Dailyletter n. 3824 del 6 febbraio 2020

Internet SPID, il Governo vuole il Viminale Identity provider unico. Così i dati in mano allo Stato di Luigi Garofalo Cambiare le regole e la governance dello SPID, rendendo gratuito e più sicura la sua erogazione e gestione, per accelerare in Italia la diffusione dell’identità digitale, oggi a quota 5,6 milioni. Questo è l’obiettivo dell’emendamento presentato dal Governo al decreto-legge Milleproroghe nelle commissioni…

Telecoms Fastweb, ricavi e clienti ancora in aumento nel 2019. Primi servizi 5G FWA nel 2020 di Paolo Anastasio Ricavi e clienti in aumento per Fastweb, che chiude il 2019 in crescita per il 26esimo trimestre consecutivo. Fastweb resta la sola società nel settore a livello nazionale ed europeo in crescita negli ultimi 5 anni. Rete fissa Al 31 dicembre 2019 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha…

Internet Italia, Germania, Francia e Polonia scrivono alla Vestager: ‘Servono nuove regole per la concorrenza’ di Piero Boccellato Francia, Germania, Italia e Polonia hanno inviato una lettera alla vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, commissario per la Concorrenza, per spingere l’Unione europea a cambiare le regole della concorrenza. Concorrenza: regole vanno cambiate La lettera, firmata…

Cybersecurity Cybersecurity, Tofalo (Difesa): ‘Presto il Comando delle Operazioni in Rete’ di Piero Boccellato “In una dimensione priva di confini, quella cibernetica, è necessario sviluppare nuove capacità che consentano di agire trasversalmente e fronteggiare attacchi informatici sempre più sofisticati e complessi”. Lo ha dichiarato ieri il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo a ITASEC20, conferenza…

Internet Coronavirus, come usare blockchain e IA per rafforzare la risposta sanitaria di Flavio Fabbri L’innovazione tecnologia strumento fondamentale per contrastare l’avanzata dell’epidemia coronavirus in Cina e nel resto del mondo. Almeno così la pensano numerosi esperti e rappresentanti delle Istituzioni nazionali e sovranazionali. In un paper dal titolo “A Viral warning for change. The Wuhan…

Telecoms Fatturazione 28 giorni, ok del Consiglio di Stato a rimborsi automatici di Paolo Anastasio Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di indennizzare gli utenti per il caso delle bollette a 28 giorni. Dopo la sanzione Antitrust da 228 milioni per cartello, Con la sentenza 00879/2020 il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso di Vodafone Italia (uno degli operatori multati) contro la…

Internet Automotive e smart factory, produttività globale aumenterà di 160 miliardi di dollari nel 2023 di Flavio Fabbri L’industria automobilistica mondiale non gode di ottima salute, negli ultimi anni. Nel 2018 sono state prodotte oltre 71 milioni di autovetture, con un calo del 3,2% sui volumi del 2017. Nel 2019 è stato registrato un ulteriore calo di quasi il 5%. Il 61% delle auto è prodotto in Asia: il 33% in…

Media Impazza Sanremo, ma la Rai resta allo sbando di Angelo Zaccone Teodosi Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 70ª edizione, impazza, almeno nei commenti dei giornalisti, e la rassegna stampa è senza dubbio ricca, ma qualche perplessità emerge, se si vuole considerare il Festival la “cartina di tornasole” dello stato di salute della Rai, e la stessa Rai il “l…

Internet La Gamification creata dai Millennials per i Millennials di Neosperience Team La Gamification, come la intendiamo noi oggi, viene coniata per la prima volta nel 2008 dal blogger di settore Brett Terrill. La sua prima definizione recitava: un uso delle meccaniche di gioco in altri frangenti del web per aumentare l’engagement. Dal 2008 la Gamification ne ha fatta di strada….

Media Legge sui libri, a rischio 2.000 posti di lavoro. Aie: “Rafforzare Bonus Cultura per compensare perdite” di Flavio Fabbri L’approvazione della legge sulla promozione dei libri è stata giudicata “un importante passo avanti” dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. “Adesso tutti insieme dobbiamo lavorare a una legge per l’editoria che sostenga complessivamente il settore del libro,…

Internet Sentiment Analysis, quale iPhone 11 piace di più? di Supernova Data Apple il 9 settembre 2019 svela al mondo la sua nuova linea di iPhone con prestazioni eccezionali ed uniche nel settore degli smartphone. Gli slogan dei nuovi melafonini recitano così: per l’iPhone 11 “La perfetta quantità di tutto” mentre per il modello Pro “Fotocamere Pro. Display Pro. Prestazioni…

Internet Beni confiscati alla criminalità, i fondi alle imprese sociali di Sercam Advisory Il presente Avviso intende promuovere interventi a sostegno delle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata. In coerenza con la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati e con gli obiettivi del PON “Legalità” di rafforzamento dell’economia sociale…

Internet I Paesi più competitivi nell’industria turistica (2018) di Redazione Key4biz I Paesi più competitivi nell’industria turistica (2018) 1. Spagna 2. Francia 3. Germania 4. Giappone 5. USA 6. Gran Bretagna 7. Australia 8. Italia 9. Canada 32. Brasile 34. India 43. Turchia 61. Sud Africa 65. Egitto Fonte: WEF …

Games Dan Houser sta per lasciare Rockstar Games di Redazione Eurogamer.it Rockstar Games ha annunciato che il co-fondatore Dan Houser lascerà la compagnia a marzo, dopo oltre due decenni di servizio. A darne notizia è stata Take-Two Interactive, che ha indicato l’11 marzo 2020 come ultimo giorno di Houser. Il documento riferisce anche che Houser è in “pausa estesa” dalla…

Mappamondo Lepida, attivati 8.464 punti di accesso della rete EmiliaRomagnaWiFi di Redazione Key4biz Lepida si presenta all’appuntamento del 31 dicembre 2019 con 8.464 Access Point (AP) collegati alla rete “EmiliaRomagnaWifi wifiprivacy.it”, quasi raddoppiando l’obiettivo posto dall’Agenda Digitale regionale, che prevedeva l’attivazione di un hotspot WiFi ogni 1.000 abitanti entro il 2019. Un risultato…

Mappamondo Vodafone lancia la prima IoT Academy col Politecnico di Torino di Redazione Key4biz Parte oggi al Politecnico di Torino la prima Academy IoT che ha lo scopo di preparare gli ingegneri al lavoro di domani, sia guardando all’innovazione tecnologica sia alle competenze digitali necessarie e ai nuovi modi di lavorare. La Vodafone IoT Academy è un percorso di formazione sostenuto da…

Mappamondo Poste Italiane azienda Top Employer Italia 2020, i 10 criteri per esserlo di Redazione Eurogamer.it Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Poste italiane dal Top Employers Institute, l’ente certificatore globale dell’eccellenza delle pratiche HR. Fondato nel 1991 e presente in Italia dal 2008, Top Employers Institute ha certificato oltre 1.500 organizzazioni in 118 Paesi con un impatto…