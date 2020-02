Dailyletter n. 3823 del 5 febbraio 2020

In Italia Vodafone non ha apparecchiature Huawei sulla rete core 5G. Per questo motivo non ha un effetto diretto l’annuncio di oggi del ceo del gruppo Vodafone, Nick Read. Nick Read, ceo gruppo Vodafone “Abbiamo ora deciso, a seguito del toolbox dell’UE e della decisione del governo britannico,…

Internet Perché l’app del voto dei dem in Iowa è stato un flop. I 3 pasticci da evitare anche in Italia con l’eVoting di Luigi Garofalo Diciamolo subito, l’app che è andata in tilt in Iowa non è stata utilizzata per far votare gli elettori ed esprimere la preferenza per i candidati democratici, quindi non si può parlare di un flop del voto elettronico (e-Voting), ma è stato un pasticcio la modalità telematica utilizzata per inviare…