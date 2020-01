Dailyletter n. 3813 del 22 gennaio 2020

Telecoms 5G, L’Europa stretta nella morsa fra Usa e Cina di Paolo Anastasio Noi europei saremo davvero costretti a un ritardo di qualche anno sullo sviluppo del 5G, per allinearci al diktat americano di cassare Huawei? Cassare Huawei e magari anche ZTE dal novero dei nostri fornitori di attrezzature di rete ci creerebbe grossi problemi sui network esistenti, che in diversi…

Media Pirateria digitale, il 27% degli italiani scarica illegalmente ebook e audiolibri. Danno da 324 milioni di euro di Flavio Fabbri L’editoria italiana nel mirino della pirateria digitale. Secondo nuove stime diffuse dall’Associazione italiana editori (Aie) e dall’Ipsos, la pirateria sottrae ogni anno al mondo del libro 528 milioni di euro (pari al 23% del valore del mercato nel suo complesso), al sistema Paese circa 1,3 miliardi…

Internet Davos, industria 4.0 a rischio: servono competenze digitali per 1 miliardo di persone entro il 2030 di Flavio Fabbri La trasformazione digitale ha cambiato radicalmente il nostro modo di fare impresa, di produrre e di lavorare. Nuove opportunità di business si sono aperte per le aziende di tutto il mondo, ma presto si sono presentate anche sfide imponenti per l’economia globale e locale nel suo insieme. A Davos,…

Telecoms Agcom, abbonamenti trappola sullo smartphone stop anche via SMS di Paolo Anastasio L’Agcom ha avviato un nuovo servizio che permette di cancellare servizi a pagamento indesiderati ma soltanto entro sei ore dall’attivazione con un semplice messaggino. Basta quindi un messaggino per cancellare servizi a pagamento che l’utente nella maggior parte dei casi ha attivato per errore,…

Internet Cosa insegna ai DPO la maxi-multa di 11 milioni ad Eni Gas e Luce? L’analisi di Labor Project di Labor Project La maxi-sanzione che il Garante privacy ai sensi del GDPR ha irrogato per attività di telemarketing indesiderato obbliga i DPO ad implementare controlli nei CRM aziendali che tenga conto dei seguenti punti: Filtraggio liste di contattabilitàConoscenza del Titolare del trattamento e delle…

Internet Dalla manodopera alla robotopera? di Domenico Talia La parola “manodopera” ha due significati. Il primo si riferisce al complesso delle persone che svolgono un lavoro subordinato. Il secondo è più generale e indica il lavoro umano come elemento fondamentale del processo produttivo. Come tanti altri termini, anche questo vocabolo, nato nel Settecento,…

Smart City Acqua: il 48% va persa e l’Italia brucia 1,5 miliardi di euro l’anno di Flavio Fabbri Il nostro Paese è quello che spreca più acqua in Europa, sia per i comportamenti poco virtuosi dei suoi abitanti, sia per una rete di distribuzione “colabrodo” vecchia e poco efficiente. Ogni anno buttiamo letteralmente via 208 litri procapite, per un complessivo 47.9% di “acqua dispersa”. Una risorsa…

Internet “Open innovation challenge” di Lazio Innova e Sogei, cinque grandi sfide digitali per la PA italiana di Flavio Fabbri La Pubblica Amministrazione (PA) italiana non ha perso il treno del digitale, ma la sua trasformazione è lenta e non priva di ostacoli e resistente, interne ed esterne. Per questo Lazio Innova e Sogei hanno lanciato la “Open Innovation Challenge, Modelli e tecnologie digitali per la PA”, che verte su…

Telecoms Inwit-Vodafone Towers, entro un mese la decisione dell’antitrust Ue di Paolo Anastasio La decisione dell’antitrust europeo sul progetto di fusione fra Inwit, la società delle torri cellulari controllata al 60% da Tim, e Vodafone Towers è prevista per il 21 febbraio. Fra meno di un mese quindi si conoscerà il responso della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Ue che ha il…

Telecoms Open Fiber non investirà con Tim nelle aree nere di Paolo Anastasio Open Fiber non accoglie la proposta di Tim di co-investire nella rete in fibra in 39 città. Lo ha scritto a Tim, secondo fonti di Open Fiber sentite da Radiocor, la società guidata da Elisabetta Ripa, rispondendo alla proposta intitolata “Offerta iniziale di coinvestimento in una nuova rete ad altissima…

Smart City Mobilità e comunità “smart” fattori di crescita economica per il Paese di Redazione Key4biz Si è svolto al Ministero dello Sviluppo economico (Mise) il secondo workshop sul tema “Smart city & Smart mobility”, organizzato in collaborazione con AgID e presieduto dalla Sottosegretaria Alessandra Todde. All’iniziativa hanno partecipato anche la Sottosegretaria Mirella Liuzzi, il Ministero…

Internet Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale di Prof. Avv. Emilio Tosi, Direttore Esecutivo DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE®- Studi giuridici per l’Innovazione® Alla luce di quanto sino ad ora rilevato nel presente studio, emerge chiaramente che il problema della tutela della persona e della privacy in senso lato — comprensiva della triplice declinazione diritto alla riservatezza personale, protezione dei dati personali e identità digitale — è centrale, in…

Media Cine34, il nuovo canale Mediaset dedicato al cinema italiano di Redazione Key4biz Un nuovo canale si aggiunge alla già vasta gamma di reti Mediaset: stiamo parlando di Cine34, il primo canale interamente dedicato al cinema italiano. Grandi classici, cult indimenticabili, tesori restaurati e capolavori mai visti in TV: questo è ciò che ci regalerà la nuova rete Mediaset, disponibile…

Internet Tecnologie e futuri distopici, i cinque scenari più minacciosi nel 2020 di Flavio Fabbri I Tech Trend del 2020 Le tecnologie fanno parte del nostro mondo, ci sono utili, ma dobbiamo imparare a conoscerle meglio. L’innovazione tecnologica non è mai di per sé buona o cattiva, dipende da come si utilizza. Tecnologia è un termine-concetto molto ampio, all’interno del quale ricadono diverse…

Internet L’America dell’emobility e le nuove generazioni di auto elettriche del 2020 di Flavio Fabbri La mobilità elettrica o emobility non è più uno scenario fantascientifico, ma realtà. I veicoli a trazione elettrica consentono agli americani a spostarsi sulle strade del proprio Paese da oltre 100 anni. Già agli inizi del XX secolo, negli Stati Uniti più di un terzo delle automobili era alimentato…

Internet Al via i contributi della Calabria Film Commission per gli autori del territorio di Sercam Advisory Le finalità connesse a tali manifestazioni concernono la promozione, la visibilità e la valorizzazione di opere e autori calabresi, da realizzare nel territorio regionale, nazionale ed internazionale. Soggetti beneficiari Le richieste di contributo possono essere presentate, anche in forma associata,…

Internet Il marketing digitale per le aziende wholesale di Andrea Boscaro – The Vortex Non so se siete d’accordo anche voi: ciò che conta è il commerce, non l’e-commerce ed il digitale. Nel corso del tempo, il commerce, ha dimostrato di saper influenzare il comportamento di acquisto con un perimetro molto più ampio dell’acquisto online in senso stretto. Marketing digitale e wholesale…

Mappamondo Agcom. Multe da più di 2 milioni a Tim, Vodafone e Wind Tre di Redazione Key4biz Se il credito residuo finisce, gli operatori non possono prolungare a loro discrezione il traffico dati senza prima interromperlo. Prima di riattivare il consumo dati è necessario segnalare che il tetto dati è esaurito, e avvertire il cliente chiedendo se vuole il mantenimento attivo del traffico dati….

Mappamondo Privacy, a Milano tavola rotonda su controlli e sanzioni Garante di Redazione Key4biz Trascorso il periodo transitorio che tutti gli Stati europei hanno osservato per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo sistema legato al GDPR, entrato in vigore da maggio 2018, sono iniziate le verifiche e i controlli nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Da una prima analisi…