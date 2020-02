Dailyletter n. 3832 del 18 febbraio 2020

Internet Nomine Agcom e Garante privacy. Fico: “Si vota il 27 febbraio, se c’è l’intesa con il Senato” di Paolo Anastasio Confermate in mattinata le voci di slittamento del voto per le nomine dei nuovi collegi di Agcom e Garante Privacy, previste per oggi alla Camera e al Senato dalle 18,00. Dopo l’ennesimo rinvio quando il Parlamento eleggerà i componenti delle due Autorità? “Giovedì 27 febbraio è prevista la votazione…

Internet Riconoscimento facciale, Vestager: “Domani non scatta lo stop, ma valuteremo i casi a rischio” di Luigi Garofalo Parlando del riconoscimento facciale con un gruppo di giornalisti giovedì scorso, riporta il sito Euractiv.com, la vicepresidente e commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager ha detto che “così com’è adesso”, il GDPR non consente di “usarlo”, perché non è possibile ottenere il consenso esplicito,…

Internet Bruxelles boccia le proposte di Zuckerberg sulla regolazione del web di Paolo Anastasio L’Unione Europea ha rispedito al mittente la proposta di nuove regole per il governo di Internet avanzata da Facebook. La visione di Mark Zuckerberg, che ieri di persona ha trasmesso le sue proposte de visu a Bruxelles ai commissari Margrethe Vestager, Thierry Breton e Vera Jourova, è stata respinta…

Internet “La blockchain diverrà il cuore del 5G”. Intervista ad Alessandro Civati (Lirax) di Luigi Garofalo 5G, smart city, food, trasporti, giornalismo, diritto d’autore, voto elettronico e legal: la blockchain può essere applicata a tutti i settori tecnologici oggi di uso comune. “Quali servizi non useranno la blockchain”, ci dice Alessandro Civati, ceo Lirax, piattaforma blockchain, specializzata in…

Internet Raee a +17% in Italia, in arrivo 10 milioni di televisori da smaltire con il DVB-T2 di Flavio Fabbri Migliora sensibilmente la raccolta di tutti i Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma anche di pile e accumulatori esausti nel nostro Paese. L’anno scorso, sono state 146.019 le tonnellate di rifiuti tecnologici gestite dalle 2.300 aziende del Consorzio Remedia, con un incremento…

Telecoms Inwit, decisione Ue sulla fusione slitta al 6 marzo di Paolo Anastasio L’antitrust europeo si prende 10 giorni di tempo, come da procedura, per esaminare le proposte di concessioni presentate da Tim e da Vodafone il 14 febbraio sull’operazione di fusione tra Inwit e Vodafone Tower notificata il 17 gennaio scorso. Lo si evince dal sito della Commissione dove il termine…

Internet Coronavirus, Apple abbassa le stime sulla produzione di iPhone. A rischio l’SE 2? di Piero Boccellato L’epidemia globale di Coronavirus rallenta Apple. La casa di Cupertino si vede costretta a rivedere le entrate trimestrali (periodo gennaio-marzo) del 2020 a causa della chiusura dei negozi in Cina e dell’impatto sulla produzione dei nuovi iPhone. La produzione va a rilento In un comunicato…

Internet Ticket, esenzioni gestibili con il fascicolo sanitario elettronico di Flavio Fabbri Il fascicolo sanitario elettronico (Fse) è utile al cittadino per diversi motivi, tra cui una più facile raccolta di dati e documenti digitali relativi alla propria condizione di assistito e una gestione più veloce di alcune pratiche amministrative. Uno strumento, quindi, attraverso il quale il…

Internet Garante Privacy, il piano ispettivo guarda a sanità, fatturazione elettronica e food delivery di Redazione Key4biz Approvato dal Garante Privacy il piano ispettivo per il primo semestre 2020. L’attività di accertamento dell’Autorità, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, riguarderà i trattamenti di dati svolti nell’ambito di settori…

Media Elezioni INPGI: tutti hanno vinto, il giornalismo ha perso di Michele Mezza Si rischia il dissolvimento previdenziale di una figura professionale che descrive solo il futuro degli altri. …

Internet Alcune problematiche nella regolazione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche di Ing. Luigi Prinzi, socio CDTI Forum SOMMARIO: 1. Autorità Amministrative Indipendenti. – 2. Competenze e prerogative dell’AGCOM in un contesto evolutivo di mercato e di tecnologie. – 3. Alcune criticità nell’assolvimento delle funzioni di competenza da parte di AGCOM. – 4. Conclusioni. 1. Autorità amministrative indipendenti La…

Internet HSBC licenzia 35 mila persone: le banche guardano a Oriente e alle nuove tecnologie di Flavio Fabbri Dalla HSBC Tower nei Docklands di Londra è partito l’ordine di tagliare 35 mila posti di lavoro entro tre anni. Una delle più grandi banche di investimento al mondo ha deciso di alleggerire il proprio staff (attualmente di 235 mila occupati), ristrutturando le attività in Europa e negli Stati Uniti in…

Smart City Mobilità elettrica, Patuanelli conferma l’obbligo di installazione di impianti di ricarica negli edifici di Flavio Fabbri La mobilità sostenibile e quindi elettrica rimane una strada obbligatoria per l’Italia. Lo ha confermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in occasione della riunione del secondo gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo delle reti infrastrutturali, istituito nell’ambito del tavolo…

Internet Nomine Agcom e Garante Privacy, Zanella (FI) ‘Inaccettabile nuovo rinvio’ di Redazione Key4biz “Siamo alla farsa. La maggioranza di governo, ormai incapace di prendere una decisione che sia una, rinvia ancora una volta la votazione del Parlamento per eleggere i membri dell’Agcom e del Garante della Privacy, in prorogatio rispettivamente da giugno e luglio 2019, la più lunga della loro storia,…

Internet GDPR, Whistleblowing non protetto: Garante Privacy multa ateneo per 30.000 euro di Redazione Key4biz Il datore di lavoro, che adotta procedure tecnologiche per la segnalazione anonima di possibili comportamenti illeciti (whistleblowing), deve verificare che le misure tecnico-organizzative e i software utilizzati siano adeguati a tutelare la riservatezza di chi invia le denunce. Lo ha ribadito il Garante…

Internet PMI e digital transformation, in Italia a che punto siamo? di Neosperience Team Oggi l’Italia è il Paese che cresce meno in Europa e uno dei membri con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Anche a livello competitivo le nostre migliori aziende non riescono, o faticano, a tenere il passo con le realtà internazionali. Le cause individuabili sono molteplici, ma sicuramente…

Internet Influencer marketing, dove si sono spostati i budget pubblicitari di Matteo Giammarino, digital consultant La nascita dell’Influencer Marketing è storia recente, ma peserà sempre di più nei budget pubblicitari aziendali. Molti di voi stanno già pensando a qualche vostra amica che ossessivamente tenta di acquisire ogni giorno sempre più like sperando che Giorgio Armani si presenti a casa sua e le dica…

Internet ‘Welfare che Impresa!’, bando per start up sociali al servizio della comunità di Sercam Advisory Il bando, alla sua quarta edizione, nasce dalla considerazione che i cambiamenti sociali e culturali che si sono verificati in Italia, determinano la necessità di ripensare il sistema di welfare affinché sia in grado di far fronte alla crescente domanda di servizi sociali e di dare risposte capaci di…

Energia Arriva un po’ di pioggia, ma sarà veloce (video) di Centro Meteo Italiano La nostra penisola sta per essere attraversata da un nuovo fronte freddo. A partire da questa sera e per le successive 24 ore, nuvole e pioggia transiteranno sull’Italia. Le regioni più colpite saranno Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Puglia e Molise; il maltempo sarà inoltre accompagnato da un…