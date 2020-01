Dailyletter n. 3815 del 24 gennaio 2020

Internet Facebook non sarà mai gratis, ma continua a non dirlo. La querelle infinita con l’Antitrust di Paolo Anastasio Usare Facebook non è gratis, ormai lo sanno tutti e qualche giorno fa lo ha finalmente stabilito per la prima volta anche il Tar del Lazio. Ma il social network ha qualche problema ad ammetterlo chiaramente con i suoi utenti. La moneta che paghi quando navighi sui social network non sono soldi e…

Internet TikTok, il Garante Privacy chiede una task-force Ue sui pericoli per gli utenti di Redazione Key4biz L’app è proprietà del colosso cinese ByteDance e ha raggiunto un miliardo di download in un anno. L’app popolare fra i più giovani è stata multata negli Stati Uniti per aver raccolto i dati di minori di 13 anni senza il consenso dei genitori ed è stata vietata tra i membri dell’esercito. Tiktok,…

Smart City Smart grid, cosa sono e perché è importante il nuovo bando per il Sud di Flavio Fabbri Il Ministro dello Sviluppo economico ha annunciato un nuovo bando per le smart grid da 24 milioni di euro e destinato alle Regioni del Sud Italia per sostenere interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di reti intelligenti (smart grid) per la distribuzione di energia…

Internet Poste presenta il nuovo piano innovazione. Pagamenti Postepay tramite QR Code tra i nuovi servizi di Piero Boccellato Ad un evento per investitori Poste Italiane ha presentato oggi il suo focus strategico sull’innovazione, come parte integrante del piano Deliver 2022. Poste Italiane: Piano Deliver 2022 Al fine di ampliare la sua offerta ai suoi oltre 35 milioni di clienti nei settori finanziario, assicurativo,…

Media Bonus cultura, petizione per estendere i 500 euro anche ai quotidiani digitali di Flavio Fabbri Arrivano ulteriori novità per il Bonus Cultura (passato da 500 a 300 euro), che da alcuni anni è destinato a chi compie 18 anni nel nostro Paese e che può essere attivato tramite la piattaforma web 18 App. Dopo la conferma dei giorni scorsi per i nati nel 2001, un’ulteriore proposta è stata avanzata…

Cybersecurity Cyber attacchi, potenziali danni globali per 6 mila miliardi di dollari entro il 2021 di Flavio Fabbri Quando si parla di sicurezza informatica si intende non solamente quella delle imprese, dell’industria e della Pubblica Amministrazione (PA), ma anche la nostra, di cittadini e associazioni. Un tema centrale per il futuro del sistema economico e produttivo, ma anche per le nostre organizzazioni sociali…

Telecoms Realme X50 e X50 Pro: gli smartphone 5G più economici di sempre? di Silvio Spina SosTariffe.it Chi ha detto che gli smartphone 5G debbano avere necessariamente dei prezzi spropositati? Secondo quanto diffuso sul sito ufficiale del Mobile World Congress, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori, pare che Realme sia pronta a lanciare un dispositivo…

Telecoms Com’è cambiato il mercato mobile fino al 2020 di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Il rapporto di App Annie The State of Mobile è ormai uno dei più attesi dai professionisti del settore per la ricchezza delle informazioni e la capacità di ritrarre con dati specifici l’andamento di un mercato che, per continuare a essere dominante, deve mutare pelle ogni anno, al di là di ogni…

Telecoms 5G, verso il via libera ‘limitato’ a Huawei nel Regno Unito di Paolo Anastasio Il Regno Unito deciderà una volta per tutte se e come utilizzare le attrezzature di rete di Huawei per le reti 5G la prossima settimana all’incontro del Consiglio nazionale di scurezza. Le autorità hanno raccomandato un utilizzo “limitato” delle tecnologie del produttore cinese per i network 5G,…

Energia Bollette luce e gas: tutti i fornitori che permettono il pagamento mensile di Davide Raia SosTariffe.it La periodicità di fatturazione rappresenta uno degli elementi meno noti del settore delle tariffe di luce e gas. I fornitori di energia elettrica e gas naturale del mercato libero propongono, infatti, tempistiche differenti per quanto riguarda l’invio delle bollette e, quindi, per il pagamento effettivo…

Internet Segmentazione delle email, Branduardi (MailUp): “Un cambio di mindset per le imprese” di Flavio Fabbri Suddividere, spezzettare, frazionare il mercato e la platea di riferimento, è un nuovo modo di pensare e sviluppare l’email marketing. La segmentazione è, sostanzialmente, vista come il naturale risultato delle differenze tra le persone. Per accompagnare le aziende in questo nuovo percorso, MailUp ha…

Contributors Donne e Proptech, a che punto siamo? di Angelica Donati Se pensiamo al mondo dell’edilizia o delle costruzioni la prima immagine che abbiamo è quella di un’industria tradizionalmente maschile. Secondo il sito Go Construct la percentuale di donne che lavora all’interno del settore delle costruzioni è solamente il 14%, ma, per fortuna, il quadro generale…

Cybersecurity Cybersecurity, 8 trend per il 2020 di Piero Boccellato Il 2020 sarà l’anno della cybersecurity? Sicuramente sì, in quanto siamo ormai entrati in quella che viene definita “l’era della cyber war”, mentre gli attacchi del crimine informatico alle aziende si moltiplicano di giorno in giorno. Usa 2020 e Cybersecurity Le elezioni presidenziali statunitensi…