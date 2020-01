Telecoms Banda ultralarga, cosa fare per ripartire di Paolo Anastasio Riprendere il cammino di sviluppo della banda ultralarga italiana, a partire dalla distribuzione dei fondi pari a 1,3 miliardi di euro previsti per i voucher per le aree grigie del Piano BUL (Banda ultralarga). E’ questo l’obiettivo primario della industry italiana delle Tlc, in vista della prossima…

Telecoms Bando MiSe sul 5G, al primo posto il progetto dell’Università di Cassino con CNIT e TIM di Luigi Garofalo Sono sei i progetti che saranno finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) con 4 milioni per la sperimentazione, la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico attraverso le reti cellulari 5G in ambito urbano. L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, capofila della proposta…

Energia Fine della dipendenza petrolifera e conseguenze geopolitiche di Alessio Frugiuele Dal carbone al petrolio, la questione dell’approvvigionamento energetico è stato, in ogni tempo, al centro della geopolitica mondiale, favorendo l’ascesa o la caduta dei grandi imperi e provocando spesso tensioni e conflitti. Dal carbone al petrolio Il ruolo predominante svolto dal petrolio in…

Smart City Smart city abitate da robot, opportunità o minaccia? Intervista a Daniele Nardi (La Sapienza) di Flavio Fabbri Robotica di servizio per centri urbani avanzati è una delle strade che industria, amministrazioni pubbliche e imprese stanno percorrendo per accelerare la trasformazione digitale in corso anche in ambito cittadino. A riguardo, in Europa c’è il progetto “SciRoc” (acronimo inglese che sta per “Smart CIties…

Internet Del Fante (Poste italiane): ‘Sosterremo in 70 piccoli Comuni le celebrazioni in onore di Dante Alighieri’ di Luigi Garofalo In coerenza con gli impegni annunciati per il territorio, Poste italiane sosterrà in 70 piccoli Comuni le iniziative culturali nel 2021 in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nel 1321. L’annuncio è stato dato oggi durante la conferenza stampa,…

Telecoms Mobile tech, evitate 2 miliardi di tonnellate di CO2. Ma c’è sempre un lato oscuro di Flavio Fabbri L’utilizzo diffuso e continuo di tecnologie di comunicazione mobile (mobile technologies) ha consentito al mondo ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) per complessive 2,13 miliardi di tonnellate. Un risparmio pari al volume di gas serra emessi dalla Russia in un anno e, allo stesso tempo,…

Internet Proptech e startup, quali sono le regole per crescere? di Angelica Donati Nonostante la significativa crescita che il settore del Proptech ha visto negli ultimi anni, il mondo dei Venture Capital che vi investono è ancora relativamente piccolo. Chi investe nel Proptech Ma dopo che giganti come SoftBank, Andreessen Horowitz e Sequoia hanno iniziato ad investire in…

Telecoms 5G, senatore Usa Cotton ‘Non condividere informazioni di intelligence con i paesi che non escludono Huawei’ di Paolo Anastasio Non si placa il pressing americano sugli alleati che ricorrono a Huawei per realizzare le reti 5G. Il senatore repubblicano dell’Arkansas Tom Cotton ha depositato una risoluzione con cui chiede ufficialmente di interrompere tutti i rapporti di intelligence con i paesi che non escludano l’azienda cinese…

Telecoms Banda ultralarga, salgono a 52 gli operatori Tlc su Rete Lepida di Redazione Key4biz Continuano a crescere i servizi erogati agli operatori Tlc interessati a investire in Regione Emilia-Romagna per fornire connettività a banda ultra larga attraverso la Rete Lepida nelle aree a Divario Digitale. Sono saliti a 52 gli operatori che a fine 2019 hanno sottoscritto accordi con Lepida, per…

Telecoms Pubblicità, come gli algoritmi ci fanno spendere di più online di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Occulto, capacità di vedere il futuro o – peggio – leggere le nostre menti. Tutte spiegazioni che ci sembrano perfettamente plausibili quando il nostro social network del momento ci scodella proprio la pubblicità di quell’oggetto che, guarda un po’, stavamo giusto pensando di comprare. E poi la parola…

Energia Liberalizzazione mercato libero luce e gas: rinvio al 2022, quanto si può risparmiare di Davide Raia SosTariffe.it A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, come recentemente stabilito dal decreto Milleproroghe, si registrerà l’addio definitivo al regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica ed il gas naturale. Le famiglie italiane dovranno passare al mercato libero e valutare, con attenzione, le tariffe da attivare…

Telecoms Nokia 800 Tough, telefonino indistruttibile con funzioni smart di Silvio Spina SosTariffe.it Lo smartphone è ormai diventato parte della vita quotidiana di milioni e milioni di persone ma non tutti in realtà vogliono o possono utilizzarlo. I costi dei dispositivi, soprattutto nella fascia media, si sono ridotti tantissimo e scegliendo le offerte cellulari con smartphone incluso è possibile…

Internet Automazione, il ruolo delle infrastrutture iperconvergenti nell’economy 4.0 di Flavio Fabbri Facilitano la trasformazione digitale delle aziende e promuovono l’utilizzo di soluzioni per l’automazione industriale, le infrastrutture iperconvergenti (hyperconverged infrastructure, o Hci) si stanno diffondendo molto rapidamente a livello globale ed entro il 2023 registreranno una crescita superiore…

Mappamondo Cresce l’adozione dell’AI da parte delle aziende, tre su quattro già la usano di Redazione Key4biz L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti opportunità economiche dei nostri tempi, eppure l’adozione dell’AI da parte delle aziende è attualmente inferiore rispetto alle stime, principalmente a causa di resistenze di tipo culturale. Il 2020 è destinato ad essere l’anno della…