020, con…

Telecoms Ofcom, tutti nei limiti i test sulle emissioni 5G in 16 siti di 10 città Uk di Paolo Anastasio Ofcom, il regolatore britannico delle Tlc, nel quadro delle sue attività ordinarie ha misurato le emissioni elettromagnetiche in 16 diversi siti utilizzati per il 5G in 10 città del Regno Unito fra cui Londra, Belfast, Cardiff e Edimburgo. Le misurazioni si sono concentrate in luoghi ad alta densità…

Telecoms Super Mario non va in pensione. Il gaming vintage torna su smartphone di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Se ci avessero detto, trentacinque anni fa, che nel 2020 ci saremmo ancora trovati a gestire le sorti ludiche di un simpatico idraulico italiano con tuta e baffoni, difficilmente ci avremmo creduto. Eppure anche se Super Mario Bros è un titolo tanto glorioso quanto remoto nel mondo dei videogiochi,…

Telecoms Sony Xperia L4: smartphone low cost con tripla fotocamera e fast charging di Silvio Spina SosTariffe.it Nonostante l’apprezzamento sulla qualità degli smartphone da parte di molti e il riconoscimento dell’impegno dell’azienda sulla loro realizzazione, la divisione mobile Sony non è mai riuscita a competere con i brand più blasonati del settore. Il nuovo Sony Xperia L4 Non a caso, dopo i tonfi del…

Energia Tariffe monorarie per l’energia elettrica, le offerte con sconti e promozioni di Davide Raia SosTariffe.it Risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica è possibile, anche senza dare un taglio netto ai consumi di elettricità in casa. La strada migliore da seguire per ridurre le spese relative alla fornitura di energia elettrica è rappresentata dalla scelta della migliore tariffa luce da attivare….

Internet Vetrya, la piattaforma Eclexia scelta anche da Enel di Redazione Key4biz Da ieri anche nella sede ENEL di Roma di Via Yser è presente la soluzione di digital signage Vilast basata su Eclexia di Vetrya. La soluzione tecnologica presente sui monitor collocati all’ingresso permette di indirizzare in maniera ottimale i discenti nell’individuazione dei corsi grazie ad una…

Internet Numbers: stime sulle popolazioni nazionali nell’anno 2100 (in Milioni) di Redazione Key4biz Stime sulle popolazioni nazionali nell’anno 2100 (in Milioni) India 1.660.000.000Cina 1.004.000.000 Nigeria 752.000.000 USA 450.000.000 Congo 389.000.000 Pakistan 364.000.000 Tanzania 299.000.000 Indonesia 242.000.000 Etiopia 242.000.000 Niger 209.000.000 Uganda 202.000.000Egitto 201.000.000 Brasile…

Energia Weekend con il sole di Flavio Fabbri Mattinata con ampie schiarite e bel tempo su tutte le regioni del nord Italia, bel tempo e cieli sereni ovunque anche al pomeriggio e in serata. Giornata caratterizzata dal bel tempo anche al centro Italia con cieli prevalentemente sereni fin dal primo mattino salvo delle foschie in Toscana. Sole…