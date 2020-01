Dailyletter n. 3810 del 17 gennaio 2020

Internet La prima maxi-multa per violazione GDPR. 11,5 milioni dal Garante privacy a Eni Gas e Luce di Luigi Garofalo La dimostrazione che in Italia il Garante privacy non è assente. Anche se in regime di prorogatio, sanziona duramente le violazioni del GDPR. L’Autorità ha, infatti, applicato a Eni Gas e Luce (Egl) la prima maxi-multa per violazione del Regolamento Ue. Nel dettaglio sono le due sanzioni, per complessivi…

Telecoms Banda ultralarga, il FWA non più ‘ancillare’. Superati i clienti dell’FTTH di Paolo Anastasio Cresce in Italia la diffusione del Fixed Wireless Access (FWA), una tecnologia di connessione fissa, complementare ma anche alternativa alla fibra in versione FTTH e FTTC, che sta guadagnando sempre più terreno nell’arena della banda ultralarga di casa nostra. A dimostrare l’andamento positivo dell’FWA…

Internet Breton: “Difendere la sovranità europea sui big data” di Luigi Garofalo La sovranità europea sui big data, dai dati personali a quelli aziendali, è uno degli obiettivi a cui punta Thierry Breton, il commissario francese al Mercato Interno, alla Difesa, alla nuova direzione Industria e Spazio e alla promozione del Mercato Unico Digitale. L’Europa deve “difendere la…

Internet “Con il 5G, la realtà aumentata e mixata aiutiamo le aziende 4.0” di Luigi Garofalo Un supporto digitale per i manutentori aziendali per affrontare le sfide messe in campo dalla trasformazione digitale. Basta che un lavoratore di un’azienda 4.0 fotografi con lo smartphone o tablet un quadro elettrico o un pannello di controllo, inserisca la foto nel tool e riceve tutte le informazioni…

Telecoms Tim-Open Fiber, non si sblocca l’impasse sulla rete unica di Redazione Key4biz L’assenza di un accordo tra Telecom Italia (Tim), Cassa Depositi e Prestiti ed Enel sulla struttura che dovrebbe avere la società della rete unica in fibra tiene in stallo l’iniziativa avviata da Tim per selezionare uno o più fondi infrastrutturali che l’affianchino in una ipotetica operazione con…

Media IPTV e calcio, oscurati 15 siti web in Italia. Bagnoli Rossi (FAPAV): un pubblico da 4,7 milioni di utenti di Flavio Fabbri Il Tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, ha disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, di 15 siti web che offrivano e consentivano illegalmente la visione, a pagamento, degli eventi sportivi relativi, principalmente, al campionato di calcio di Serie A ad un…

Internet Telemarketing, le telefonate solo da questi due prefissi: 0843 e 0844 di Luigi Garofalo Per vedere in vigore le nuove norme occorrerà aspettare ancora un anno, dopo due anni dall’approvazione della legge che ha previsto le novità contro il telemarketing indesiderato e molesto e la pubblicità cartacea nella cassetta postale. Ora l’iter legislativo ha avuto una positiva accelerazione. Il…

Cybersecurity Riconoscimento facciale, la Ue potrebbe vietarlo per 5 anni in spazi pubblici di Paolo Anastasio I leader dell’Unione Europea stanno valutando di vietare l’utilizzo del riconoscimento facciale in spazi pubblici fino a 5 anni in attesa che siano disponibili le salvaguardie necessarie per mitigare i rischi legati all’uso di questa tecnologia. Lo scrive Politico.eu che ha consultato una bozza di…

Internet Green economy a rischio con la Brexit, Regno Unito perde fondi Ue per 2 miliardi euro l’anno di Flavio Fabbri Le regioni rurali, più marginali e ad economia depressa del Regno Unito rischiano di perdere risorse fondamentali per la transizione economica green a causa della Brexit. Secondo quanto riportato nel Report diffuso dalla Industrial Communities Alliance, il Governo britannico è chiamato a coprire un…

Internet Mercato dell’energia elettrica, intervista ad Alessio Borriello (Acquirente Unico) di Redazione Key4biz Funzionamento del mercato dell’energia elettrica ai tempi delle tecnologie della trasformazione digitale, il Direttore relazioni esterne e analisi di mercato “Acquirente Unico” (AU), Alessio Borriello, ha spiegato il futuro di un settore così strategico come quello energy per l’Italia nell’intervista…

Internet Irideos, pronti 150 milioni per il piano industriale di Redazione Key4biz Prosegue la crescita di IRIDEOS, il polo italiano nel settore dei servizi ICT alle aziende controllato dal fondo infrastrutturale F2i e dal fondo Marguerite: il Piano Industriale è stato finanziato da un pool di banche per un ammontare complessivo di circa 150 milioni di euro. Lo scrive l’azienda…

Internet Nancy Pelosi contro Facebook: ‘è un’azienda vergognosa e irresponsabile’ di Piero Boccellato La speaker della Camera dei Rappresentanti americana Nancy Pelosi ha criticato Facebook, definendo “vergognoso” il comportamento dell’azienda e accusando il colosso della tecnologia di agire in modo “irresponsabile”. Pelosi Vs Facebook Nel corso di un incontro con la stampa, la portavoce della…

Internet Dal QRCode al nanodiamante: alla ricerca dell’etichetta ideale di Rosa Giovanna Barresi Il problema di etichettare le cose risale a prima della scrittura, probabilmente con l’esigenza di difendere i primi allevamenti di bestiame dai furti e dalle contraffazioni. Ma il decentramento dei processi produttivi ha fatto conoscere a questo problema delle nuove dimensioni: oggi un componente può…

Media Bonus cultura confermato, ma alleggerito di 80 milioni di euro di Flavio Fabbri La Legge di Bilancio 2020 ha confermato il Bonus Cultura 18 App per i ragazzi che compiono 18 anni, ma per il momento con un importo ridotto e non di poco. Il Bonus è passato da 500 euro a 300 euro, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, ben 80 milioni in meno rispetto alla dotazione…

Internet Musei italiani e digital experience, i numeri che mancano di Neosperience Team Oggi la cultura non è più un’entità impalpabile. La sua spina dorsale, ciò che le permette di rimanere in piedi, sono i numeri: i visitatori, i guadagni, ma anche codici e dati. Il digitale, infatti, ha ormai assunto un ruolo discriminante all’interno del panorama culturale italiano, o è, almeno,…

Cybersecurity Joint Cybercrime Action Taskforce, si è svolto a Roma il board meeting 2020 di Flavio Fabbri L’Europol ha annunciato lotta senza confini al cybercrime globale. Si è tenuto a Roma il Board Meeting della Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) per stabilire ad inizio anno quali saranno le iniziative da implementare e impiegare sul campo della lotta al cyber crimine internazionale durante…

Energia Cambio fornitore luce e gas, 10 cose da prendere in considerazione di Davide Raia SosTariffe.it Il cambio di fornitore luce e gas è una procedura che permette ai consumatori di scegliere offerte energetiche più vantaggiose e, quindi, risparmiare sulle bollette. L’intero passaggio da un fornitore ad un altro è molto semplice e non comporta sostanziali perdite di tempo per il consumatore che…

Telecoms Cosa sappiamo finora del Google Pixel 4a di Silvio Spina SosTariffe.it Sicuramente le vendite dei top di gamma “made in Google” non sono state esaltanti, ma il Google Pixel 3a, come abbiamo già visto lo scorso anno, è senza ombra di dubbio il re dei dispositivi di fascia media, uno degli smartphone più azzeccati del 2019: a meno di 400 euro è possibile acquistare un prodotto…