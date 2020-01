Internet Odissea SPID. Il Re è nudo ma AGID è ferma. Intervenga il governo di Raffaele Barberio La nostra uscita sull’odissea SPID di due giorni fa (La richiesta di SPID come il tuffo nel cerchio di fuoco. Provare per credere) ha generato molte reazioni tra i nostri lettori, tra i gestori di identità digitali (IDP), tra addetti ai lavori e non ultimo all’interno di AGID, che nell’articolo veniva…

Smart City Città italiane nella morsa dello smog, pronto piano del Governo da 850 milioni di euro di Flavio Fabbri È dalla fine dell’anno che le nostre città sono avvolte da una coltre di smog. Non è una novità, a dirla tutta, perché soprattutto nei mesi invernali le condizioni metereologiche sono favorevoli alle alte concentrazioni di inquinanti nelle aree urbane. Gli agenti inquinanti sono poi il collante perfetto…

Telecoms Perché la voglia di smartphone 5G in Cina è il doppio che in Italia di Luigi Garofalo La voglia di 5G in Cina è doppia rispetto all’Italia. Il 46% dei cinesi è più interessato ad acquistare smartphone compatibili con la tecnologia mobile di quinta generazione rispetto al 23% degli italiani. Il dato emerge dal report “Il futuro dei dispostivi, 5G e l’effetto Cina” realizzato da…

Media Vivendi-Mediaset, prosegue il braccio di ferro. Domani assemblea del Biscione di Paolo Anastasio Vivendi e Mediaset non hanno ancora raggiunto nessun tipo di accordo su Media For Europe (Mfe), il progetto di un broadcaster paneuropeo promosso dalla famiglia Berlusconi ma inviso al gruppo francese di Vincent Bollorè. Negoziati I negoziati proseguono, e riguardano anche le questioni giudiziarie,…

Internet Pa digitale, Dadone: “Riformare la legge sugli uffici stampa” di Luigi Garofalo L’attività di comunicazione e informazione nella PA è disciplinata da una legge entrata in vigore 20 anni, la legge 150 del 2000. Fabiana Dadone, ministra della pubblica amministrazione, vuole “riformare profondamente la legge”, necessità imposta, ha spiegato, “dalla rivoluzione tecnologica, da internet,…

Smart City Mobilità pulita, 400 milioni alle città per i trasporti elettrici e a basse emissioni di Flavio Fabbri La situazione del traffico e dello smog in città non cambia e anzi peggiora con il passare del tempo. le condizioni climatiche e metereologiche, poi, non fanno che peggiorare la qualità dell’aria che respiriamo nei centri urbani, colpendo soprattutto le persone più sensibili, chi soffre di patologie…

Telecoms Banda ultralarga, nuove regole dell’Ofcom per favorire la copertura full fibre in Uk di Paolo Anastasio Ofcom ha annunciato una serie di misure per semplificare la copertura e gli investimenti in “full fibre” del Regno Unito. Lo scorso anno il primo ministro Boris Johnson aveva promesso la copertura ultrabroadband di tutti gli edifici del paese entro il 2025, con un investimento pubblico di 5 miliardi…

Internet Twitter e la lotta all’hate speech. 4 opzioni per far decidere agli utenti chi può rispondere ai tweet di Luigi Garofalo Il suo co-fondatore e ceo Jack Dorsey l’ha promesso dal 2018 “rendere Twitter un posto più sano. Ci impegniamo ad aumentare la salute della conversazione pubblica per contrastare l’hate speech, le molestie, la disinformazione online, bot e troll”. E la prima novità del 2020 del social network rientra…